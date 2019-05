(Nem csak termékeit, a cégét is jól felépítette)

A mára közel egymilliárd forintot termelő Baranyai Mérnökiroda Kft.-t 1993-ban alapította Baranyai Mátyás. Kezdetben mindössze három-négy főt foglalkoztatott a felépítménytervező és -gyártó cég, ma csak tervezőkből van ennyi a cégben. A siker kulcsa a hatékonyság, az, hogy a vállalat az európai piacon is próbál minél versenyképesebb lenni.

A járművek iránti vonzalma már gyerekkorában megmutatkozott: közlekedésgépészeti szakközépiskolában érettségizett, majd az egyetemi évek alatt jött rá, hogy a tervezés jelenti számára az igazi szerelmet. Tanulmányai befejezése után egy gépipari tervezővállalatnál helyezkedett el, ahol reptéri kiszolgálóeszközöket és járműveket terveztek. Emellett részt vett az első magyar kisautó, a Puli tervezésében is – ez az alkotói folyamat a mai napig meghatározó élmény számára.

A kilencvenes évek elején találkozhattunk itthon az első alvázként beérkező teherautókkal, melyeknek a felépítményezését meg kellett oldani. Innen kezdődik a pályám a felépítménygyártói szakmában, ami a mai napig többet jelent szimplán egy munkánál

– vallja Baranyai Mátyás, a legnagyobb magyar felépítménytervező és -gyártó vállalat, a Baranyai Mérnökiroda Kft. cégvezetője. Baranyai fő profilban tervezőirodaként szerette volna üzemeltetni a vállalkozást, de hamar kiderült, hogy a megrendelőt igazából csak a végtermék érdeki, így meg kellett szerveznie a gyártást is. Nem bízta alvállalkozókra, inkább bérelt egy műhelyt. Éjszaka tervezett és rajzolt, nappal irányította a termékek előállítását.

A mára közel egymilliárd forintos bevételt termelő céget Baranyai 1993-ban alapította családi vállalkozásként.

Kezdetben három-négy fő dolgozott nála, de a létszám nagyon hamar ötvenre duzzadt. A cégvezető aktív szerepet vállal a napi munkában, a mérnöki feladatok irányításától a gyártási folyamatok ellenőrzésén át az ügyfelekkel való kapcsolattartásig mindenben részt vesz. Így ő is pontosan látja, hogy a piac milyen nehézséget tartogat számára.

„Az elmúlt években mind a globális, mind a hazai felépítménygyártói ágazat hatalmas fejlődésen ment keresztül. Töretlen a közúti szállítmányozás bővülése, mind nagyobb az igény a speciális felépítményekre, de sajnos a gyártásban igen nagy kihívást jelent az egyre növekvő munkaerőhiány. Ez alapesetben gátat szab a fejlődésnek és nagyon komoly napi szintű problémát okoz, de büszkén mondhatom, hogy a cégnél értékes és megbízható csapat dolgozik, akikre évek óta számíthatok” – mondja Baranyai. Szerinte ez a szerencsés helyzet abból adódik, hogy nem hanyagolja el a munkavállalóit.

A jövő kihívásairól markáns véleménye van, azt mondja, az elmúlt években a hazai piacon az a cég tudott igazi erőt képviselni, amely számottevő tervezői és gyártói kapacitása miatt képes volt nagyobb tervezési igényű, magas minőségű és kiváló alapanyagból készülő felépítményeket gyártani. Baranyai Mátyás a mérnöki munkában hisz, a szakmában éppen ezért egyedülálló módon ötfős tervezői csapattal várja az új kihívásokat. Együtt próbálják megtalálni a módját annak, hogy hatékonyan állítsanak elő egyedi és kis sorozatú termékeket, amelyekkel az európai piacon is versenyképesek lehetnek.

Feladatunk a folyamatos fejlesztés, a hatékonyabb gyártás, hogy még magasabb minőséggel jelenhessünk meg a hazai és az európai piacon

– hangsúlyozza. Mint ahogy tették ezt a múltban is, éppen ezért a cégvezető szinte mindegyik munkájára büszkén tekint vissza. Első nagyobb megrendelésük egy villanyoszlop-szállító darus tehergépkocsi volt, amely éppúgy kedves számára, mint a Párizs–Dakar ralira gyártott szervizkocsik. Baranyai Mátyás azt vallja, a sikerhez nem kell más, mint elegendő kitartás, elszántság és kellő alázat – ezeket az erényeket tartja a legfontosabbnak. Persze, mint minden embernek, neki is szüksége van pihenésre, melyet rendszerint próbál minél aktívabban eltölteni. Sokat utazik, rendszeresen teniszezik, nyáron szívesen vitorlázik a Balatonon. Fontos számára a családja is, két gyermeke közül a nagyobbik, Bendegúz a cég külföldi ügyeit intézi, míg a lányát, Laurát gimnazistaként egyelőre a művészetek vonzzák.

