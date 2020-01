(Pislogni arany)

A startup húszfős csapattal orvostechnológiai alkalmazásokat fejleszt bezártságszindrómás és hiperaktív betegek számára. Az ötletgazdát és alapítót kérdeztük.

A Mindtech Apps 2015-ben indult. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán mesterszakos hallgatóként fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy EEG-technológiát mobilappokkal ötvözve újszerű orvostechnológiai megoldásokat hozzak létre – meséli Králik Tamás, a cég alapító-ötletgazdája. De a csapatot kezdetben egymaga alkotta. Már a tanulmányai során léteztek azok a technológiák, hogy pislogásvezérelt appokat fejlesszenek.

Volt okostelefonra csatlakoztatható EEG, megfelelő jelfeldolgozási kapacitás, miért is ne vágjunk bele, tettem fel a kérdést magamnak

– emlékezik vissza Králik Tamás. A mesterszakon elsajátította a programozás alapjait, közben autodidakta módon elkezdte megtanulni a mobilalkalmazás fejlesztési technológiáit és kidolgozni a termék alapjait is. A fejlesztésekkel több helyre is pályázott, így jutott el végül a vállalkozás megalapításáig, mivel egy cég nélkülözhetetlen a pályázatok leadásához.

Pályázati pénzt ugyan akkor még nem nyert a vállalkozás, a német Falling Walls Lab innovációs verseny azonban áttörő sikert hozott számára, sőt meg is nyerte a Memory Blink applikációval „Ezzel lehetőséget szereztem arra, hogy az alkalmazást bemutassam a rangos berlini konferencia mellett más fórumokon is. Ezt követően több pázmányos barátom is csatlakozott a csapathoz, az egyetem pedig megadta az ehhez szükséges keretrendszert, az általunk fejlesztett projektek önálló laboratóriumi, valamint diplomatémaként is megállták a helyüket – ismerteti a startup alapítója. – Csapatunk sikerének hamar híre ment, és

a környezetünkből több olyan startup is felvette velünk a kapcsolatot, amely fejlesztőcsapatot keresett megvalósítandó projektjéhez. Néhány sikeres applikáció után a hírünk folyamatosan terjedt, egyre több megbízást kaptunk, így nyerte el a csapat a mai méretét és felépítését.”

A Mindtech három applikációja nagy segítség a fogyatékkal élőknek.

A bezártságszindrómás páciensek teljes mértékben mozgás- és beszédképtelenek, az állapot súlyosságának fokától függően általában csak a vertikális szemmozgás, a részleges arcizommozgás vagy a pislogás funkciójuk marad ép. Ezen betegek nem képesek interakcióba lépni, kommunikálni a környezetükkel, szórakozási lehetőségeik is nagyban korlátozottak. Ez az állapot az esetek többségében a kognitív funkciók romlásához, szorongáshoz, esetenként depresszióhoz vezet. A páciensek mentális rehabilitációja, kommunikációjuk, valamint kognitív fejlődésük biztosítása napjainkig megoldatlan probléma.

Králik Tamás hangsúlyozza, hogy a betegséghez kapcsolódó három applikációjuk a kommunikáció, az olvasás és a szórakoztatás témaköröket fedi le. „

A BlinkTyper segítségével begépelhetik, majd felolvashatják a gondolataikat, a BlinkReader segítségével e-könyveket olvashatnak és lapozhatnak, a MemoryBlink segítségével pedig memóriajátékot játszhatnak mindössze a pislogásaikat felhasználva. Összefoglalva: az általunk használt fejpánt képes az agyhullámok (EEG-jelek), valamint az arcon megjelenő izom-összehúzódások detektálására. Amikor a páciens pislog, ezt vezérlő jelként használjuk fel a mobilapplikációban, így téve lehetővé az app »érintésmentes« irányítását.

„A pislogásvezérlés mellett EEG-jel-feldolgozással és figyelemmonitorozással is foglalkozunk ADHD-s, ismertebb nevén figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban szenvedő páciensek számára” – ismertet meg fejlesztéseik másik irányával a startup alapítója, majd kiemeli: a SpecTrainer egy új generációs EEG-alapú figyelemmonitorozó alkalmazás, amely egy EEG-headset segítségével méri az ADHD-s páciensek agyi aktivitását, és a rehabilitációjukhoz nyújt segítséget a fejlesztőpedagógusok számára. Az alkalmazás segítségével pontosan monitorozható a figyelemzavarral küzdők fejlődése. Arra a felvetésre, hogy ezek szabadalmak-e, a startupper így válaszol: „Szabadalmunk jelenleg nincs, a szoftveriparban ez kevésbé jellemző, de dolgozunk egy egyedi hardvermegoldáson, melyet szabadalmaztatni szeretnék a későbbiekben.”

A cikk a Manager Magazin novemberi számában jelent meg

(Pislogni arany)