(Kitört a kávéháború)

A Reimann család, Németország leggazdagabb klánja néhány év alatt globális kávébirodalmat épített fel sorozatos akvizíciókkal. A rohamtempó azonban nem veszélytelen: a nettó adósság ugrásszerűen nő, a konkurens Nestlé pedig újult erővel vág vissza.

A Reimann családnál nemcsak öröm dolgozni, de meg is éri: Németország leggazdagabb klánja mindenkinél jobban megfizeti vezetőit. Holdingcége, a JAB 2017-ben több mint 600 millió eurót fizetett ki vezető beosztású dolgozóinak bér és részvényopciók formájában. A legnagyobbat Peter Harf, valamint két kollégája, Bart Becht és Olivier Goudet szakította. Az elmúlt időszakban úgy fel voltak pörögve, mint a koffeinfüggők: negyedévenként vásároltak cégeket több tízmilliárd euróból, miközben esetenként 80 százalékos prémiummal „ajándékozták meg” a régi részvényeseket.

Globális nyomulás

A JAB-ot irányító trió még 2012-ben találta ki, hogy meghódítja a globális kávépiacot. Az ötlet azóta számos követőre talált, hiszen a kávé kultikus fogyasztási cikké nőtte ki magát, a rá épülő ipar egyes szegmensei – például a csúcsminőségű kávék – pedig elképesztő marzsokat produkálnak. A széttöredezett piacon a JAB egymás után vásárolta fel a regionális cégeket, és globálisan a második legnagyobb szereplővé vált. Nagy márkái (Jacobs, Senseo, Keurig) ma már több mint tízmilliárd euró bevételt termelnek.

A piacvezető svájci óriás, a Nestlé sokáig csak nézte a JAB nyomulását, nemrég azonban az új vezér, Ulf Mark Schneider irányításával ellentámadásba lendült: megszerezte a Starbucks előrecsomagolt, szupermarketekben és éttermekben kapható kávéinak forgalmazási jogait. Ezzel egy évente 1,7 milliárd euró bevétellel és mintegy húszszázalékos hozammal kecsegtető üzletet szerzett meg – véli Romano Monsch, az Albin Kistler vagyonkezelő elemzője. Szerinte a Nestlé, amely eddig csak kis erőkkel volt jelen az amerikai piacon, puccsot hajtott végre: a Starbucks-üzlettel megelőzte a JAB amerikai érdekeltségét, a Keurig Green Mountaint. Schneider az előnyt meg is akarja tartani: a kávéüzletágat a legfontosabb szegmensek közé emelte, és újabb akvizíciókat helyezett kilátásba.

A kávépiacon tehát háború zajlik a világuralomért a Reimann és a Nestlé, valamint a pénzügyi befektetők és a márkatulajdonosok között.

Ennek megvannak a veszélyei a németekre nézve: a sorozatos akvizíciókkal túlterhelhetik magukat, és kicsúszhat a kezükből az üzlet. Figyelmeztető jel, hogy a JAB nettó adóssága több mint kilencszeresére nőtt 2012 óta, adósosztályzata pedig ma már csak közepes a Moody’s hitelminősítő szerint. Eközben a Nestlé a lehető legjobb besorolást kapja. A JAB legutóbb a Keurig kávéipari vállalatot olvasztotta össze az amerikai Dr Pepper Snapple üdítőital-gyártó csoporttal: a 20 milliárd euró értékű tranzakció rekord a konszern történetében. Az új óriáscéget júliusban már be is vezették a New York-i tőzsdére.

A kávéiparban alapvetően érdemes nyomulni

– véli Hajo Riesenbeck, a McKinsey egykori tanácsadója. Ugyanakkor szerinte fennáll a veszély, hogy a JAB túl vakmerően terjeszkedik, miközben nem képes továbbfejleszteni a márkákat és csökkenteni a költségeket. Az még a legkisebb probléma, hogy a Reckitt Benckiser részvényárfolyama több mint húsz százalékkal esett egy év alatt, hiszen a JAB-nak már csak 3,4 százalékos részesedése van a háztartási tisztítószereket gyártó cégben.

Az már jóval nagyobb fiaskó, hogy a luxusiparban érdekelt Labelux csoport annak ellenére is veszteséges maradt – üzemi szinten –, hogy Peter Harf számos luxusmárkát összevásárolt, a Derek Lam divatcégtől kezdve a Jimmy Choo cipőmárkáig. A veszteségek miatt végül kénytelen volt túladni rajtuk.

