(Szürkehályog)

Látványosan csökken a német világcég forgalma, és a fiataloknak szánt Hugo márka értékesítése sem hozza a várt eredményt. Mark Langer vezérigazgató ennek ellenére bizakodóan tekint a jövőbe.

Mark Langer (50) szereti a zavarba ejtő kérdéseket. Amikor a Hugo Boss vezetője csipkelődni akar a pályázókkal, ilyen kérdéseket tesz fel nekik:

Ha lenne 10 millió euród, mihez kezdenél a Boss-szal?

Jó kérdés – kár, hogy Langer szemmel láthatóan maga sem tudja a választ arra, miként akar a metzingeni luxusdivatcég ismét támadásba lendülni a piacon. Miután elődje, Claus-Dietrich Lahrs sikertelen kiruccanást tett a divatvilág irányába, Langer állította talpra az MDAXjegyzett vállalatot (az MDAX tőzsdeindex 50 középméretű német cég részvényárfolyamának indexét mutatja). A korábbi pénzügyi vezető (CFO) minden lehetséges módon elintézte a társaságot, ugyanakkor talán a lényeget is sikerült megragadnia: a vevők vágyainak tárgyát. A márka mára nagyjából éppoly kevéssé elbűvölő, mint a vezetője.

Miközben a piac radikális változáson megy át, Németország egyetlen világszínvonalú divatnagyvállalata a főbb mutatók optimalizálásán fáradozik.

Vagy legalábbis megkísérli azt – Langernek, a CFO-ként általa is okozott krízis nagy nyertesének most keményen kell küzdenie az újabb fellendülésért. Ellenkező esetben a minden divatmárka legveszélyesebb ellensége fenyegeti a Bosst: a középszerűség.

Egy korszak vége

A Boss történetének legdicsőségesebb fejezete 2016. február 23-án néhány tömören megfogalmazott mondattal végződött. A pénzügyi piacoknak szóló bejelentés az „Előrejelzések változása” címet viseli, melynek feladója Mark Langer. Két nappal később Lahrs vezérigazgatót menesztik állásából. A cél, hogy a német prémium márka a Gucci, a Zegna és a Dolce & Gabbana termékekkel egy szintre emelkedjen, meghiúsult. A vízió, amelynek megvalósítása érdekében Lahrs 2008-ban a Permira pénzügyi befektetőt is magával hozta a Diortól, végleg szertefoszlott.

A kezdet ígéretes volt. A gyengélkedő nagykereskedelmi részleg helyett Lahrs a saját üzletekre fektetett hangsúlyt, ebben a fázisban csaknem hetente nyitottak új boltot a világ valamely pontján. Claus-Dietrich Lahrs a kiegészítők üzletágát is kiépítette, valamint betört a női divatcikkek piacára is. Ahelyett, hogy a Strenessét vagy az Escadát felvásárolta volna – amelyről a Permirával tárgyalt –, szerződtette Jason Wu dizájnert, és inkább saját szortiment kialakításán fáradozott.

Aktív felügyelőbizottsági tagként a pénzügyi szakemberek nyilván kiszimatolták, hogy a drága beruházások túlzott mértékűek, figyelembe véve az elsősorban Ázsiában jellemző visszaeső vásárlói hangulatot. A felügyelőbizottság élére Michel Perraudin (71) korábbi Adidas-menedzser került. (Évi 450 ezer eurós költségtérítést kap, s egyre több kritika éri túlzott óvatossága miatt. Kollégái szerint Perraudin „nem mindig upto-date”.) A svájci vezető nem gyakorolt erős kontrollt, inkább azon fáradozott, hogy mindenkinek a kedvében járjon. A sikertől megrészegült Lahrsot azonban nem tudta időben megfékezni. Hetekig kereste Lahrs utódját, míg végül – baklövéstől tartva – inkább Langert, az akkori CFO-t bízta meg a rendrakással.

Langer – ahogyan Perraudin is – a McKinsey-nél kezdte karrierjét, mindketten józan, számok által vezérelt szakemberek. Mint egy bátor szabólegény, Langer nyeste vissza a céget normális méretűvé: az 1100 saját üzlet némelyikét bezáratta, az árakat lecsökkentette és nemzetközi szinten harmonizálta, viszszafogta a marketingköltségeket, és lefaragta a vállalat adósságait. A Green und Orange almárkákat a Boss védjegy alá integrálta, így a csoport ezt követően már csak a Boss és a Hugo márkákkal lépett piacra.

