(Megélhetés a sinkanszen és a mikrolakások hazájában)

A helyhiánnyal küzdő Japánban a parkolás mellett az ingatlanbérlés és -vásárlás is megviseli a pénztárcákat, de a kenyér és a sör ára is kifejezetten magasnak számít globális szinten.

Rengeteg turista indul el Japánba, az életre szóló élményért azonban komoly árat kell fizetniük. A Mercer felmérése szerint ugyanis Tokió a világ második legdrágább városa. Ugyanezen a helyen végzett a listán tavaly is, Hongkong előzte csak meg – ahogy az idén is.

Jelentős kiadásokat von maga után Japánban az autó fenntartása, így a tokióiak túlnyomó többsége a tömegközlekedést használja.

Egy 24 órás felnőtt metrójegy 800 jenbe, azaz valamivel több mint 2000 forintba kerül,

ez egyébként kifejezetten turistabarát megoldás lehet, hiszen a város túl nagy ahhoz, hogy kizárólag gyalogosan járja be az odalátogató. A földalattival azonban gyakorlatilag minden városrész elérhető – budapesti szemmel a kilenc metróvonal szinte átláthatatlan keszekuszaságnak tűnik. A helyiek egyébként a vonatot is gyakran használják, a híres szupervasútra, a sinkanszenre felülni azonban a legkevésbé sem olcsó mulatság.

A 450 kilométeres Kiotó–Tokió távolság főszezonban a leggyorsabb típussal több mint 14 ezer jen, azaz 36 ezer forint, de a lassabb típusra is, amely mindössze 20 perccel zötyög hossszabb ideig a síneken, mint az előbbi, 13 800 jenbe kerül a jegy.

Amellett, hogy egy kocsi megvásárlása és rendszeres vizsgáztatása is igen költséges, a japán autótulajdonosoknak a parkolás miatt is igencsak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. A kormány a lakosságot igyekszik a zöldebb megoldások felé terelni, autóvétel terén azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra a gépjárműállomány fele már elektromos legyen. Egy tavaly szeptemberi rendelkezés értelmében Japánban akár dupla állami támogatás igénybevételére is lehetőség van idén április óta. Amellett ugyanis, hogy az állam 400 ezer jen támogatást ad az elektromos autót vásárlóknak, a tokiói prefektúra pedig úgy határozott, hogy ezen felül extra 200 ezerrel segíti az ilyen kocsit vásárlókat.

Az országban tapasztalható helyhiány nem pusztán a parkolás árában mutatkozik meg, az ingatlanpiacon is nyomot hagy, ezt pedig azok is észlelik, akik bérelni, és azok is, akik vásárolni szeretnének. A Deutshe Bank idei felmérése szerint lakásbérlés szempontjából Tokió globálisan a tizedik legdrágább város,

egy kétszobás ingatlan havi bérleti díja átlagosan 205 ezer jen, tehát meghaladja az 533 ezer forintot,

ez ráadásul éves bázison 9 százalékos árnövekedést jelent.

A fiatalok körében éppen ezért gyakori, hogy inkább mindössze 10 négyzetméteres lakás kivétele mellett döntenek, amely átlagosan havi 60 ezer jenért (több mint 156 ezer forintért) már elérhető. Ezekben az ingatlanokban a maximális helykihasználás jellemző: trükkös megoldásokkal ugyan, de főzőlap, zuhanyzó, mosógép és rejtett tárolórekeszek is elférnek, az alvás pedig rendszerint galériával oldható meg. Ez a trend egyébként a turizmus terén is visszaköszön: speciális japán szállodatípus a kapszulahotel – klausztrofóbiára hajlamos vendégeknek azonban nem a legjobb választás a mindössze egyetlen, körülbelül 2×1,5×1,5 méteres alvófülkéből álló szállás, amelyhez közös mosdóhelyiség jár.

Az apró lakóhelyet valószínűleg elviselhetőbbé teszi a japánok számára – feltéve, hogy már nem diákok –, hogy nem sok időt töltenek az otthonukban. Átlagosan napi 12 órát dolgoznak, de gyakran ezen felül is túlóráznak. Sok cég ráadásul akár hetente is rendez csapatépítő esti programot a kollégáknak, amelyen a helyiek beszámolója szerint nem kötelező ugyan a részvétel, ám igen erősen ajánlott.

A japánok mindezért cserébe átlagosan 286 ezer jen (745 ezer forint) nettó havibért vihetnek haza. Tokióban az óránkénti bérminimum jelenleg 985 jen (2565 forint), ám ez az alapérték régiónként változik, Kagosimában a legalacsonyabb, 761 jen (közel 2000 forint).

Az, hogy maguk főzte koszton vagy éttermi, esetleg szupermarketekben kapható félkész ételeken élnek, náluk is elsősorban egyéni preferenciától, a lakóhely konyhai adottságaitól, valamint természetesen a munkára fordított időtől függ. Mindenesetre érdekesség, hogy Tokió üzleti negyedében a hűtőpultok roskadoznak a készételektől: a választék nagyját természetesen onigiri, maki és egyéb hagyományos japán ételek adják, ugyanakkor a főzéshez szükséges alapvető összetevők kevésbé jellemzők ezekben a szupermarketekben. Egy félkilós kenyér egyébként átlagosan 190 jenbe (közel 500 forint), egy kilogramm rizs 500 jenbe (1300 forint), egy kiló krumpli pedig 406 jenbe (1057 forint) kerül a boltokban. Egy üveg (fél liter) helyi sörhöz a szupermarket polcáról mintegy 260 jenért (677 forint) hozzá lehet jutni, ha azonban ugyanezt egy tokiói középkategóriás étteremben rendeli az ember, a számlán már 400 jenes (1042 forint) értékre számíthat.

A Mercer korábban már említett felmérése szerint Tokió különösen a lakbér-, a kenyér- és sörárak tekintetében tört előre a pénztárcákat és bankkártyákat leginkább megterhelő városok listáján. Mindhárom tétel esetében a harmadik legdrágábbnak bizonyult globális szinten a japán főváros. Lakbér szempontjából csak Hongkong és New York, a kenyeret illetően Angola fővárosa, Luanda és New York, a sör árát nézve pedig Sydney és Szingapúr múlta felül. Ugyanakkor Tokió a top 10-ben végzett benzin-, mozijegy- és eszpresszóár tekintetében is.

(Megélhetés a sinkanszen és a mikrolakások hazájában)