(Négykezes járatok)

Egyre több fuvarozási vállalat alkalmaz női sofőröket, és az sem ritka, hogy házaspárokat indítanak útnak. Somodi Jenő Tiborné három éve a férjével együtt vág neki a gyakran ezer kilométer feletti utaknak. A mai napig rácsodálkoznak arra, hogy nőként kamiont vezet.

Úristen! Húsz éve vagyok baleseti helyszínelő, de még soha életemben nem találkoztam női kamionsofőrrel!” Az ominózus mondat az M0-son hangzott el, amikor is Somodi Jenő Tiborné hazafelé vezette a több száz lóerős járművet, és szabálytalanul előzte az előtte lassan haladó kisteherautót. A rendőrök utána eredtek és leintették a járművet. Az anyósülésen mellette vezetőtársa, a férje ült, aki biztatta, hogy lépjen már a gázra. A szabálytalan akció ért 5–50 ezer forint közötti büntetés járt volna, de a pozitív diszkrimináció jegyében a rendőr elengedte őket – meséli az ecseri székhelyű, belföldi és nemzetközi fuvarozással foglalkozó KarzolTrans Kft. alkalmazásában álló hölgy a Manager Magazinnak.

A férjem hamarabb kezdte a kamionvezetést, de mindig is furdalt a kíváncsiság, hogyan lehet egy hatalmas járművel úgy tolatni, hogy az ember ne csapjon el semmit a hátuljával

– fűzi hozzá Somodi Jenő Tiborné.

„Mondtam is neki: annyira szeretném megpróbálni! De ő hallani sem akart róla, úgy vélte, túl nehéz munka ez egy nőnek.” Mígnem egyik nap Somodi Jenő Tibor azzal a hírrel jött haza a munkából, hogy látott egy ugyanolyan „évjáratú” magyar házaspárt, mint ők, akik együtt járnak fuvarba. „Neked nincs kedved levizsgázni?” – kérdezte. Ekkor jött el az ideje a fordulatnak, ugyanis a laborban, ahol dolgozott, allergiát váltottak ki nála a vegyszerek, a gyerekek már kirepültek a családi fészekből, a férje egész nap úton volt, ő pedig otthon ült egyedül. Mások ötvenévesen a nyugdíjra gondolnak, Somodiné azonban karrierváltásra készült. Fél év múlva le is vizsgázott. Néhány cégnél már évek óta bevett szokás, hogy házaspárokat is útnak indítanak, így szerencsésebb. Praktikus okok húzódnak meg ennek hátterében: soha nincsenek távol egymástól, és a családi kassza is szép summával bővülhet. „Már harmincéves házasok vagyunk, ismerjük egymás rigolyáit” – fogalmazza meg Somodi Jenő Tiborné. Számára ez a harmadik év, hogy a vezetőfülke bal oldalán ül.

Így együtt azért könnyebb, mert bevallom, annyira azért mégsem vagyok bevállalós, hiszen vannak olyan tevékenységek, mint például a kerékcsere, amit egy nő nem tud megcsinálni egyedül

– mondja. Tényleg nem kis teljesítményről beszélünk, hiszen a leghosszabb körfuvar mintegy 1400 kilométer is lehet, és ezt egyhuzamban muszáj levezetni.

Négy kézzel azért egyszerűbb

– mondja. Haza, Makóra kéthetente járnak, így többet alszanak a vezetőkabinban az emeletes ágyon, mint otthon a sajátjukban. Belgium, Németország, Ausztria, Olaszország gyakori célállomás, s így hirtelen összeadva tavaly augusztus óta már 120 ezer kilométert is „beleraktak” a kamionba.

Amikor a szülővárosukban, Makón kiderült, hogy a férjével kamionoznak, mindenki azt hitte, azért megy vele, mert főz rá. Csodálkoztak, amikor megtudták, hogy ő is a volánnál ül. A Karzol-Transnál azonban a férfi kollégák büszkék rá, hogy nőként ilyen feladatot vállal be. „De úgy általában véve a rácsodálkozás még a mai napig is tart, bármerre járunk a világban” – teszi hozzá.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Négykezes járatok)