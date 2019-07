(Rendszerhiba az Apple-nél)

Az Apple-t már sokszor sokan leírták, viszont eddig mindig sikerült megújulnia és megerősödve visszatérnie a versenybe. Jelenleg is vihar tornyosul a vezérigazgató feje fölött. Ám úgy tűnik, a nehézségek miatt aligha megy csődbe a cég, inkább egy az IBM-hez vagy HP-hez hasonló lassú hanyatlás fenyegeti.

Már több mint öt éve annak, hogy az Apple vezérigazgatója, Tim Cook és csapata elektromos jármű ötletével állt elő. Egy látványos, „cool design”-nal ellátott önjáró elektromos autót szeretnének piacra dobni. A gond ott kezdődik, hogy a járgánynak sokkal jobbnak kell lennie a konkurencia járműveihez képest ahhoz, hogy drágábban lehessen eladni. Cupertinóban gőzerővel dolgoznak a terven az eddigi új fejlesztésekre nem jellemző erőforrásokat bevetve: kétezer alkalmazott munkálkodott már ezen a projekten, amellyel Cooknak az Apple már nyugalomba vonult hardverguruját, Bob Mansfieldet sikerült megbíznia. Azonban a terv megvalósítása nagy küszködésnek tűnik, sokszor megakadt, ráadásul már több száz dolgozót elbocsátottak. A hírek szerint azonban újra gőzerővel folynak a munkák, az Apple elektromos egyterűként ölthet formát, fekete-ezüst lakkozásban.

A cupertinóiak egy minibusz minimalista verzióját alkották meg az iPhone-konszern tipikus ipari dizájnjában, jelenleg már a beltéren dolgoznak. A cégnek láthatóan nehezére esik az autóprojektben az iPhone-varázslathoz hasonlót alkotni. A Google Waymója például önvezetésben jóval előbbre tart. Az Apple csupán tavaly óta teszteli Kaliforniában robotaxiszoftverét Lexusokon. A fő probléma: habár az új kocsi dizájnjának elegánsnak kell lennie, ez nem elegendő ahhoz, hogy piacot robbantson. És az Apple-nek a versenytársakhoz képest a gyártásban 10 százalék költséghátránnyal kell számolnia, ugyanakkor 30 százalékos többletköltséget kell megcéloznia, hogy a társasághoz illő hozamokat tudjon felmutatni. Ennek tükrében valószínűtlen, hogy egy ilyen járművet 2023 előtt forgalomba tudna állítani.

Az idei év elejéig Cook számára a terv sikertelensége még csak apró kellemetlenséget okozott, ekkor azonban a hightech óriásnak tizenhat év után először profit warningot kellett kiadnia. Amióta Kínában az iPhone-kereskedés szabályosan összeomlott, az eredménytelen próbálkozások a szuperautó megteremtésére rossz ómenként jelzik a világ leggazdagabb konszernjének innovációs gyengeségét. Mert a problémák túlmutatnak a kínai helyzeten: a cég túlságosan függ az iPhone-tól, melynek forgalma az elmúlt negyedévben 15 százalékkal csökkent, és erre az évre további zsugorodás várható az értékesítésben.

Reményt keltő új termékek

Tim Cook igyekszik a befektetőket friss ötletekkel megnyugtatni, egy-két reményt keltő új termék beharangozásával máris növekszik a vállalat értéke. A menedzsment láthatóan megtalálta a következő, a fejlődést biztosító utat: a szolgáltatások fejlesztését. Mindez olyan lendületet ad majd a cégnek, mint a music streaming szolgáltatás vagy az iCloud – hirdeti Cook. A negyedéves számok magyarázatakor tizenháromszor használta a szolgáltatás szót, ami úgy hatott, mint egy reklámshow az Apple szolgáltatás-üzletágához. Az új mantra tehát így szól: szolgáltatások, szolgáltatások, szolgáltatások. A nyomás óriási, hiszen sok befektető már lemondott az iPhone-gyártóról, köztük például Hendrik Leber, a német Acatis Investment tőkealap-kezelő vezérigazgatója. Már öt nappal az Apple profit warningja előtt az alapkezelő megszabadult az Apple részvényeitől, mivel elveszítette hitét a cégben. Leber szerint a konszern virágzási ideje lejárt.

Vajon a HP vagy az IBM sorsára jut az Apple is? Azaz hozzájuk hasonlóan önmaga árnyékává válik a cég? Vissza tud-e térni még a régi csillogás? Tény, hogy sokszor temették már az Apple-t, viszont ezúttal a „bizalomválság” igen erős, ami azért is alakulhatott ki, mert Cook látszólag teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a realitást: két hónappal a januári figyelmeztetés előtt, amikor már felhalmozódtak a Kínából érkező romló konjunktúráról szóló jelentések, Cook még mindig azt hangoztatta, hogy a kínai üzletág – különösen az iPhone-értékesítés – igen erős. Amikor az elemzők az Apple-igazgatót az okostelefonok piacának telítettségére figyelmeztették, mindig leintette őket kiemelkedő növekedési kilátásokról beszélve, mintha mindennek az amerikai társasághoz nem lenne köze. Cook nyilvánvalóan mindenkinél később akarta bevallani, hogy az iPhone-mámor elmúlt.

Az alapító Steve Jobs egykori árnyékaként Cook úgy lépett egyre előbbre a cégben, hogy optimalizálta a beszállítói láncokat. Később vezérigazgatóként már arra koncentrált, hogy a zseni hagyatékát maximálisan kiaknázza: új értékesítési partnereket keresett az iPhone-nak, úgy, hogy az árrést mindig szem előtt tartotta. Ezzel Cook a céget az első ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációjú társasággá tette. A hibák azonban egyre halmozódtak. Úgy tűnik, Kínában és Indiában – azokon a piacokon, amelyek az okostelefonok legnagyobb növekedési potenciálját rejtik – teljesen túlbecsülte magát.

