(Kritika az ideálkreálásnak)

A szépségipar nem a szépséget szolgálja ki, hanem számító marketinggépezetként újabb és újabb nőideálokat kreál – véli Szakonyi Eszter kozmetikusmester, egészségügyi szakkozmetikus, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet alapító-tulajdonosa.

Tíz évig külkereskedőként dolgozott a használttehervagon-értékesítési piacon, eközben rejtett „perverzitásként” űzte a kozmetikai ipar figyelését. Első szalonját mindössze hat négyzetméteren rendezte be, amelyet harmadik gyermeke születése okán „hazatelepített” egy 50 négyzetméteres helyiségbe. Ezzel három év múlva, 2014ben megnyerte az Év szalonja verseny közönségdíját. De előtte – még 2013ban – megírta Időtlen Szépség című könyvét, amelyben a szépségipar történetében és jelenében tett bolyongásait vetette papírra. Harmadik szalonjához, a Vintage Beauty Szépészeti Nőintézethez az 1900-as évek elején működő Kozmetikai Gyógyintézet adta a névötletet – meséli Szakonyi Eszter kozmetikusmester, egészségügyi szakkozmetikus, gazdasági mérnök, a nőintézet alapítótulajdonosa a Manager Magazinnak.

Bár az 1800-as években a „nőintézet” még inkább leányneveldét jelentett, mára ez a fogalom teljesen kikopott a szóhasználatunkból, ezért úgy gondolta, érdemes lenne újrafogalmazni. Így alakult ki a nőintézet azon alapszemlélete, amely visszatekint nagymamáink korába, ahol többnyire a természetben található szépítkezési alapanyagokat alkalmazták.

Az intézetben nemcsak a bőrrel foglalkozunk, hanem az egész emberrel

– magyarázza Szakonyi Eszter.

Mint mondja, a nőt mint komplex egységet kell átmonitorozni és megfejteni, hogy miért olyan a bőre, amilyen.

Hamisítás kizárva

Amikor Szakonyi Eszter elkezdte felépíteni üzleti modelljét, tapasztalta, hogy a szakmában hiány van a bázisanyagokból, azaz nem lehet azokat fellelni megkérdőjelezhetetlen tisztaságban. Így maga kezdett el vegyészmérnökökkel karöltve termékeket kitalálni. Tisztában volt vele, milyen indikációval kell a kozmetikai készítményeket megalkotni, melyek azok a bőrproblémák, amelyek gyakoriak, és azt is tudta, melyek azok a többnyire növényi eredetű anyagok, amelyekkel hatni tud a bőrre. A Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet saját termékcsaládjához a világ minden tájáról, eldugott szegleteiből próbálja beszerezni az alapanyagokat, esszenciákat, ami nem volt mindig egyszerű. A tökéletes textúra kialakításához is nagyon sok idő kellett, és a szigorú előírások is megnehezítették a termékfejlesztést.

Legalább másfél-két év szükséges ahhoz, hogy szabályosan kifejleszthessünk egy kozmetikumot

– magyarázza Szakonyi Eszter. Hozzáteszi, az úgynevezett challenge tesztek, a stabilitási és bőrpróbák mind azt segítik elő, hogy megkapják az optimális összetételt a minősített biokozmetikumokra vonatkozó szigorú előírások figyelembevételével, úgy, hogy a termékek stabilak maradjanak 18 hónapig, professzionálisan és látványosan hassanak a bőr egyes problémáira, és alkalmazni tudják mind lakossági, mind kabinvonalon.

Lesújtó kritika

A mai világ számtalan megoldást kínál arra, hogy ha diszharmónia árán is, de látszólag jobb állapotba kerüljünk rövid távon. Szakonyi Eszter úgy látja,

a szépségipar valójában nem a szépségért dolgozik, hanem az eladásért és a fogyasztásért. Üzlet az egész.

Sok esetben gépeket, eszközöket vagy kozmetikai anyagokat azért promotálnak, mert drága volt az előállításuk, a termék népszerűsítése vagy a brand bevezetése. Vissza kell jutni az árához. „Egy kezemen meg tudom számolni, melyek azok az eletrokozmetikai megoldások, amelyek hosszú távon is jelenthetnek valamit a bőr számára úgy, hogy nincsenek mellékhatásai” – mondja. Ezek a gépek általában a bőr saját funkcióit segítik, azaz az öngyógyító folyamatokat indítják be. Ilyen például a rádiófrekvenciás és a lágylézeres eljárás, az egyszerű, de szakszerű kézi masszírozás is, ahol vérbőséget, anyagcserét és oxigenizációt fokozunk.

Nyomás alatt a bőr

A különböző töltések és botoxinjekciók azonban nem az öngyógyító folyamatot támogatják, hanem olyan nyomás alá helyezik a bőrt, amelynek hatására megnyúlik vagy károsodik. „Mi radikális eljárásokat nem is merünk alkalmazni, mert kiszámíthatatlan a végeredmény” – mondja az egészségügyi kozmetikus-szakember. „Persze nekünk is vannak például orvosi savaink, amelyek brutálisan erősek és roncsoló hatásúak, de ha akár egy perccel is elvétem a hatóidőt a bőrön, visszafordíthatatlan folyamatokat idézhetek elő” – magyarázza. A szépségipar azonban támogatja az ilyen termékeket, és azok el is érhetők a piacon. „A nőintézetnél úgy vagyunk bátrak, hogy kerülünk minden radikális megoldást, helyette inkább egymásra épített, észszerűen megkomponált lépéseket alkalmazunk” – vallja.

Ez egy óvatosabb játék, mint valamely radikális kezelés, de a természetes szépítkezés hosszú távon jobban megtérül

– foglalja össze Szakonyi Eszter.

SZAKONYI ESZTER Gazdasági mérnöki diplomával külkereskedőként dolgozott tíz évig, majd megvalósította álmát, hogy kitanulja a kozmetikusszakmát. 2007-ben elvégezte a szakképzést, s kiváló eredménnyel a SOTE egészségügyi szakkozmetikusi szakát is. 2013-ban jelent meg Időtlen Szépség című könyve. Első, hat négyzetméteres szalonját a Haris közben nyitotta meg 2011-ben, az otthonában kialakított 50 négyzetméteres miniszalonjának különleges kezelési metodikájáért 2014-ben megkapta az Év szalonja verseny közönségdíját. 2015-ben megnyitotta a háromszintes, 300 négyzetméteres Vintage Beauty Szépészeti Nőintézetet és piacra dobta hét saját kozmetikai termékét. 2016-ban mestervizsgát tett, és termékeire megkapta a nemzetközi Ecocert organikus minősítőszervezet „bio” igazolását. 2017-ben megnyerte az Év szalonja verseny szakmai díját, majd 2018ban további termékeire Cosmos organikus minősítést nyert. Az idén újabb hét terméke vár a piacra kerülésre. Szenvedélyesen gyűjti a kozmetikatörténeti relikviákat. Négy gyermek édesanyja.

