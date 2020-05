(Hollywood új nagyasszonya)

A hosszú évekre romantikus komédiákba ragadt Reese Witherspoon sokáig próbált kitörni az ügyeletes komikaszerepből, majd saját produkciós cégével gyakorlatilag berúgta a legmenőbb stúdiók és streamingszolgáltatók ajtaját.

Az, hogy felnőttkorában Reese Witherspoon aktivista és élharcos lett, korántsem a véletlen műve,

egyenes ági leszármazottja ugyanis annak a skóciai születésű John Witherspoonnak, aki az egyik aláírója volt az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának,

illetve elnöke volt a híres Princeton Egyetemnek.

Witherspoon azonban nem volt mindig ilyen jelentőségteljes figura Hollywoodban, mint napjainkban. Annak ellenére, hogy gyermekkorától forgatott különböző filmeket és sorozatokat, 23 éves koráig kellett várni az első igazi sikerre, amikor Ryan Phillippe oldalán szerepelt a Kegyetlen játékok (Cruel Intentions) című filmben. A produkció nemcsak szakmai, hanem magánéleti sikert is hozott, filmbéli társával, Ryan Phillippe-pel az életben is egymásra találtak, s házasságukat követően két gyermekük is született. A színésznő életében ekkortájt minden klappolt: epizódszerepet kapott a Jóbarátokban (Jennifer Aniston húgát alakította), majd szerepelt a Christian Bale-féle Amerikai pszichóban is.

A legnagyobb durranás viszont 2001-ben jött, a Doktor Szöszi (Legally Blonde) című film ugyanis valósággal berobbantotta a színésznő pályafutását – és a mozik kasszáját is, ugyanis 96 millió dollárt hozott az alkotás. Dr. Elle Woods szerepében valósággal lubickolt Witherspoon:

annak ellenére, hogy egy bugyuta vígjátékról van szó, a kritikusok maximálisan elismerték a színésznő teljesítményét.

A gyors észjárású, pattogós dialógusokkal operáló karakter máig Reese Witherspoon legikonikusabb szerepe – bármi is történt azóta vele, a mai napig Doktor Szöszivel azonosítják.

Semmi más, csak egy Oscar

Elle Woods szerepe után megannyi romantikus komédia főszerepét ajánlották neki, Hollywood a lábai előtt hevert. Ünnepelt sztár volt, ügyeletes komika, ráadásul olyan színészek oldalán parádézhatott, mint Mark Ruffalo, Vince Vaughn, Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal, Jack Nicholson vagy Owen Wilson, azonban mindössze egyetlen szerepet játszott el, amely által meg tudta csillogtatni valódi színészi tehetségét, ez pedig a Johnny Cash életéről szóló film, a Nyughatatlan (Walk the Line) volt. A színésznő June Carter (tehetséges zenész, aki nem mellesleg Johnny Cash felesége is volt) szerepében újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis

Oscar-díjjal jutalmazták legjobb női főszereplőként.

Az akadémiai elismerés ellenére azonban Reese mégsem volt maradéktalanul boldog, nem jöttek ugyanis a további nagy szerepek, legalábbis az olyanok nem, amelyekben drámai vénáját is meg tudja csillogtatni. Ráadásul magánéleti válság is nehezítette a mindennapjait, Ryan Phillippe-pel ugyanis hét év házasság után elváltak. 2010-ben viszont összeismerkedett, majd később össze is házasodott a magyar származású Jim Tothtal, aki – Reese elmondása szerint – komoly hatással volt a pályafutására.

Tekintve, hogy felesége már egy jó ideje nem érezte rózsásan magát színésznőként a bőrében – komolyabb szerepekre, nagyobb szakmai elismerésre vágyott –, Jim Toth idejében realizálta, mi lehet a kiút Reese Witherspoon számára, hogyan kapaszkodhat feljebb.

A könyvekben rejlik az erő

Mivel a színésznő irodalom szakos volt az egyetemen, többet olvasott, mint Toth környezetében bárki más, és ez a felismerés hozta meg Witherspoonnak az újabb gyújtópontot. A férj ugyanis azt mondta: „Senkit nem ismerek, aki annyit olvas, mint te. Miért nem csinálsz a kedvenc könyveidből filmet?” És a lavina elindult!

A színésznő megalapította saját produkciós vállalatát, a Hello Sunshine-t, és első lépésként Cheryl Strayed Vadon (Wild) című könyvét vitte vászonra, melynek főszerepét is magára osztotta.