A kaliforniai gőg

Cook csapata láthatóan drasztikusan alábecsülte nehéz pozícióját Kínában, noha a San Francisco–Sanghaj repülőjáratokra naponta ötven helyet foglalnak a business osztályon, tehát állandó látogatói az országnak. Amíg a felhasználók Amerikában és részben Európában is az Apple alkalmazásán keresztül iMessage-et és más iPhone-szolgálta tásokat használnak, Kínában a WeChaten keresztül szervezik az életüket az emberek, függetlenül attól, hogy iPhone vagy Huawei készülékük van. Azt vásárolják tehát, amelyik technikailag előbbre jár és kedvezőbb az ára – ezt legutóbb a kínaiak tudták nyújtani. A Huawei erősen megnövekedett a prémium szegmensben, míg az Apple piaci részesedése zsugorodott. Még rosszabb a helyzet Indiában, világviszonylatban a második legnagyobb okostelefon-piacon. A szubkontinenst 2015-ben Cook stratégiai bővülési gépezetévé kiáltotta ki, mint utóbb kiderült, elhamarkodottan. Az iPhone-eladások 47 százalékkal estek, a piaci részesedés 1,2 százalékra zuhant. A prémium termékek piacát Indiában a kínai gyártók és a Samsung uralják, a helyi törvényekhez alkalmazkodva helyben gyártanak. Az Apple-nek ezzel szemben 20 százalékos vámot kell fizetnie, így az iPhone-ok túl drágák. Ráadásul a Siri intelligens személyi asszisztens applikáció mindmáig nem érti a legtöbb indiai akcentust.

A kaliforniai gőg igen veszélyes, hiszen az egész konszern az iPhone-tól függ. A társaság bevételének több mint 63 százaléka közvetlenül az iPhone-eladásokból származik, de valójában ennél sokkal többről van szó, hiszen a szolgáltatások nagy része a telefonokra épít, így ennek az üzletágnak a bevétele is csökken. A brit MIDiA Research elemzője, Mark Mulligan szerint gyakorlatilag az Apple-nek eddig nincs a hardverüzletétől független szolgáltatási biznisze.

Cook számára ez azt jelenti, hogy a meglévő iPhone-használóktól kell több forgalmat kicsikarni. A terv az, hogy 2020-ig a jelenlegi 360 millióról félmilliárdra emelkedjen az előfizetők száma. Ahhoz, hogy célját elérje, Cook késznek mutatkozik arra, hogy feláldozza a hardvert az előfizetés-bizniszért. Korábban például az Apple zenei streaming szolgáltatását csak saját hangszóróján, a HomePodon lehetett futtatni, a jövőben az Apple Musicot már az Amazon hangszóróin is hallgatni lehet. Ezáltal a HomePod elveszíti exkluzivitását, de jelenleg Cook számára a zenei streamingüzlet fontosabb. A vezérigazgató a TV-Boxot is feláldozza a szolgáltatások oltárán. A jövőben a tévékínálata minden új Samsung készüléken elérhető, és hamarosan más márkákon is. Így az új tv-szolgáltatás hatótávolsága megnő, a drága TV-Box pedig a legtöbb ügyfél számára feleslegessé válik. „Az Apple a szolgáltatásalapú stratégiájáért feláldozza a hagyományos hardverre épülő üzleti modelljét” – összegezi Ben Thompson híres tech elemző.

Cook reménysége Eddy Cue, az Apple online szolgáltatásaiért felelős alelnöke, aki közel 30 éve dolgozik a konszernnek. Cue hatalmas szerepet játszott az Apple webes botjának, az iTunesnak és az iPodnak a létrehozásában. Hosszú ideig kellett szemlélnie, ahogy az előfizetéses Spotify zenei szolgáltató sok rajongót elhalászik az Apple elől, amíg 2015ben előrukkolt az Apple Musickal. Három év alatt Cue 50 millió előfizetőt tudott megnyerni. A zeneszolgáltatást előinstallálják az iPhone-ra, amit sok felhasználó kényelmesnek tart. Nekik szeretne Cue további ajánlatokat tenni.

Steven Spielberg is beállt

Az Apple több éve komolyan dolgozik egy saját online videostream szolgáltatáson, és az erőfeszítések lassan meghozzák gyümölcsüket. A Netflixszel és az Amazonnal folytatott kemény versenyben az Apple mindig kész volt a legtöbbet fizetni, így a videócsapat olyan sorozatok gyártásába kezdett, amelyekhez neves színészeket szerződtettek, mint például Reese Witherspoon vagy Jennifer Aniston, és sikerült megállapodniuk Steven Spielberg rendezővel is egy új sci-fi sorozat készítéséről. Az új videostreaming szolgáltatás az Apple Musickal közösen egy szélesebb előfizetéscsomag része lehetne az Amazon Prime stílusában: egyféle Apple Prime. Kedvezményes 30 dollárért az Apple olyan csomagot tudna eladni, amely tartalmazná az iCloud tárolóhelyet és az okostelefon-biztosítást is. Ehhez jöhetne még egy átalánydíjas magazin- és újság-előfizetés, vagy egy videojáték-előrendelő alkalmazás. A Morgan Stanley elemzői úgy vélik, az Apple a szolgáltatási üzletága bevételét a következő években akár megháromszorozhatja.

A cikk a Manager Magazin májusi számában jelent meg

(Rendszerhiba az Apple-nél)