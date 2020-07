(Katarban minden 2022 körül forog)

Az Arab-öböl partján gőzerővel készülnek a labdarúgó-világbajnokságra: nemcsak stadionok, szállodák épülnek, de fejlesztik a közösségi közlekedést és a kulturális központokat is.

Katar az első arab ország, ahol világbajnokságot rendeznek, és egyben az első muszlim állam, amely otthont adhat egy ekkora versenynek. Válogatottjuk korábban vébére még nem jutott ki, 2020-at pedig a világranglista 55. helyén kezdte – összehasonlításul: Magyarország az 52. e rangsorban. (Katar még 2010-ben az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán és Dél-Korea elől happolta el a rendezés jogát.)

Az orosz világbajnokság volt eddig a legjobb, de a 2022-es vb még ennél is jobb lehet majd

– fogalmazott korábban Dohában a FIFA elnöke, Gianni Infantino. „Úgy hiszem, hogy a vébé nemcsak Katarnak, hanem az egész régiónak nagyon fontos, egy olyan régiónak, ahol rajonganak a labdarúgásért és sokat fektetnek a játékba” – tette hozzá diplomatikusan a sportvezető.

A FIFA sokkolta a világot

Tíz éve mindenkit sokkolt a hír, hogy Katar megkapta a rendezés jogát, amely rögtön fel is vetett egy nagyon fontos kérdést: mi lesz a sivatagi hőséggel? Ugyanis Katarban júliusban 35-40 fok körül alakul az átlaghőmérséklet, de a hőmérő higanyszála néha a 45 fokot is meghaladja. Hogy ne ilyen forróságban kelljen játszani a csapatoknak, a vb-t eltolták az év végére – a nyitómeccset november 21-én játsszák, míg a döntőre december 18-án kerül sor.

Ilyenre sem volt még példa a vébék történetében, eddig mindig nyáron tartották a tornát.

Pedig javaslatként szerepelt korábban az is, hogy legyen nyáron a világbajnokság, fedett stadionokban, és mivel gazdag országról van szó, megoldották volna egy rakás légkondival – ezt a tervet végül persze ejtették. De nem csak a labdarúgásra koncentrálnak, hiszen golf- és teniszversenyeket is rendeznek. Utóbbit már hosszú évek óta: az első ATP-tornának 1993-ban adtak otthont Dohában, 2009-től pedig bekerült az ATP 250-es tornáinak versenynaptárába is.

A közeledő vb miatt Katar megkapta a 2019-es klubvilágbajnokság rendezésének jogát is, amelyen nyolc csapat vett részt. Eredetileg három stadionban rendezték volna a meccseket, de az egyik addigra még nem készült el. (A világbajnokságot összesen nyolc stadionban rendezik majd, ezek közül hét teljesen új lesz – a szerk.) Hiába vett részt helyi csapat is a tornán, a nézőket ez nem igazán mozgatta meg: volt olyan meccs, amelyen még az ötezret sem érte el a nézőszám. Persze a végső győztes Liverpool mindkét mérkőzésén telt ház volt. Egyébként a nyolc meccs összesen 166 ezer nézőt vonzott, ami alig 21 ezres átlagnak felel meg.

Jut pénz közlekedésre és kultúrára is

A befektetéseket, fejlesztéseket nézve a Perzsa-öböl partján nem csak a sportra fókuszálnak. Tavaly májusban kezdte meg a működését a dohai metró: az összesen 76 kilométer hosszú három vonalon 37 új állomás áll a közlekedők rendelkezésére. Három különböző osztályon lehet utazni: standard, family és gold – utóbbi valóban fényűző az európai metrókkal összehasonlítva. Nem mellesleg a szerelvények 100 km/h-s sebességre is képesek, amellyel a világ egyik leggyorsabb metróhálózata a dohai. A jegyek budapesti mércével olcsók: egy standard jegy körülbelül 160 forintba kerül, míg a gold ára ennek az ötszöröse.