Nem is tette rosszul, az önéletrajzi film igazán jó kritikákat hozott személyesen neki is, és a produkciós cégnek is. Reese emelte a tétet, újabb nagy fába vágta a fejszéjét, ezúttal két világsztárral, Ben Affleckkel és Rosamund Pike-kal forgatott le egy kiváló könyvadaptációt, a Holtodiglant (Gone Girl). A film óriásit robbant, több mint 369 millió dollárt termelt a mozikban. Witherspoon végre megtalálta azt, amire mindig is vágyott: a maga uraként kezdett el mozgolódni Hollywoodban,

olyan filmesítési jogokat vett meg, amilyeneket csak akart, produkciós vezetőként olyan szerepeket osztott magára, amilyeneket csak akart,

és legnagyobb szerencséjére mindig jól választott.

Hello Sunshine, helló HBO!

Olyannyira jól, hogy az HBO is kivetette rá a hálóját: produceri székbe ültette a 2010-es évek televíziózásának egyik legmeghatározóbb projektje, a Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies) című tévésorozat megalkotásakor. A Liane Moriarty bestselleréből készült szériát – amely három középosztálybeli anyuka erotikával, hazugságokkal, erőszakkal és titkokkal teli történetét meséli el – eddig 77 díjra (Emmy, Golden Globe stb.) jelölték, ebből 49-et be is ,zsebelt.

Ráadásul 2017-ben Witherspoon Emmyt kapott mint legjobb executive producer. A Hello Sunshine missziója – „Hello Sunshine is on a mission to change the narrative for women” (a küldetés, hogy megváltoztassák a nőkkel kapcsolatos narratívát) – tehát sikeresen robogott előre.

Reese produkciós cége sziklaszilárdan tartotta és tartja is magát az alapelvéhez, miszerint olyan márkát akarnak felépíteni, amely a történetmesélés és az alkotás középpontjába is a nőket helyezi.

A cég kizárólag olyan vicces, drámai, összetett, kicsi vagy nagy történeteket visz vászonra, amelyek bemutatják a nők helyzetét a társadalomban, felhívják a figyelmet a problémáikra, erőfeszítéseikre, vagy éppen bemutatják hétköznapi nagyszerűségüket, különleges eredményeiket – legyen szó karrierről vagy anyaságról.

A Hello Sunshine – legfőképp a Holtodiglannal és a Hatalmas kis hazugságokkal – berúgta tehát a hollywoodi álomgyár kapuit, s az HBO után újabb komoly kérő, méghozzá a novemberben indult Apple TV+ kopogtatott be hozzájuk. Az új streamingszolgáltató nem kevesebb mint három produkciót vett meg Witherspoon cégétől. A The Morning Show-t, a Truth Be Toldot, a Little Fires Everywhere-t és egy egyelőre még cím nélküli vígjátéksorozatot folyamatosan csöpögteti majd az Apple, ám ezek közül kétségtelenül az elsőt övezte a legnagyobb várakozás. A november 1-én elstartolt The Morning Show-hoz megszerezték főszereplőnek Jennifer Anistont, illetve Steve Carrelt, és természetesen Reese Witherspoon is pole-pozícióban van a főszereplők között.

A reggeli hírműsorok világáról szóló sorozatot egyébként azért várta a szakma és a közvélemény is óriási lelkesedéssel, mert a Jóbarátok 2004-es fináléja óta Jennifer Aniston nem szerepelt igazán nagy kaliberű televíziós produkcióban, így másfél évtizedes kihagyás után most mindenki izgatottan leste, hogy a világ egyik legnépszerűbb színésznője miként tért vissza a képernyőre. A The Morning Show telitalálat volt: a nézők imádták, és nem mellesleg Golden Globe-díjat is nyert.

A díjátadókon a legnagyobb filmstúdiók és rendezők keresték Witherspoon kegyeit, látványos volt, hogy a szőke színésznő

megérkezett a filmipar elitjébe.

Vissza a gyökerekhez

Most, hogy Reese Witherspoonnak nagyon fut a szekér, hiszen az HBO, az Amazon, az Apple és a Netflix is versenyzik a kegyeiért, gyakorlatilag bármit megengedhet magának. A színésznő pedig él is a helyzettel: a Warner kezdeményezésére igent mondott a felkérésre, hogy legyen Doktor Szöszi 3., így 2001 és 2003 után 2020-ban harmadszor is Elle Woods karakterébe bújik. A globális média pedig megőrült a hír hallatán:

a szakírók egyöntetűen azt állítják, hogy a Doktor Szöszi 3.-kal Reese komoly gesztust gyakorol saját maga felé, hiszen egy film erejéig visszatér abba a skatulyába, amelyből mindig is ki akart törni.

Ám a helyzet mennyivel másabb, mint 2010 környékén! A drámai munkákra vágyó színésznő már megengedheti magának, hogy rózsaszínbe bugyolált, csivavás, affektáló szöszit játsszon, hiszen úgy tűnik, nemcsak a díjakat zsebelte már be, hanem a Hollywood legnagyobb üzletasszonya címet is.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Hollywood új nagyasszonya)