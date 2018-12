(Szálloda az asszonynak, kaszinó a fiúnak)

A turizmus nem létezne családi vállalkozások nélkül. Főleg amiatt, mert a cégek túlnyomó többsége családi vállalkozásként indul. A Waldorf Astoria, a Las Vegas-i kaszinók, Dél-Afrika meseszállodája mind-mind családi ötletnek köszönheti létét.

A luxus szinonimája New York egyik csúcs szállodája, a Waldorf-Astoria. Az elnevezés két unokatestvérre emlékezteti a világot, Astor nevét őrzi az Astoria, Waldorfét a Waldorf. Hosszú ideig családi vetélytársak voltak, első üzleteiket mind-mind azért alapították, hogy megmutassák a rokonságnak, ők a jobbak a családban. A legkomolyabb vállalkozásuk aztán egy-egy különálló szálloda felépítése volt. Persze a vetélkedés miatt, no meg a családi örökség okán, egymás melletti telekre építkeztek. A dolognak aztán amerikai típusú happy end lett a vége, a két unokatestvér kibékült, épületeiket pedig híddal kötötték össze. Ez lett az eredeti Waldorf-Astoria, mely nevet középen egyenlőségjellel kezdték el írni, ezzel is hangsúlyozva, hogy a két családtag neve egyformán fontos. A régi hotelépület már nincs meg, a helyén felhőkarcoló magasodik, de az „új” Waldorf-Astoria még szebb és tökéletesebb lett.

Sol Kerzner búr vállalkozó mindig szerette hallgatni apja meséit. Imádta a mítoszokat, romantikus történeteket. Egyik kedvence volt annak a dél-afrikai törzsnek a legendája, amelyik mesés palotát, gyönyörű házakat emelt az őserdő mélyén, majd egy vulkánkitörés az egészet romba döntötte.

Elhatározta, hogy megépíti a várost és benne az elveszett palotát.

Persze itt is az üzlet a lényeg, úgyhogy mindezt kaszinóként álmodta meg, amelyet még nem minden dél-afrikai állam engedélyezett akkoriban. Ahova azonban megálmodta Sun Cityt és Lost Cityt, ott szabadon építkezhetett, és megteremtette a később Dél-Afrika egyik szimbólumává váló mesterséges várost.

A golfpálya ösvényén sétálva látható a Sun City Hotel és Casino négycsillagos, többemeletnyi magas, szárnyas épülete. Teraszai előtt fákkal, bokrokkal övezve különböző mélységű és nagyságú úszómedence-csoportok találhatók. A belső előcsarnok közepén fent, a kupolához közel dzsungelbárt építettek. Mindenütt az őserdő harsány színei dominálnak a csupa fa- és náddíszítés miatt. Karcsú nádszékekben és süppedős fotelekben kortyolhatjuk el italainkat, vízeséscsobogással a háttérben. Vendéglők, bárok, kaszinók találhatók az alsó részben. Itt kapott helyet a revüszínház is. Műsora nagyon látványos, amolyan Moulin Rouge-stílusban előadott történetek. Kiváló hangú énekesei mellett nagy tollas, kosztümös lányok táncolják végig az előadást – a férfiak külön örömére. Főbejárata mellett afrikai stílusú szökőkút áll. Itt lehet jelentkezni szafaritúrára a Pilanesberg Nemzeti Parkba. Kora reggeli és délutáni indulással szervezik, de éjszakai szafarik is igényelhetők. Külön érdekesség a hőlégballonos-pezsgős panorámarepülés a Pilanesberg hegyvonulatai fölött.

Steve Wynn amerikai kaszinómilliárdos számos mesés hotel után megépítette a Hotel Wynn szállodát. A boldog házasság titka, hogy a párok odafigyeljenek egymásra, és időnként apró ajándékokkal lepjék meg a másikat. A Las Vegas-i kaszinókirály, Steve Wynn a hotelt ajándékozta nejének. Az egykori szépségkirálynővel még 1963-ban házasodtak össze.

Megálmodott egy elképesztő vízi színházat, melynek medencéjét fél perc alatt operaszínpaddá alakíthatják át.

A hotel épületénél az Álmok tavát találjuk. Mi másról lehetne itt álmodozni, mint a végtelenül sok pénzről? A szálloda felépítésére 2,7 milliárd dollárt szánt a finanszírozó pénzintézetek segítségével. Mivel a lakosztályok viszonylag modern berendezésénél a legigényesebb és legdrágább anyagokat használták, ráadásul a kiszolgálás is remek, a hotelt hamar megkedvelték a sztárok.

Britney Spears a szálloda bárjában szokott partikat rendezni, de gyakori vendég Tom Cruise és Paris Hilton is. A vendégek a mesterséges vízesésnél golfozhatnak, pihenni a szép kültéri medencénél vagy a wellnessközpontban lehet. A leghíresebb azonban a bár, ahol esténként mindig összefuthatunk néhány hollywoodi hírességgel. Maga a „mester”, Steve Wynn talán a szobákra a legbüszkébb. Mint fogalmaz, a Sixtuskápolnát Michelangelo négy évig építette, ők bezzeg a szobák kialakítására öt évet fordítottak. Ez alapján nyilván arra kell következtetnünk, hogy ezúttal még remekebb alkotások születtek, nem pedig arra, hogy napjainkban lassan dolgoznak a belsőépítészek. A hotelben összesen 2700 szoba van. Érdekes, hogy nincs négyessel kezdődő emeletszám, a kínaiak szerint ugyanis a négyes a halál jele. A komplexumban csaknem tízezren dolgoznak, a vendégekkel együtt mindig nagy a nyüzsgés, olybá tűnik, mintha Las Vegason belül is egy mesés kisvárosban lennénk.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy csak azok a sikeres családi vállalkozások, amelyek végén dollármilliárdos lesz az illető, legyünk realisták. Nagyon sok szolid nyereséggel, tisztességesen működő családi szálloda van a világban, a Balatontól Los Angelesig. Ezek közül a kedvenceim talán az Erdélyben található kis hotelek. Nagy György helyi vállalkozó Székelyudvarhelyre álmodta meg a Gondűző szállodát, közel a városközponthoz, étteremmel, kényelmes szobákkal, lakosztályokkal. Vincze Kecskés István Kalotaszentkirály környékének vendégházait, falusi vendégszobáit értékesíti a turistáknak. Mindezt akkora szívvel, hogy rengeteg a visszatérő vendég, főleg a táncfesztivál idején.

Manapság sokan utaznak Erdélybe, hogy feltöltődjenek a hamisítatlan magyar kultúrával.

Aki letér a főútvonalról, olyan kincseket lelhet, melyekről már csak a történelemkönyvek lapjain vagy Tamási Áron regényeiben olvashatunk. Kalotaszeg mesevilága mind a mai napig valóság. Az itt élők a honfoglalás óta tartják a magyarságukat, amikor a Kalota nemzetség megtelepedett a ma ötven falut magában foglaló Kalotaszegen. Az 1200 lelkes Kalotaszentkirályon még elevenen élnek a magyar népszokások. Itt ünnepnaponként természetes a jellegzetes népviselet, Vincze Kecskés vendégházaiban ilyenkor pazar házi kosztot kapnak a látogatók, olyan pálinkával, hogy sose feledjék.

A cikk a Manager Magazin októberi számában jelent meg

(Szálloda az asszonynak, kaszinó a fiúnak)