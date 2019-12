(Mozgalmas karrier, erős hátországgal)

Átláthatóság, hatékonyság, etikusság – ezen elvek mentén végzi munkáját Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke, aki a folyamatos tanulást és motivációt tartja fontosnak a karrierjében.

Manager Magazin: Úgy választották a Magyar Bankszövetség elnökének, hogy 2020 első felében ismét tisztújítás jön. Mennyiben befolyásolja ez az elnöki célkitűzéseit?

Becsei András: Valóban kilenc hónapra szól a mandátumom, ám a mostani, gyorsuló világban ekkora idő még soknak is számít. A programot ennek megfelelően határoztam meg, olyan elemekkel, amelyek az előttünk álló háromnegyed évben vagy megvalósíthatók, vagy legalább elindíthatók. A programom három pontból áll: az első a digitalizációs stratégia megalkotása és megvalósításának elkezdése. Itt nagyon lényeges, hogy a piaci szereplők – akik nyilván egyenként is foglalkoznak a digitalizáció kérdésével – egységesen lépjenek fel, és az egy adott fejlesztéshez szükséges összes szabálymódosítási javaslatot egyszerre terjesszék elő, hiszen csak így lehet kézzelfogható eredményt elérni. A huszonkét pontos javaslatcsomag is három nagy területre osztható: egyik az, ahol a változtatásoknak konkrét jogszabályi akadályuk van, a második a már meglévő fejlesztések – például az e-személyi – hasznosítása a banki szolgáltatásoknál, a harmadik pedig a már meglévő digitalizációs fejlesztéseknek a mostaninál jóval hatékonyabb összekötése.

A plusz egy pont pedig – amit a BIS is megfogalmazott az idei jelentésében –, hogy azonos tevékenységeknél azonos szabályozás érvényesüljön: ennek nálunk a tranzakciós illeték miatt különösen nagy a jelentősége. Nem szabad emellett megfeledkezni a készpénzcsökkentő javaslatcsomagról sem. A programom második nagy témaköre a banki különterhek – a különadó és a tranzakciós illeték – csökkentése, a harmadik pedig a nemzetközi érdekérvényesítő képesség erősítése, együttműködésben a régiós és az uniós szervezetekkel.

A bankszövetségi munkája mellett az OTP Csoporton belül is vezető pozíciókat tölt be. Hogyan egyeztethető össze ez a bankszövetségi elnöki munkájával?

Az OTP Csoportnál – a Jelzálogbank és a Lakástakarék vezetése mellett – a budapesti régió irányítása is az én feladatom. Utóbbi azt jelenti, hogy 124 fiók tartozik a területemhez az ott lévő vállalati, önkormányzati és privátbanki ügyfelek mellett. Ez így egyáltalán nem kevés, ám szerencsére jelentősek az átfedések, szinergiák az egyes feladataim között. Ezzel együtt nyilván nagyon szoros időbeosztás szükséges ennyi feladat ellátásához, és persze egy erős csapat is, amelyre folyamatosan tudok támaszkodni. Arra kiemelten ügyelek, hogy naponta legalább egy ügyféltárgyalásom legyen, miközben napi ügyekkel is foglalkozom: utóbbiakat hasznosíthatom a bankszövetségi munkám során is. Nem vagyok ugyanakkor magányos harcos: amellett, hogy több feladatot is párhuzamosan kézben tartok, delegálni is igyekszem a teendőket, és zökkenőmentesen, rugalmasan együtt tudok dolgozni a munkatársaimmal. Nagyon fontosnak tartom a folyamatos kapcsolattartást a kollégákkal, tudnom kell, hogy ők hogy vannak, mi foglalkoztatja őket: ma is az egyik fiókban kezdtem a napot.

BECSEI ANDRÁS Közgazdász, bankár. Első diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte pénzügy szakirányon, amelyet ösztöndíjas tanulmánnyal egészített ki a Los Angeles-i University of Southern Californián. Második diplomáját a Kölni Egyetemen folytatott tanulmányai révén a CEMS program keretében, harmadik diplomáját pedig az INSEAD MBA-programján Szingapúrban szerezte. 2000-ben a Mol Nyrt. üzletfejlesztési elemzőjeként kezdte pályafutását, majd 2001–2002-ben a Ruhrgas leányvállalati területén dolgozott Essenben. Ezt követően, 2002 és 2009 között a McKinsey & Company tanácsadója, majd projektvezetője volt. 2009 májusától az OTP Bank Nyrt. Retail Üzletfejlesztési és Leányvállalati Igazgatóságát vezette, 2012 márciusától 2016 decemberéig a Lakossági Igazgatóság ügyvezető igazgatója volt. 2014 áprilisától az OTP Jelzálogbank Zrt. és OTP Lakástakarék Zrt. irányítását is ellátja. Szintén 2014 áprilisától a Magyar Bankszövetség alelnökeként tevékenykedett. 2017. január elsejétől az OTP Bank Nyrt. budapesti régiójának vezetését vette át. 2019. július 1. óta a Magyar Bankszövetség elnöke.

