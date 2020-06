(Vigyázó szemek)

A törvényi változás, a halászat megszűnése is nagyon sokat segített a természetes vizek halállományának növekedésében, és a horgászmorál is folyamatosan javul. A halőrök az okmányok ellenőrzésén túl, ha kell, a csónakok fenekét, az autók csomagtartóját is átvizsgálják, és ádáz küzdelmet vívnak a kormoránok ellen is.

Ha lassan őrölnek is az igazság malmai, ma már eljutottunk oda, hogy a magyar horgászkultúra jelentős fejlődésen esett át, amin a hazai törvényi szabályozás is sokat segített – mondta lapunknak a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetségének (Főhesz) ügyvezető igazgatója. Dudás Tibor rámutatott, hogy sokan tudják, ha tilosban járnak, mire számíthatnak: egy orvhalászt félmillióra is megbüntethetnek, és ha olyan eszközzel teszi mindezt, amely az állat szenvedését, pusztulását okozza, akkor az elkövető már egy évtől terjedő szabadságvesztéssel is sújtható – mutat rá.

A szakember szerint azonban itthon van még hová fejlődni a szabályozás alkalmazásában: példának említette Lengyelországot, ahol a halőrök, ha az ívási tilalmi időszak alatt a víz mellett egy parkoló autó hátsó ülésén észrevesznek akár csak egy hálót is, akkor a járművet és az eszközöket azonnal lefoglalják.

Magyarországon azonban a halvédelem során a törvényeket sok esetben nem alkalmazzák kellő határozottsággal.

Az ügyvezető hangsúlyozta: holott a halállománnyal kapcsolatos bűncselekmények (üzletszerűen folytatott hallopások) nemzetgazdasági kárt is okoz(hat)nak. Úgy látja, az elrettentés egyik eszköze a halőrök számának növelése. „Amíg a Főhesz által kezelt 100 kilométeres Duna-szakaszon 2016 előtt négy halőr volt, ott ma már kilencen dolgoznak, így a horgászok – és ami ennél is fontosabb, a rapsicok is – egyre többször számíthatnak arra, hogy bármikor megjelenhet egy őr – ismertette Dudás Tibor.

A szigorú jogszabályokra és fellépésre azért is nagy szükség van, mert a rapsickodáshoz szükséges eszközök széles tárháza könnyen beszerezhető. Az internet révén ma már elérhető minden olyan felszerelés, amellyel óriási károkat lehet okozni a hazai halállományban.

Kapható olyan áramátalakító is, amelyet beépítenek a hajótest aljába, nehéz észrevenni, és olyan áramütést bocsát ki, ami a hajó körül lévő halakat elpusztítja

– tette hozzá. Az elektromos árammal való orvhalászat azonban nem minden esetben a legelterjedtebb módszer: gyakorta használják az illegálisan lerakott kopoltyúhálókat is – egyébként ez az egyik legrégebbi módja a halászatnak, amelyet régebben legálisan is lehetett használni –, ennek működési elve igen egyszerű: a háló lyukain az arra úszó hal feje még átfér, de a testét már nem tudja áthúzni, így a kopoltyújánál és úszóinál fogva fennakad. A szakember szerint, mint általában a bűnelkövetők, úgy az orvhalászok is igyekeznek egy lépéssel a rendőrök és az ellenőrök előtt járni, de a fokozott hatósági jelenlét erősödése egyre nagyobb megelőző erejű.

A MOSTANI A LEGSZIGORÚBB JOGSZABÁLY A magyar horgászat jelentős tradíciókkal bír: az első halászati törvényt 1888-ban a XIX. törvénycikkel fogadták el. A szabályozást megelőzően a táplálékszerzés miatt a halászat dominált, vagyis nemigen volt jellemző, hogy sportolás vagy hobbicélból fogtak volna halat, bár a 1900-as évek elején már megjelentek az első horgászegyesületek. A sporthorgászat leginkább 1945 után terjedt el, a szocializmusban már egyre több szabályozás lépett életbe. A rendszerváltoztatás után, 1997-ben elfogadták a halászatról szóló 41. törvényt, amely jogilag élesen elválasztotta a horgászatot a halászattól, majd ezt váltotta a ma is hatályos 2013. évi CII. törvény, amely keretet szab a magyar halgazdálkodásnak, benne a horgászatnak. „Ez az eddigi legszigorúbb jogszabály, amely részletesen előírja a használható eszközöket, a halfajonként elvihető darabszámot és a tilalmi időket is” – tette hozzá Dudás Tibor.

Magyarországon az elmúlt években folyamatosan nőtt a halfogyasztás, mind több helyen kóstolhatók meg a legkülönfélébb halkülönlegességek: ez a halkedvelőknek nagy öröm, viszont a halőröknek óriási feladatot ad.

Egy állami halőr ellenőrizheti a halsütödéket, éttermeket, csárdákat, hiszen a legtöbb helyen ma már bármikor lehet halat fogyasztani. Ellenőrzéskor megnézheti a hűtőládákat, vizsgálhatja a termékek származási papírjait.

Rámutatott azonban, hogy a szövetség ellenőrei ilyen jogosítványokkal nem rendelkeznek, a tehermentesítés és a hatékony fellépés érdekében viszont érdemes lenne ezen változtatni.

Dudás Tibor szerint a horgásztársadalom soha nem látott lehetőséget kapott azzal, hogy egy szervezet kezébe (Mohosz) került a természetes vizek felügyelete. „A halutánpótlás, a halőrzés, az élővilág, a vizek védelme mind hozzájárul a természetes halszaporulat és a halállomány növekedéséhez, fenntartásához” – mondta. 2013 óta megszűnt a kereskedelmi halászat a Balatonon, 2016 óta pedig a természetes folyóvizeken, így a Tiszán és a Dunán is, azóta csak a hobbi- és sporthorgászok, illetve – szigorú szabályok mellett és nem mindenhol – a rekreációs halászok élhetnek a szenvedélyüknek.

ELKOBZÁS A jogszabály szerint nagyjából mindent buknak az elkövetők, amit a hallopáshoz használtak. Elkobozható az a dolog, amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül alkalmaztak vagy arra szántak, amely az elkövetése útján jött létre, amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet annak befejezését követően a dolog (zsákmány) elszállítása céljából használtak.

A rapsicok mellett a halak és a tisztességes horgászok másik ellenségei a kormoránok. „Ezek ellen is intenzíven kell védekeznünk. Sokkal nagyobb károkat okoznak, mint az orvhalászok – mondta. – Egy kétszáz fős kormoráncsapat egy nap átlagosan 100 kiló halat pusztít el, és ez a madár minden egyes nap vadászik. Európa-szerte a vizek egyik legkártékonyabb ragadózójaként tartják számon, és Magyarországon jelenleg több ezer példányról tudunk.” A halőrök a vadászokkal együttműködve októbertől gyérítik és igyekeznek elűzni a kárókatonákat. „Nem szabad hagyni, hogy a Dunában élő halakat könnyű prédáknak tartsák, ezért muszáj riasztani, gyéríteni az állományukat: tavaly mintegy 650 madár került terítékre, és az idén is már 302 darabbal kevesebb tér vissza észak-európai költőhelyére” – hangsúlyozta.

A cikk a Manager Magazin áprilisi számában jelent meg

(Vigyázó szemek)