Egy évvel a végzetes bejelentés után Langer közhírré teszi: a bocsánatkérések ideje lejárt. Büszke rá, hogy bár a 2016-os üzleti évet négyszázalékos forgalomcsökkenéssel zárták, és az eredmény is 39 százalékot esett, mégis meg tudta nyugtatni a tőkepiacokat. Azóta csak abban az esetben hajt végre újabb beruházást, ha az valóban megéri. Igaz, a divatszakmában ezt nehéz megjósolni – a vevők ízlését a siker érdekében csaknem egy évvel korábban kell kipuhatolni.

Bűbáj helyett hozamok

A Boss háza táján most olyan idők járnak, amelyek sok régi alkalmazottat a Joachim Vogt-érára emlékeztetnek a 90-es évek végéről – ők nem őriznek szép emlékeket erről a korszakról. Vogt 1997 elején lett a Boss vezérigazgatója, de vezetési stílusa egyre inkább ötlettelennek, szenvedélytől mentesnek hatott, míg végül másfél év elteltével – közös megegyezéssel – megváltak tőle, és Werner Baldessarini vezető tervező váltotta őt posztján.

Langer ezzel szemben kiállta a próbát a „szakmai gyakorlaton”, hároméves szerződését nemrégiben hosszabbították meg 2021 végéig. Környezete kíváncsian lesi, mit tud letenni ez idő alatt az asztalra. Elképzelése szerint „a Boss a legkeresettebb divat- és életmódmárka kíván lenni a prémium szegmensben” – ám a konszern ettől még messze áll. A vége felé jár az az időszak, amikor a Boss minden színvonalasabb német férfiruhaosztályon vevőcsalogató márkának számított.

A kereskedőket is bosszantja a folyamatos stratégiaváltás. Lahrs idejében egyetlen öltönyt sem lehetett 800 eurónál olcsóbban árulni, Langer ezzel szemben egységes, 599 eurós alapárat határozott meg, ezt azonban nem sikerül keresztülvinnie – a hazai piacon az átmeneti megállapodás 499 euró volt.

A régóta tervezett emelés elmaradt, dacára annak, hogy Metzingenben hangsúlyozzák: a kedvezmény csak az egyszerűbb változatokra vonatkozik. A kompromisszum ellenére az árak és az eredmények viszonya továbbra is aggasztó.

Folyó év első öt hónapjában a forgalom, amelyet a neves német divatházak a Boss-szal megcéloztak, 15 százalékkal zsugorodott, a fiatalabb vonalat képviselő Hugo forgalma 7 százalékot zuhant.

A csoport az adatokat nem erősítette meg, csak a forgalom csökkenését ismerte el a nehéz piaci körülményekre hivatkozva. Tény azonban, hogy a kereskedőházak összbevétele ugyanebben az időszakban csupán 1,4 százalékkal esett vissza. A Boss körüli mizéria kedvezményezettjei olyan márkák, mint a Roy Robson, a Digel, a Boglioli vagy a Zegna.

Növekvő nehézségekbe ütközik az erodálódó piaci részesedések visszaszerzése. A legtöbb kereskedőház, mint például a spanyol El Corte Inglés vagy a Boss legnagyobb partnerének számító Peek & Cloppenburg azon fáradozik, hogy trendi márkákkal minél több vevőt csalogasson üzleteibe. A Hugo Boss e tekintetben már nem húzóerőnek számít, sokkal inkább a probléma részét képezi. „A Boss-szal együtt öregszünk – mondja egy nagy német kiskereskedés vezetője. – Valójában fontolóra kellene vennünk a kilistázást.”

Az elégedetlenség Metzingenben sem ismeretlen – a németországi értékesítés máris öt százalékot esett 2018 első negyedévében. Langer azt reméli, képes lesz túlkompenzálni a veszteségeket saját üzleteiben, amelyek most a teljes bevétel 60 százalékát adják. Azonban, ha új ügyfeleket szeretne nyerni, kisugárzást és vonzó kollekciókat kell felmutatnia. Ilyesmi azonban nincs kilátásban. A fő üzletágat jelentő öltönyök forgalma, amely az eladások 40 százalékát teszi ki, látványosan csökken.

Ingo Wilts vezető tervező (53) ugyan csúcsembernek számít a szakmában, de a Boss sosem volt igazi divatmárka. A vállalat azáltal lett naggyá, hogy folyamatosan felismerte a trendeket, és kiváló anyagokat észszerű áron „foltozott össze” – ahogyan azt egy alkalmazott megfogalmazta. Aki azonban a divatvilágba keveredik, annak kockázatot is kell vállalnia. Szakértők szerint a Boss fő irányvonala (business look) és az úgynevezett boom szegmensek, például az utcai és a sportruházat közötti egyensúly megteremtése nehézkes. Langer tisztában van a kihívással: „Feladatunk klasszikus ruházati cikkek és lezser szabadidős darabok készítése és ezek intelligens ötvözése. Ezt csak kevesen tudják a mi iparágunkban.”