Kérdőjeles Wella-üzlet

Rossz helyzetben van a Coty kozmetikai cég is, amelynek a JAB jelenleg a 38 százalékát birtokolja. A vállalat részvényeinek értéke több mint a felére csökkent 2015 óta – ekkor jelentették be, hogy megvásárolják a hajápolási cikkeket gyártó Wellát a P&G-től. Azóta kiderült, hogy az ár túl magas, a hozzáállás túl merész volt, az integráció pedig nehézkes. Ha a JAB nem vigyáz, mindez megismétlődhet a kávéiparban is.

A Coty anno azért szerezhette meg a Wellát, mert vele együtt több mint 40 olyan márkát is megvett a P&G-től, amelyekben az amerikai cég már nem látott fantáziát. A csomag – az összesített árbevételt tekintve – többet ért, mint az egész Coty, ráadásul az átvett márkák rosszabb állapotban voltak, mint eredetileg gondolták. „2015 júliusában jelentettük be az üzletet, de innentől számítva 16 hónap kellett ahhoz, hogy megállapodjunk a részletekről, és végrehajtsuk az akvizíciót. Ez a gyorsan változó kozmetikai iparban sok idő” – mondja Bart Becht. Az átmeneti időszak alatt a P&G már alig törődött a Wellával, amely egyre inkább veszített vonzerejéből. A Coty összesen 9,9 milliárd eurót fizetett a P&G-csomagért, ami egyes szakértők szerint túl sok volt. Ráadásul a Wella termékek integrációja sok energiát emészt fel, és évekig el fog húzódni. A cég ugyanis nem önálló P&G-egységeket vesz át, hanem 40 ezer terméket 41 országban, amelyeket be kell illesztenie egy új szervezetbe. Ez több mint 1,5 milliárd euróba kerül. A vállalatnál hatalmas a fluktuáció, számos menedzser felmondott vagy ki lett rúgva, hiányzik a kozmetikaipari know-how, a szinergiákat pedig nem használják ki eléggé. Mindez a számokon is meglátszik: a 2017-es üzleti évet 388 millió euró nettó veszteséggel zárták. A vezetés azzal próbálta kiengesztelni a részvényeseket, hogy a súlyos mínuszokra fittyet hányva 321 millió euró osztalékot szórt szét közöttük. A P&G-üzlet tehát összességében inkább gyengítette, semmint erősítette a Cotyt. Az adósság megugrott, az operatív marzsok elmaradnak a vetélytársakétól (Estée Lauder, L’Oréal), a cash-flow negatív. Bár azóta újabb cégeket vásároltak, az árbevétel az idei üzleti évben is csak stagnál.

Szabad kezet adnak

A JAB tulajdonosa, a Reimann klán azonban eddig nem vonta le a konzekvenciákat az elfuserált Labeluxprojektből és a Coty–P&G-bizniszből. Az üzletmenetbe nem szólnak bele, és eddig mindig elfogadták a topmenedzserek befektetési javaslatait, feltéve, hogy a tanácsadó bizottság egyhangúlag döntött, és nem szesz- vagy dohányipari céget akart venni. Harf, Becht és Goudet többé-kevésbé kontroll nélkül dolgozhat. Feladatuk van bőven: Becht a Coty elnöke, ő vezeti a legfontosabb befektetések, a Keurig Dr Pepper és a Jacobs Douwe Egberts igazgatótanácsát, és ott ül további négy leányvállalat felügyelőbizottságában. Halmozza a tisztségeket Harf és Goudet is, így a mindenható trió élete nagy részét repülőkön és szállodákban tölti.

A JAB csapatát mindössze 33 ember alkotja, köztük három szenior és nyolc junior partner. Becht szerint ekkora csapat bőven elég: „Minden egyes cégünk számára a legjobb menedzsereket választjuk ki, és szabad kezet adunk nekik a közösen kifejlesztett stratégia megvalósításában.” Bár minden szenior partner szavazata ugyanannyit ér, a vezető szerep kétségkívül Harfé. Egy évvel ezelőttig a cég arca is ő volt, ma már viszont alig mutatkozik nyilvánosan. Interjúkat – ha egyáltalán – már csak Becht ad. A Reimann klán tagjai pedig eleve kerülik a nyilvánosságot. Mivel a család ma már nem akarja egyedül finanszírozni a gigantikus akvizíciókat, a tanácsadó testület egy ideje külső befektetőket is próbál bevonni. Ebből a célból 2014-ben létrehozták a JAB Consumer Fundot, amely ma már 11,3 milliárd eurót kezel, és befizetői között tudhatja a szingapúri GIC állami alapot, valamint az amerikai Stanford Egyetem vagyonkezelőjét. „Ők hozzánk hasonlóan húszéves távlatokban gondolkodnak” – mondja Becht. A befektetők kilenc-tíz évenként újragondolhatják az üzletet, és akár ki is szállhatnak. „Ebben az esetben új befektetőket keresnénk, vagy tőzsdére vinnénk valamelyik érdekeltséget” – teszi hozzá.

