(Kellemest a hasznossal)

Több százezer forintos szafarik, hőlégballonos utazások, motorcsónakázások – csak néhány példa azok közül, amelyekkel a nagyobb vállalatok már jutalmazzák a munkavállalók teljesítményét.

Az incentív turizmus, vagyis a jutalomutazás nemcsak a nagyobb multinacionális cégeknek, hanem egyre több magyar vállalkozásnak is már jól bejáratott eszköz arra, hogy különleges és maradandó élménnyel jutalmazza a munkavállalóit. Ezek az utazások sok esetben egy-egy prémiumösszegnek a többszörösét is kitehetik, persze ez azon is múlik, hogy milyen célországba, illetve hány napra tervezik az utakat.

Csiszár Ágnes, a Vista Utazási Iroda incentív utaztatási vezetője lapunknak elmondta, a tízfős csoportoktól kezdve a több száz fős utaztatások megszervezésére is volt már példa irodájuknál. Hozzátette, a számokból az is látszik, hogy a kiemelten jól teljesítő munkatársak jutalmazásától az összes munkavállaló utaztatásán át a szorosabb partneri kapcsolatot ápoló cégek számára is finanszírozott utakig számos lehetőségre nyitottak a megrendelők.

Ezeknek az utazásoknak az a fő jellemzőjük, hogy magas színvonalú és komplex szolgáltatást nyújtanak, az utazási irodák a különleges igények kielégítésére minden esetben odafigyelnek, hogy minél több exkluzív élménnyel gazdagodva tölthessék el pihenésüket a megrendelők.

A prémium szolgáltatások – a minimum négycsillagos szállodai ellátás, az á la carte étkeztetés, az exkluzív programok megszervezése – a magasabb árfekvést is magukban foglalják, ezért a turisztikai parterek számára is fontos időszak az ilyen utak lebonyolítása.

Napjainkban az incentív turizmus már a világ legtöbb pontján jelentős gazdasági ágazatnak számít, sőt, megkülönböztetett szerepe van a fejlett országok turisztikai kínálatában is.

A szakember elárulta, a legtöbb cég rugalmas az utaztatások kialakításában: a jutalmazott kollégák számos esetben önköltségen akár a családtagjaikat is elhozhatják magukkal, de a legtöbb cég ezt az alkalmat inkább csapatépítő tevékenységnek képzeli el.

Csiszár Ágnes elmondta, az egzotikus országokba igényelt utak januártól általában márciusig tartanak – ez a jutalomutak mintegy 30 százaléka –, ekkor főleg Afrikába, Ázsiába, Dél-Amerikába, illetve a karibi térségbe szervezik meg utó-, illetve előnyaralásnak.

Nagyon széles a spektrum: nemrég egy Tanzániával és Zanzibárral egybekötött szafarit szerveztünk meg, tulajdonképpen csak a megrendelőtől függ, hogy milyen utat képzel el

– tette hozzá, illetve azt is elmondta, hogy a klasszikus nyaralási szezon alatt – július és augusztus között –, illetve decemberben, az ünnepek idején az incentív utaknak egyáltalán nincs szezonjuk, hiszen ekkor természetesen mindenki a családjával tölti az idejét.

Hozzátette, a magyarországi cégek elsősorban a napsütötte célországokat választják, népszerűek a repülő-, illetve a hajóutak, és mindezt a legkényelmesebb körülmények között, buszos utazások – akár rövidebb távok megtételéhez – fel sem merülhetnek. „Mindent megteszünk azért, hogy különleges legyen a megrendelőink pihenése: Lisszabonban például a tengerpart melletti szállodát motorcsónakkal közelítették meg a vendégek, Kubában és a Dominikai Köztársaságban egy dohányültetvényen mindenki saját magának sodorhatott meg egy szivart, Afrikában hőlégballonnal utaztak. Tehát mindig olyan élményeken gondolkodunk, amelyek a vendégeknek magától nem jutna eszébe” – mondta az incentív utak szakértője.

