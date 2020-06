(Nagy dobások, nagy halak)

A legnagyobb távolság helyett inkább a legnagyobb halra hajt. Jankovich Krisztián távdobóbajnokot már az motiválja, hogy minden halfajtából a legméretesebbet fogja ki.

Az első feederbotos dobótesztjét még 2008-ban készítette, akkor a leghosszabb dobása egy 450 centiméteres bottal és 20-as főzsinórral 149 méter lett. 2016-ban készített egy távdobóvideót, s a forgatás alkalmával 442 centiméter hosszú bottal, 0,18-as monofil főzsinórral, 130-140 grammos megtöltött tömegű kosárral 178 méteres távolságot sikerült elérnie.

De dobott már a feederkategóriában világrekordot is: 190,99 métert.

Mégis, számára nem a távolság a fontos, hanem az, hogy minél szebb és minél nagyobb halakat fogjon ki. Például dévérkeszegből 7,6 kilogramm a rekordja, míg a hivatalos magyar rekord 6 kilogramm. Fogott már 4,3 kilós compót, amelynek a magyarországi rekordja 3,7 kiló. Feederbottal pedig kipecázott már 24 kilós pontyot, termetes angolnát és egy 7 kilogrammos márnát is. „De vannak 10 kilogramm feletti süllő- és csukafogásaim is” – meséli Jankovich Krisztián távdobó.

Mint mondja, körülbelül négy-öt éves kora óta pecázik, azóta a horgászat és a távdobás szerelmese. Amint betöltötte a 14. életévét és megszerezte az első ifiengedélyét, fenekezőbottal is horgászhatott. Az évek során folyamatosan fejlesztette a minél messzebbre történő dobási technikáját. Előfordult, hogy éjszaka is gyakorolt, mert a vaksötétben kénytelen az ember a távdobásra koncentrálni. De az is előfordult, hogy külföldi távdobósztárok több száz videóját elemezte ki, hogy elsajátítsa a technikáikat. Mire megtalálta az igazi botját, legalább hatot kipróbált.

Az én dobótechnikámhoz inkább a feszesebb botok állnak közel

– fejtegeti.

A Fishing & Hunting csatornán 2014- ben indította el Feedermánia címmel saját műsorát, amelyben az évek során kikísérletezett és összegyűjtött tapasztalatait és az általa használt technikákat mutatja be. Például azt, hogyan kell kifárasztani úgy a halat, hogy minél kevesebb sérülése legyen.

Ugyanis, minél idősebb egy hal, annál okosabb, ezért nehezebb is kifogni

– mondja. Hozzáteszi, a versenyzéshez mentális, fizikai és technikai tudásra egyszerre van szükség, és az nyer, aki az adott helyen a leggyorsabban tudja végrehajtani a technikát. „Talán a műsoroknak is köszönhető, hogy az elmúlt négy évben 300 ezerről robbanásszerűen 600 ezerre nőt a horgászok száma, hiszen akik nézik a sorozatot, azoknak sikerélményük is van” – vélekedik.

A távdobásban az a lényeg, hogy a nagy halak kifogásának reményében a horgászok minél messzebb szeretnek a parttól pecázni, ebből azután versenysportot csináltak, amely egyre népszerűbb. „Ahogy mind távolabbra dobtam, úgy tudhattam magaménak gyönyörű amurokat és pontyokat” – sorolja. Mint mondja,

sokszor a legnagyobb halak azonban nem a víz közepén úszkálnak, hanem partközelben.

„Én úgy horgászom, hogy kimegyek a vízre, és megpróbálom kitalálni, hol tudom a legnagyobb pontyot kifogni” – avat be a titkaiba. Számára ebben a sportban két irány létezik: az egyik a versenyzés, a másik, hogy minden halfajtából a legnagyobb akadjon a horgára. „Engem ez az irány jobban inspirál” – fűzi hozzá.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Nagy dobások, nagy halak)