A dohai metróprojektre nem kevesebb mint 36 milliárd dollárt szán az állam – négy vonalat terveztek, összesen 300 kilométer hosszan.

Az első szakaszt adták át tavaly, amelyhez körülbelül 60 újabb állomást akarnak kialakítani, a második szakasz átadását pedig 2026-ra tervezik. Tavaly március végén nyitott meg a Katari Nemzeti Múzeum, amelynek épületegyüttese a sivatagi rózsa alakját idézi. 2014ben pedig megkezdte az utasok kiszolgálását Doha új reptere, a Hamad Nemzetközi Repülőtér, melynek talán legnagyobb jellegzetessége egy óriási bronzmackó. Ez egy körülbelül hét méter magas szobor, 18–20 tonnát nyom, és egy svájci művész, Urs Fischer alkotta. A macit, amelynek a fején egy óriási lámpa is van, a katari uralkodócsalád egyik tagja vásárolta a Christie’s New York-i aukcióján 6,8 millió dollárért. Néhány évvel korábban pedig megnyílt a „kulturális faluban” a Katara Amphitheatre, amely a klaszszikus görög színházak koncepciója alapján készült – a megnyitón Vangelis adott koncertet.

Gőzerővel épülnek a szállodák

A vb-re a várakozások szerint 1,5 millió szurkoló érkezik az országba, és hogy őket kiszolgálják, nem csupán stadionokra van szükség. Gőzerővel épülnek a szállodák is. A FIFA előírásai szerint 100 ezer szobának kell rendelkezésre állnia: ebbe nemcsak a hotelek tartoznak bele, hanem az apartmanok, kempingek és szállodahajók is. Amikor Katar elnyerte a rendezés jogát, ez a mix mindössze 30 ezer szálláshelyet tudott biztosítani. Csak a hoteleket nézve a hivatalos statisztikai adatok szerint 2019-ben körülbelül 27 ezer szoba volt, ebből több mint 21 ezret ötcsillagos szálloda adott.

LÉGIHÍD 2017 óta alapesetben napi két közvetlen járat közlekedik Doha és Budapest között: a Qatar Airways reggel és délután indít egy-egy repülőgépet Budapestről, míg Dohából éjjel és reggel indulnak az Airbusok a magyar főváros irányába. A 2020-as nyári menetrendben (március 29-től) már mindkét járatot A330-as széles törzsű géppel üzemeltetik.

A JW Marriott Marquis City Center Hotel és a Marriott Marquis City Center Doha Hotel sales- és marketingigazgatója, David Key a Manager Magazinnak elmondta, hogy az egész ország nagyon várja a 2022-es világbajnokságot.

A szervezésben részt vevők igazi közel-keleti vendégszeretettel fogadják majd a világ minden tájáról érkező látogatókat.

David Key egyébként manchesteri, évek óta a Marriottnál dolgozik, feleségével és két kisgyermekével hét éve költöztek Dohába. Gyerekei még Angliában születtek, de már Dohában nőnek fel, itt járnak iskolába, és itt élnek a barátaik is. A gyerekek Katart és Angliát egyaránt a hazájuknak tekintik – mondta az igazgató. Mosolyogva hozzátette, reméli, hogy 2022ben Katar–Anglia-döntőt rendeznek december 18-án.

Katarban nagyon tudatosnak tűnő koncepció mentén „építik fel” fel az országot turisztikai szempontból: az elmúlt években megnyílt reptér, múzeum és különböző kulturális és közösségi helyeken túl igyekeznek kihasználni a régió adta természeti lehetőségeket is. Így aki Dohába utazna, annak mindenképpen érdemes felkeresni a Discover Qatar nevű turisztikai ügynökséget, amely városnéző és dzsipes szafarit is szervez. Szintén kötelező elem lehet a helyi piacok valamelyikének a meglátogatása, ahol a szokásos hűtőmágnesek mellett helyi gyümölcsöktől, magvaktól kezdve a tradicionális ruházatig szinte minden beszerezhető.

(Katarban minden 2022 körül forog)