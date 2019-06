(Száguldó logisztika)

Ahhoz, hogy a száguldó cirkusz, azaz az F1 minden egyes versenyhétvégén a terveknek megfelelően elrajtoljon, olyan szintű logisztikai tervezésre van szükség, mint egy katonai hadműveletnél.

Amikor egy versenyen azt látni a tv-közvetítésben, hogy a futam közben söprögetik a garázst, a mérnökök pakolják a szerszámokat, a már nem szükséges autóalkatrészeket, ezt nem azért teszik, mert rendmániások, hanem mert egész egyszerűen sietni kell, hogy a következő versenyre időben be tudjanak pakolni, ugyanis már a kockás zászló lengetése előtt meg kell kezdeni a becsomagolást a következő hétvégére.

Logisztikai szempontból nyilvánvalóan a Forma–1 az egyik legnagyobb utazó, költöző versenysorozat világszerte

– mondta a Manager Magazinnak Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ebben a történetben a legfőbb feladatuk „mindössze” annyi, hogy fogadják azt a több száz kamiont, amely az adott versenyhétvégére érkezik. Gyulay Zsolt szerint ez más versenyekre is igaz, de természetesen az F1 a legnagyobb feladat: a szezon kilenc hónapja alatt a tíz csapatnak a felszereléseit kell elszállítani öt kontinens 21 versenyhelyszínére – ez pedig igen precíz tervezést igényel. A Forma–1-es csapatok az egyik legnagyobb csatájukat már jóval azelőtt megvívják, hogy a versenyautójuk kigurulna a garázsból: ugyanis óriási logisztikai feladat, hogy az istállók felszerelései – az autóktól a kerekeken át a motorhome-ok utolsó csavarjáig – minden egyes versenyhelyszínre időben megérkezzenek. Ráadásul a szállodai szobákat is időben le kell foglalni – egyes csapatok több mint százra is igényt tartanak –, transzfereket kell biztosítani a szállás és a versenypálya között, és akkor arról még szó sem esett, hogy melyik pilóta kinek, mikor és hol ad interjút, hol van jelenése.

A csapatok Magyarországra érkezése például mindössze attól függ, hogy jön ki a lépés az adott évben, egy vagy két hétvége van a futamok között. A Magyar Nagydíj általában a Német Nagydíjjal szokott váltani – így lesz ez az idén is, nem is tartanak szünetet a két verseny között. Gyulay Zsolt elmondta, ilyenkor már vasárnap este elindulnak, hétfőn pedig már Mogyoródon vannak a csapatok. Ha két hét van két futam között, akkor előbb megérkeznek a csapatok, ez így picit szellősebb, lazább, mindenesetre a motorhome-oknak szerdára már állniuk kell – tette hozzá.

De ne szaladjunk ennyire előre! Logisztikai szempontból alapvetően két típusú versenyt különböztethetünk meg: az európaiakat és a nem európai, azaz a „repülős” versenyeket. Az európai futamokra a legtöbb istálló közúton, kamionokkal érkezik, miután minden egyes csapat főhadiszállása az öreg kontinensen található. A nem európai versenyekre értelemszerűen repülővel jutnak el: a Formula One Management (FOM) repteti a csapatok szállítmányait Londonból vagy Münchenből az éppen aktuális helyszínre. Ha egymás utáni hétvégén van két ilyen „repülős” futam, akkor bizony az istállóknak több felszerelést kell bepakolniuk, mert az idő szűke miatt egyszerűen nem lesz idejük még egy fuvarra.

Miután egyre több Európán kívüli verseny van, megnőtt a tervezés fontossága is: minél kevesebb felszerelést kell a csapatoknak szállítaniuk, annyival több pénzt tudnak spórolni. A pénz pedig kemény tized másodperceket is jelenthet a versenypályán – nagyon nem mindegy, hogy a megtakarított összeget autóra költik, vagy a csomagok szállítására. Miután óriási a logisztikai munka, sokan egy közepes méretű hadjárat megtervezéséhez hasonlítják a folyamatot. A tengerentúli viadalok esetében két részre bontják a szállítani szánt felszerelést: kritikusra és nem kritikusra. Előbbibe kerül például a kasztni, a gumik, a motor, a szárnyak, a számítógépek és a különböző IT-felszerelések. Az úgymond nem kritikus alkatrészekből pedig összeállítanak öt csomagot, és elküldik a következő futamok helyszíneire, hogy addig se kelljen azokkal bíbelődni.

És hogy mennyi idő alatt pakolnak össze?

– Gerard O’Reillytől, a Red Bull logisztikáért felelős menedzserétől megkérdezték. A szakember szerint csapatának hat–nyolc óra elegendő, hogy összecsomagolják a garázsukat, ez attól függ, melyik versenypályán vannak. Ugyanis nem mindegy, hogy mekkora a paddock, hogyan férnek el – minél nagyobb, annál gyorsabban zajlik le minden. A legkevesebb időre eddig Kínában volt szükség, ahol a leintés után mindössze hat órával már készen is álltak az indulásra.

A versenysorozat hivatalos oldalán az F1 logisztikai partnere, a DHL elárul néhány érdekesebb adatot: a csapatok körülbelül 160 ezer kilométert tesznek meg a versenyek (és a tesztek) között – földön, vízen és levegőben. Minden egyes istálló körülbelül 50 tonnányi felszerelést mozgat meg évente, ami megközelítőleg nyolcmillió dollárjukba kerül. Versenyhétvégenként hat-hét Boeing 747-es szállítógép viszi a csapatok felszereléseit. Ha kamionokkal fuvaroznak, akkor akár háromszázra is szükség lehet – ha konvojba állítanák mindet, a sor hossza meghaladná az öt kilométert. A logisztikai feladatokban körülbelül száz ember vesz részt – ebben már a DHL, a csapatok és a helyiek emberei is benne vannak. Általában egy-egy csapat 40 szett gumival, 2500 liter üzemanyaggal, 200 liter motorolajjal és 90 liter hűtőfolyadékkal érkezik egy adott versenyre. És akkor ott vannak még a különböző szerszámok, a számítógépek, és természetesen az étel is, amelyből legalább 200 adag kell – még a legkisebb istállók is leszállítanak körülbelül 30 tonnányi felszerelést.

Logisztikailag az egyik legnehezebb útvonalat pedig nem egy tengerentúli verseny kapcsán kell keresni, hanem Európában, méghozzá Spielberg és Silverstone között.

Ha ugyanis nincs szünet a két futam között – 2019-ben pont lesz –, akkor ahhoz, hogy minden kamion időben teljesítse az 1600 kilométeres távot, három sofőrre is szükség van, hogy tényleg csak tankolni kelljen megállni. Persze közbejöhetnek időjárási problémák is, mint történt az a 2018-as mexikói és amerikai verseny között: a Floridát sújtó hurrikán megtette a hatását, emiatt volt is egy kis csúszás, végül a szállítmányozási cég úgy döntött, hogy a tengerentúlon is kamionokat vetnek be a repülőgépek helyett – időre oda is ért minden, ahogy az az F1-hez illik!

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Száguldó logisztika)