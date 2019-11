(Kikövezett úton)

Az emberek is profitálhatnak Magyarország fintechstratégiájából, amely nemzetgazdasági szinten is lökést adhat a versenyképességnek.

Technológia, üzleti innováció, kompetencia és szabályozás – erre a négy pillérre épül Magyarország fintechstratégiája, amelyet a Digitális Jólét Program keretében az idén áprilisban alkottak meg. Hazai és nemzetközi előzményei is voltak az ágazat fejlődésében katalizátorszerepet betölteni hivatott intézkedési csomagnak, hiszen tavaly a Magyar Nemzeti Bank is fintechkonzultációval indította az évet, 2018 tavaszán pedig az Európai Bizottság ismertette vonatkozó akciótervét. A stratégia életre hívása azért is volt sürgető, mert általa egyrészt költségvetési forrásokat is lehet rendelni a digitális pénzügyi szolgáltatások mellé, másrészt, így mielőbb lebonthatók a fejlődést visszafogó szabályozási korlátok.

A brüsszeli és a budapesti célok hasonlók:

a pénzügyi szolgáltatások terén minél gyorsabban legyenek alkalmazhatók az innovatív megoldások, így a digitális ügyfélazonosítás, a felhőalapú szolgáltatások vagy a gépi tanulás.

A hazai fintechstratégia idei startjához 480 millió forintot különítettek el, a jövő évtől pedig évi mintegy 1,2 milliárdos forrás szolgálhatja a pénzintézetek és az állampolgárok szempontjából egyaránt fontos tervek megvalósulását. Szakértők szerint a fintechforradalom felkarolása belátható időn belül a Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorában is segíthet feljebb tornászni Magyarország pozícióját.

A technológiai pillér arra irányul, hogy a pénzügyi szolgáltatói piac hagyományos bástyái és az újonnan érkező tech cégek is magas hozzáadott értékű innovációkkal lépjenek a piacra, s ebben az egyetemek és a kutatóintézetek erőforrásaira is támaszkodjanak. Ennek érdekében az állam adatbázisokat tenne elérhetővé, illetve szabványosítaná az ügyfél-azonosítási folyamatokat. A konkrét célok között szerepel az elektronikus fizetések számának növelése, az online bankolás és a felhőalapú adattárolás szélesebb körű elterjedése, valamint a hitelbírálatok egyszerűsítése is. Ehhez elengedhetetlen a biztonságos kibertér biztosítása, illetve a digitális banki személyazonosítás, az utóbbi terén már vannak részeredmények. De kézzelfogható technológiai előny lehet az e-személyi pénzügyi adatbázisokkal történő összekapcsolása, az önkormányzatok számára pedig a blokkláncalapú okosváros-funkciók elérhetővé tétele.

Az üzleti innovációs pillér az innovációs ökoszisztéma homlokterébe pozicionálná a fintechfejlesztéseket, számukra megfelelő tesztkörnyezetet biztosítva. Ezért az állam fintechhidakat építene, a szabályozói szervek összehangolásán túl nemzetközi együttműködéseket segítene elő, köztük kormányközi partnerségekkel, közelebb hozva egymáshoz az egyetemeket és a piaci szereplőket. Emellett a stratégia megalkotói azt is a zászlajukra tűzték, hogy a fin tech megoldások fokozatosan terjedjenek el a pénztári szektorban, továbbá az egyes béren kívüli juttatások és a piaci lojalitási – például pontgyűjtő – programok is a fintech révén váljanak digitálissá. A kompetenciai pillér arra irányul, hogy a pénzügyi tudatosság hiánya egyetlen állampolgárt és vállalkozást se akadályozzon meg a korszerű, költséghatékony digitális pénzügyi megoldások igénybevételében, a szabályozói pillér pedig a jogszabályokat formálná át úgy, hogy a fintech megoldások biztonságosan legyenek tesztelhetők és alkalmazhatók, eközben Magyarország álljon a blokklánctechnológia térhódításának élére. Deklarált cél, hogy fintech meg oldások itassák át a biztosítási piacot és a vagyonmenedzsmentet, terjedjenek el a robottanácsadók. Hoszszú tehát az út, de a stratégia megalkotásával jó az irány.

A cikk a Manager Magazin szeptemberi számában jelent meg

(Kikövezett úton)