A nagyobb üzletekbe közvetlen befektetőket is bevonnak: közéjük tartozik például a Patrinvest és a Quadrant Capital, amelyek mögött a milliárdos Van Damme klán, valamint a Santo Domingo család áll. Ugyanakkor szinte minden esetben ragaszkodnak ahhoz, hogy a JAB részesedése 50 százalék felett maradjon. A JAB Holding (a Reckitt Benckiser nélkül), a Consumer Fund és a közvetlen befektetők befektetéseit is beszámítva a tanácsadó bizottság mintegy 96 milliárd euró értékű vagyont kezel.

A pénz nagy része már eddig is a kávé- és üdítőital-iparba, valamint pékárubolt-hálózatokba és kávézóláncokba folyt.

Az ételek, italok szerepe a jövőben tovább növekedhet: bővítenék a gasztronómiai portfóliót, és akvizíciót terveznek a „hidegital”-szegmensben is. „Különösen az energiaitalok és az ásványvizek piaca érdekel” – mondja Becht. Ezzel újabb frontot nyithatnak a Nestlé elleni háborúban, a svájci cég ugyanis globálisan piacvezető az ásványvizeket tekintve.

Sörös példakép

A stratégiailag legfontosabb szegmens azonban a kávé- és teaipar marad. Becht példaképe a belga Anheuser-Busch InBev, amely olyan sörmárkákat tudhat magáénak, mint a Budweiser, a Corona és a Beck’s. A multinacionális konszernt egy brazil milliárdos, Jorge Paulo Lemann tette felvásárlásokkal a világ legnagyobb sörfőzdéjévé. Igazgatótanácsát hosszú évekig Harf vezette, jelenleg pedig Goudet látja el ezt a feladatot.

A JAB-nál azt remélik, hogy a söripari csoda a kávébabok és -kapszulák világában is megismétlődhet. Az első jelek biztatók: a Jacobs Douwe Egberts 21 százalékos marzzsal dicsekedhet, és a kezdeti nehézségek után a Keurig profitrátája is emelkedik. Mindez annak is köszönhető, hogy ügyesen kihasználják a JAB-on belüli kooperációkat: a Krispy Kreme fánkozókban, a Panera pékségekben vagy a nemrég megvásárolt Pret A Manger szendvicslánc üzleteiben egyaránt kapható kávé, melyet gyakran a testvércégek szállítanak.

Szakértők szerint a gyorséttermeknél és a villámgyorsan növekvő „kávé elvitelre" üzletágban jóval nagyobbak a marzsok, mint a kiskereskedelemben.

Ha pedig a Keurig vagy a Jacobs Douwe Egberts szolgálja ki a boltokat, akkor nemcsak a forgalom ugrik meg, hanem a nyereség is.

Mások viszont úgy vélik, hogy az AB InBev receptjét nem lehet ilyen egyszerűen lemásolni.

A kávé sokkal bonyolultabb termék a sörnél. Az egyes országok fogyasztási szokásai nagyon különböznek, nagyon sokféle felszolgálási forma és ízlésvilág létezik

– mondja Michael Griess iparági szakértő. Problémákba ütközik a Keurig és a Dr Pepper összeolvasztása is. Ráadásul a JAB-nak egyre több friss tőkére van szüksége a sorozatos akvizíciók finanszírozásához. Idő kell ugyanis ahhoz, hogy az új szerzemények behozzák többmilliárdos árukat, azaz megfelelő profitot termeljenek az anyacégnek.

A holding vagyona mindenesetre ugrásszerűen emelkedik: a két legfontosabb leánycég, a Keurig és a Jacobs ma már 9,7 milliárd eurót ér. Ebből pedig a tanácsadó bizottság tagjai – elsősorban a vezető trió – is szépen profitálnak, az ő bónuszuk ugyanis nem a forgalomtól és a nyereségtől, hanem a befektetések értékének alakulásától függ. Amennyiben a vagyon növekszik vagy legalább konstans marad, akkor a részvényopciókat öt év után készpénzre vagy újabb JAB-papírokra válthatják. A vezető trió az elmúlt hat évben rendszeresen invesztált a holdingba, és tíz százalékra növelte részesedését, ami már önmagában több mint egymilliárd eurót ér.