A magánéletét hogyan tudja egyensúlyba hozni a munkájával?

Nyilvánvaló, hogy a munkám nem sűríthető bele napi nyolc órába, ám tudatos időbeosztással megoldom, hogy a családomra is jusson idő. A gyerekeket minden reggel én viszem iskolába, és ügyelek arra, hogy legyenek olyan napok, amelyeket a családommal tudok tölteni. Persze így az is sokszor előfordul, hogy amikor a gyerekek már alszanak, még otthon is dolgozom. De az a lényeg, hogy működik az összhang a családon belül. A feleségem és a gyermekeim nagyon jó hátországot biztosítanak számomra, ami első látásra magától értetődőnek tűnhet, de egyáltalán nem automatikus adottság.

A szakmai pályafutása igen változatosan alakult, hiszen a pénzügyi szolgáltatói területen kívül dolgozott tanácsadó cégnél és az energiaszektorban is. Ez véletlenül alakult így, vagy tudatos építkezés eredménye?

A pályám első felében a tanulmányaim voltak a meghatározók. Amellett, hogy húszéves korom óta dolgozom, három diplomát szereztem, vagyis nagyon sokáig tanultam a munka mellett. A pályafutásomat egyébként pont a gazdasági sajtóban kezdtem – dolgoztam a Világgazdaságnál és a Figyelőnél is –, ami nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy az elmélet mellett a pénzügyi szektor gyakorlati működésébe is korán betekintést nyerhettem. Ám azzal együtt, hogy több ágazatban is dolgoztam, egész életemben pénzügyekkel foglalkoztam. A második diplomám megszerzése után viszont már csak két munkahelyem volt: a McKinsey-nél eltöltött hét év után több mint egy évtizede dolgozom az OTP Csoportnál. A tanácsadó cégnél eltöltött időszak megtanított a hatékony munkavégzésre és a gyors helyzetfelismerésre, ezeket később az OTP-nél nagyon jól tudtam kamatoztatni. Így azt mondhatom, hogy az első látásra mozgalmasnak tűnő életrajzom egy viszonylag tudatosan felépített pályafutást takar, amely mindig a pénzügyi területhez kapcsolódott.

Melyek azok az alapvető értékek és elvek, amelyeket vezetőként folyamatosan szem előtt tart?

Az egyik legfontosabb elvemnek az átláthatóságot tartom: aki velem dolgozik, pontosan tisztában van az elvárásaimmal, az elveimmel, és azzal is, hogy mit kap cserébe. Így világos szabályok mentén, kiszámíthatóan dolgozhatunk együtt. A másik nagy érték a hatékonyság, hiszen minden feladatnál vannak szűk erőforrások. A leggyakrabban az idő az, de lehet szűk kapacitás az emberi erőforrás vagy éppen a pénz is. A harmadik kulcselem az etikusság, hiszen ez kell ahhoz, hogy az elért eredményeink hitelesek legyenek.

Mivel tölti a szabadidejét, hogyan kapcsolódik ki?

Hetente négy alkalommal sportolok, ami egyben azt is jelenti, hogy kétszer igencsak korán indul a nap. A sport ugyanakkor nagyon sokszor egyben családi program is: rendszeresen együtt úszom a gyermekeimmel, de kerékpározni és túrázni is szoktunk a családdal. Meghatározó eleme az életemnek a sakk is: a fiaimmal több versenyre is járunk, ami azért is fontos, mert a vidéki rendezvények szintén alkalmat adnak arra, hogy a család akár több napig is együtt legyen. A sakkot két okból szeretem nagyon: egyrészt fejleszti a stratégiai érzéket, másrészt megtanít arra, hogy más is van a pályán.

Hogyan látja magát öt év múlva, van-e valamilyen személyes célkitűzése?

Számomra nem a betöltött munkakörök, pozíciók az érdekesek, hanem az, hogy a folyamatos tanulás és a motiváció meglegyen. Ha ezt a tanulási igényt és motivációt a jövőben is meg tudom őrizni, elégedett ember leszek.

Az interjú a Manager Magazin december-januári számában jelent meg

(Mozgalmas karrier, erős hátországgal)