Vonzerő nélkül

Langernek – legyen bár mégoly magabiztos és megbízható – a divatirányzatokhoz nincs érzéke. „Természetesen figyelemmel kísérem a divatblogokat, még ha nem is én vagyok a legnagyobb szakértő a témában – vallja be. – Ezért vannak a kreatív kollégáink.” Az ő pozíciójában fontosabb a termék szeretete, valamint az odaadás és az értelem. A cég vezető tervezője, Ingo Wilts legutóbb a Tommy Hilfigernél gyakorolta, hogyan lehet egy márkát felpörgetni, ám a Bossnál ezt nem lehet érzékelni. „Tudomásul kell vennünk, hogy mi nem Kiton vagy Brioni vagyunk, hanem egy kiváló minőséget képviselő ipari divatcikkgyártó” – mondja Langer.

Bennfentesek úgy látják, az érzékeny lelkű Wilts, aki legszívesebben New Yorkban tartózkodik, egyre frusztráltabb. A nőidivat-üzletágba még alig invesztáltak, a dizájner Wu elhagyta a céget, a forgalom lanyhul. Még nyilvánvalóbb figyelmeztető jelnek számít a progresszív Hugo márka – amely a konszern változási hajlandóságának fokmérője – látványos visszaesése. Nem csoda, ha sok alkalmazott bizonytalan. Knut Brokelmann regionális vezető (EMEA) éppúgy távozott a vállalattól, mint Gerrit Rützel amerikai igazgató, Florian Diebel férfiruházati vezető vagy Daniel Schmidt, a németországi nagykereskedelem felelőse. Brokelmann feladatait utódja, Marcus Meyer vette át.

A számok mindazonáltal még rendben vannak – még akkor is, ha távol állnak a Claus-Dietrich Lahrs által elért 23 százalékos árréstől. A kamatok és adók levonása előtti eredmény (EBITDA) 2017-ben stagnált, és 18 százalékos árrést sikerült elérni. A vállalatban minden bizonnyal van még potenciál. Az ázsiai piac növekedőben, és az Egyesült Államokban is fellendülés érzékelhető, miután Langer visszavonulót fújt a veszteséges értékesítési helyeken. Az informatikai integráció is befejeződött – a Boss most online akar piacot bővíteni. 2018-ban Langer az értékesítés és az eredmény tekintetében gyorsabban akar gyarapodni a piacnál, ahol háromnégy százalékos növekedés várható.

Tízszázaléknyi részesedésével az olasz Marzotto ruhakészítő dinasztia birtokolja a Bossban a legnagyobb részvénycsomagot, ám a testvérek nem érvényesítik befolyásukat. Ennek a körülménynek a tübingeni ügyészség nyomozásaihoz is köze lehet, amely azt vizsgálja, hogy a felügyelőbizottság valamely tagja bűnrészes-e bennfentes kereskedelemben. Az ügy érintettje állítólag Luca Marzotto, aki közvetlenül a 2016-os nyereségi bejelentés előtt informálhatta egy rokonát a várható árfolyamveszteségről. Marzotto elutasítja a vádakat és kijelenti: „Nincs tudomásunk semmiféle nyomozásról bennfentes kereskedelem miatt.” Miután a Groupe Bruxelles Lambert 2017-ben a Burberry javára és a Boss ellen hozott döntést, a metzingeni vállalat nagy hasznát venné egy új és erős részvényesnek. És a cég valóban heves érdeklődésre tart számot a tőzsdén.

Az árfolyam még mindig 37 százalékkal a 2015-ös csúcs alatt van.

Befektetőként kínai stratégák jöhetnek szóba, például a Fosun vagy a Shangdon Ruyi, akik a divatpiacot akarják meghódítani. Rajtuk kívül még az amerikai vagyonkezelő cég, az Eminence Capital is érdeklődést mutat a Boss iránt. Nyolcvannyolc százaléknyi elszórt tulajdonrészével a konszern aktivisták számára éppoly érdekes lehet, mint stratégáknak.

Mindez annak ellenére is igaz, hogy a Boss még mindig a megfelelő stratégiát kutatja. A felügyelőbizottság ezt a legközelebbi ülésén vitatja meg, melynek eredményeit Langer november közepén prezentálja majd a befektetői gyűlésen. A cégvezető otthonosan mozog a számok és mutatók világában. Most azonban többet várnak tőle. „A Bossnak jelenleg többre van szüksége a cég élén egy jó pénzügyi szakembernél” – véli egy befektető. Ide e pillanatban szellemesség és bátorság kell.

A cikk a Manager Magazin októberi számában jelent meg

(Szürkehályog)