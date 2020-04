(Segítő kezek)

A magyarországi cigány közösség integrációja, felzárkóztatása elsősorban állami feladat, de nem csak az. Az egyházak és a versenyszféra is kiveszi a részét a feladatból.

A célokat tekintve nem sokban tér el a kormányzati és az egyházi munka a cigányság fejlesztésének kérdésében. Illetve bizonyos tekintetben mégis, hiszen amíg az állam a körülményekre koncentrál, addig az egyházi elgondolásban már nem csupán a fizikai feltételek megteremtése jelenik meg, hanem a személyes, belső átalakulás (megtérés) elérése is, amire deklaráltan úgy tekintenek, mint a felzárkózás oszlopainak egyikére. Emellett azonban tisztában vannak a földi szükségletek fontosságával is, ezért is koncentrálnak tevékenységükben kiemelten az oktatásra, illetve a munkahelyteremtésre.

Ha egy cigány embernek nincs megfelelő végzettsége, nem talál munkát. Ha pedig nincs esélye arra, hogy munkához jusson, akkor nem lesz motivációja ahhoz, hogy tanuljon

– szögezi le pasztorációs irányelvei között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ennek helytállóságát kellőképpen bizonyítja a statisztika, amely szerint míg a teljes népességen belül azok aránya, akik csak nyolc osztályt vagy még ennyi iskolát sem végeztek, 18 százalék, a romák között ez 52. A középiskola esetében 62 és 9 százalék. A diplomások aránya a cigányok között mindössze egy százalék. A magyar romák iskolázottsága Európában még így is az egyik legjobb.

A katolikus egyház mindenekelőtt iskolák fenntartásával segíti a cigány tanulók oktatását. Ilyen intézmény a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, a Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola vagy a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend által fenntartott karcagi általános iskola. A katolikusok több helyen roma szakkollégiumot is működtetnek, így Budapesten a jezsuiták, Miskolcon a görögkatolikusok, Szegeden pedig az egyházmegye.

A cigányság foglalkoztatási adatai ugyancsak sokkolók.

A rendszerváltozásig a magyarországi cigányság túlnyomó többsége dolgozott, de 1993-ban már csak a munkaképes korúak 28 százalékának volt munkahelye. Ugyan a munkahelyteremtés nem egyházi feladat, több ilyen kezdeményezés is elindult: az Egri Főegyházmegyei Karitász vetőmagprogramja, a Váci Egyházmegye gyógynövénygyűjtő és befőttprogramja vagy az esztergomi baromfiprogram. A legnagyobb egyházi, egyben állami akció a Máltai Szeretetszolgálat által megalkotott, Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett Jelenlét program országos kiterjesztése. Ebben 300 települést választottak ki a KSH-val együttműködve. Ezeken a településeken összesen 270 ezer ember él, nagy részük roma származású. A Jelenlét program nem előre megírt feladatokat valósít meg, hanem a helyben megismert problémákra keres gyakorlatias megoldásokat, és szociális diagnózisok felállításával jelöli ki a fejlődés következő lépéseit.

A Svájci Protestáns Segélyszervezet és a Magyarországi Református Egyház közös programot hozott létre, amely a cigányok egyházi és társadalmi integrációját támogatja. Ennek során csökken az etnikai elkülönülés, és erősödik egymás elfogadása. A programban részt vevő gyülekezetek a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok életvezetési és szociális képességeinek fejlődését és tanulmányaik sikeres befejezését segítik.

A versenyszektor megközelítése a felzárkózás helyett inkább már a helytállásra fókuszál.

Ezt jól szemlélteti a ROMASTER tehetséggondozó program, amelyet 2007 februárjában közösen hívott életre a Magyar Üzleti Vezetők Fóruma és az IBM Magyarország. A program célja, hogy a roma társadalomban tovább bővüljön a megfelelő nyelvtudást és felsőfokú végzettséget szerzett közösség, amelynek tagjai versenyképes tudással, egyenlő esélyekkel lépnek a munkaerőpiacra, vagy saját vállalkozásukon keresztül lesznek aktív résztvevői a versenypiaci környezetnek. A kezdeményezést az IBM mellett az E.On, a Vodafone, a Hewlett-Packard, a KPMG, a Magyar Telekom, a Mol, a Morgan Stanley és az OTP is támogatja.

