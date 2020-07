(Már nem kell pucolni egy finom halételért)

Több mint hatvanéves múlt, nemzetközi díj, közel kétmilliárd forintos árbevétel – röviden ez a Bajcshal története, melynek igazgató-elnöke, Szilágyi Gábor beszélt a cég múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

A vásárlók igényei folyamatosan változnak, ehhez alkalmazkodva változott a cégünk profilja is – mondja Szilágyi Gábor, a Bajcshal vezetője. A cég alapítása – mely 1954-re datálható – óta haltermeléssel foglalkozott, nagyjából a nyolcvanas években kezdődött meg a feldolgozási tevékenység.

Az elmúlt évtizedek komoly változásokat hoztak a fogyasztóknál, az emberek egyre kevésbé szeretnének élő halat vagy tisztítatlan haltermékeket vásárolni, igénylik a konyhakészre előkészítettet. Mi pedig figyeljük és kielégítjük az igényeket

– ismerteti a kétmilliárd forint éves árbevételű vállalkozás sikerének receptjét a szakember.

Csak megbízható forrásból

A közvetlenül ötven, közvetve száz embernek munkát adó vállalat a feldolgozandó termékek alapanyagát döntő részben megtermeli, de vásárolnak halat más hazai termelőktől, illetve külföldről is.

Vannak olyan fajok, amelyekből itthon nem termelnek annyit, hogy a beszerzésük folyamatosan garantálható legyen, ilyen például a pisztráng. Ez esetben más források felé kell fordulnunk, ilyenkor az unió országaiból vásárolunk, megbízható helyekről. A pisztrángot például 15 éve ugyanattól a termelőtől vesszük

– teszi hozzá az igazgatóelnök. A Bajcshal kínálatában megtalálható a konyhakész halászlé, az afrikai harcsafilé, füstölt halak, pástétomok, illetve a Danubius kaviár termékcsaládja – hazánkban állítják elő –, amely külföldön is népszerű a halkedvelők körében.

AHOL A SPECIÁLIS TERMÉKEKET DÍJAZZÁK A gasztronómiai Oscar-díjként számon tartott Great Taste Nagy-Britannia legnagyobb és legmegbízhatóbb elismerése a kiemelkedő minőségű élelmiszerek előállítói számára világszerte. 1994-es megalapítása óta a szigetországban értékesített különlegesnek számító ételek és italok referenciamutatója, a kitüntetett termékeket egy, két vagy három csillaggal értékeli a közel négyszáz fős szakmai bizottság.

Szilágyi Gábor szót ejt a tokhalak különleges tenyészéséről is. „Semmilyen külső jegy alapján nem különíthetők el a hím és a nőstény egyedek, ezért speciális tudás kell a szaporításukhoz, majd a nevelésükhöz is. Egy-egy halat gyakran több mint tíz évig nevelünk. Nálunk 8–15 kilogrammos méretig tartjuk, de a természetben akár 200– 300 kilóra is megnőnek” – húzza alá, majd ismerteti, hogy a viza – a tokalakúak rendjébe tartozó faj – pedig akár 1500 kilós is lehet.

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatban kifejti, hogy a magyar még mindig „karácsonyi halas” nemzetnek számít, hiszen ahogy a statisztikák is mutatják, az ünnepek idején szolgálják fel az éves fogyasztás közel negyven százalékát. Szerinte az emberek nagy része a halak feldolgozását, a halételek elkészítését „macerásnak” tartja, ezért a vállalatuk úgy szeretné ösztönözni a magyarokat az egészségesebb étkezésre, hogy termékeikkel leveszik a halkedvelők válláról a feldolgozás és elkészítés terhét.

Nemet mondanak a tengerek túlhalászatára A vállalatvezető nemcsak a cég több mint hatvanéves múltjára és a széles választékra büszke, hanem a jelen sikereire is: tavaly júniusban saját fejlesztésű Danubius tokhal kaviárjuk elnyerte a rangos Great Taste díjat Londonban, azonban a jövőben szeretnék kaviár-termékcsaládjuk többi tagját is benevezni a megmérettetésre, ezáltal megismertetni a nagyvilággal. „További célunk, hogy az általunk képviselt prémium termékek kiszolgálását továbbfejlesszük. Néhány évvel ezelőtt a Bocuse d’Or európai döntőjébe mi szállítottuk az alapanyagot az egyik fogáshoz. Akkor felfigyeltek ránk, ugyanakkor szeretnénk még több prémium kategóriás étterem számára beszállítani, de ez további fejlesztéseket igényel a részünkről, hogy biztosítani tudjuk a folyamatos ellátást.

A cégnél nem csupán a minőségre, hanem a környezettudatos működésre is figyelnek.

Telephelyünkön lassan tíz éve napenergiával biztosítjuk az áramszükséglet egy részét, Magyarországon elsők között építettük ki a rendszert, amelynek a bővítését jelenleg tervezzük

– mondja Szilágyi Gábor. A csomagolásokat tekintve is folyamatosan keresik a környezetbarát megoldásokat, tervbe vették, hogy kukoricaalapú nejlontáskát használnak majd a vásárolt áruhoz, a halászlé csomagolására szánt vödör alapanyagának pedig egy része már újrahasznosított műanyag. Szilágyi Gábor fontosnak tartja, hogy a Bajcshal a termékeit tenyésztett, termelt halakból állítja elő, s aki ezekből készült ételt varázsol az asztalára, az rengeteget tesz a környezetért, mivel nem támogatja a tengerek túlhalászatát. Rámutat, hogy a haltermelés egyenesen építi a természetet, hiszen élőhelyeket hoz létre, a halak mellett számos védett emlős, madár és növényfaj fennmaradását biztosítja.

Recept a követőknek

A vállalatvezető szerint kiemelt cél az ismertségük további növelése, amelynek egyik eszköze a közösségi média. „A Facebookon már jelen vagyunk, és egy több mint ötezer fős követői táborral büszkélkedhetünk – fogalmaz Szilágyi Gábor, majd hozzáteszi –: másfél évvel ezelőtt arculatváltásba kezdtünk, azóta profi fotókat használunk a termékeink bemutatására, illetve gyakran osztunk meg recepteket a követőinkkel.”

A lépés bejött, mióta jobban ügyelnek az illusztrációk minőségére és a háziaszszonyok kívánságaira, megduplázódott, sőt folyamatosan növekszik a követőik száma. A vállalat marketingese pedig már tervezi az Instagram-jelenlétet is, amely hamarosan meg is valósul. A cégvezető hangsúlyozza, céljuk, hogy termékeik az ország szinte minden boltjában megtalálhatók legyenek. A feldolgozókapacitás bővítése pedig szintén a jövőbeli célok közé tartozik.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Már nem kell pucolni egy finom halételért)