(Zöldtető alá hozta a Siemenst)

Az „együtt”, az „egészséges fejlődés” és a „rendesen” célokkal vette át éppen tíz éve a Siemens Magyarország elnök-vezérigazgatói székét a több országot megtapasztalt Dale A. Martin. Arra is büszke, hogy 2010 óta gyakorlatilag megkétszereződött a cégnél a foglalkoztatottak száma.

Manager Magazin: Éppen tíz éve áll a Siemens Magyarország élén. Mennyiben más a társaság ma, mint tíz éve?

Dale A. Martin: A Siemens már több mint 130 éve jelen van Magyarországon, így a tízéves időtartam „siemenses” mértékkel mérve szinte rövid távnak tekinthető. A vállalat természetesen változik, ahogy a világ is változik körülöttünk. A digitalizáció, amely ma áthatja az életünket, tíz éve még nem volt ilyen erőteljes tendenciaként jelen. Ma a Siemens már a világ tíz legnagyobb szoftvercége közé tartozik, ami folyamatosan új üzleti lehetőségeket nyit meg előttünk. Persze a helyi vállalat is átalakul. Amikor tíz éve elnök-vezérigazgatóként visszatértem Magyarországra, három célt tűztem ki magunk elé, ezek az „együtt”, az „egészséges fejlődés” és a „rendesen”. Úgy gondolom, hogy ezeket a célokat sikerült teljesíteni: a Siemens különböző területei összehangoltan végzik tevékenységüket, és folyamatosan növekszünk.

Melyik vállalatvezető intézkedésére a legbüszkébb?

Folyamatában nézve a Siemens elmúlt tízéves hazai történetét, arra vagyok büszke, hogy 2010 óta gyakorlatilag megkétszereződött a magyarországi Siemens által foglalkoztatott kollégák száma. Ez is mutatja, hogy fejlődtünk, és bízom benne, hogy ez a jövőben is folytatódik. Egy vállalat soha nem kényelmesedhet el, a fejlődéshez mindig keresni kell az új lehetőségeket: így indítottuk el 2012-ben a duális képzést Magyarországon, illetve 2014-ben a repülőgépekhez elektromos hajtásrendszereket fejlesztő területünket is – ez utóbbit tavaly a világ egyik vezető iparvállalata, a Rolls-Royce vásárolta meg tőlünk. Ám nem feledkezhetünk meg a mindennapi kisebb-nagyobb sikerekről és az elégedett ügyfeleinkről sem – ezeket is kollégáink elkötelezett munkájának köszönhetjük.

Volt-e olyan üzleti lehetőség a hazai Siemens számára, amelyről utóbb úgy gondolta, hogy kimaradt?

Volt egy eset, amikor felmerült, hogy az anyavállalatunk létrehoz egy újabb európai Shared Service Centert (szolgáltató központot) a már sikeresen működő pozsonyi mellé, és szerettük volna, ha ez Magyarországon valósul meg. Végül Portugáliában alakult meg, nem nálunk, de ez nem bátortalanított el minket, sőt, folytattuk munkánkat az innovációk terén, és így sikerült a már említett repülőgépes k+f területet a semmiből felépíteni.

Sokrétűség

A csoport mely üzletága áll a legközelebb a szívéhez?

Az egész cég közel áll a szívemhez, a Siemens sokszínű, sokrétű vállalat, a lehető legkülönbözőbb üzleti tevékenységekkel, a gyártástól az értékesítésen át a kutatásfejlesztésig. Pont ez a sokszínűség vonzó számomra, mert így nekem is lehetőségem volt több területen (legyen szó a telekommunikációról vagy az egészségügyi szektorról), illetve több országban is dolgozni. Technológiai vállalatként folyamatosan haladnunk kell a trendekkel, sőt, azokat megelőzve fejleszteni, hogy piacvezetők maradhassunk. Minden üzletágunk arra törekszik, hogy a saját területén a legjobbak között legyen; az én feladatom pedig ehhez a megfelelő feltételek biztosítása és új lehetőségek kialakítása.

Mit változtatott a vállalat kultúráján a korábbi munkahelyeiről hozott tapasztalatai alapján?

A Siemens-cégkultúra három értéken alapszik: felelősség, kiválóság, innováció. Ezeket igyekszik a vállalat a helyi, az adott országra jellemző viszonyokra adaptálni. A célom az, hogy Magyarországra szabva fejlesszük tovább ezt a siemenses kultúrát. Így fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt; tettem és teszek azért, hogy a különböző üzleti területek között aktív és folyamatos párbeszéd legyen, mert ez a jó együttműködés alapja. Kezdettől fogva középpontba helyeztem a fenntarthatóságot is, hogy ne csak szavakban, hanem tettekben is megmutatkozzon az, hogy a Siemens környezetbarát vállalat – ezt mutatja például a telephelyünkön található több ezer négyzetméternyi zöldtető is, melyet a kezdeményezésemre már 1994-ben kialakítottunk, valamint a hatékony vízgazdálkodási megoldásaink a Gizella úti telephelyünkön.

Már nem elnöke a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának. Hogyan hasznosítja az emiatt felszabadult idejét?

A fő feladatom továbbra is a Siemens vezetése, amit még tíz év után is izgalmas kihívásnak tartok. Tagja vagyok a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökségének, valamint 2017 óta a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökségének is. Részt veszek a Nemzeti Versenyképességi Tanácsban, emellett nemrégiben felkértek a Hungary Helps nevű szervezet nemzetközi tanácsadó testületébe is. Előadások tartására, illetve panelbeszélgetésekben való részvételre is meghívnak különböző szervezetek. Ezek a feladatok változatos elfoglaltságot jelentenek számomra, amivel a feleségem szerint az energiáim nem kis mértékben vannak hasznosítva.

TechCsajok

A kamara élén mit tartott elsődleges feladatának?

A kamara alapfeladata a két ország közötti gazdasági kapcsolatok további erősítése, elnökként természetesen erre koncentráltam. Arra is törekedtem, hogy kamarai programajánlatainkat, szolgáltatásainkat folyamatosan a vállalatok konkrét, aktuális igényeihez igazítsuk, ezzel támogatva a kereskedelmi és befektetési együttműködést. Így olyan új kezdeményezések születtek, mint például a középiskolás lányok műszaki, természettudományos pályaorientációját segítő „TechCsajok” rendezvénysorozat vagy a Megbízható Munkaadó cím. De természetesen intenzíven folytattuk a munkánkat olyan fontos területeken, mint a duális képzés terjesztése és továbbfejlesztése, hiszen napjaink gyorsan változó világa folyamatosan újabb, a gyakorlatban is alkalmazható készségeket, tudást vár el a frissen végzett pályakezdőktől is. Ezért kiemelten koncentrálunk arra, hogy már az oktatás során felkészítsük a diákokat ezekre a változó igényekre, és nyitottá tegyük őket a folyamatos tanulásra. Fontos, hogy integráljuk a gyakorlati tudást és a digitalizáció lehetőségeit a tananyagba is. További kiemelt feladatunk a potenciális befektetőknek nyújtott tanácsadás és a konstruktív együttműködés fenntartása a kormánnyal az üzleti környezet folyamatos javítása érdekében.

Hol lát lehetőséget a magyar versenyképesség javítására?

A kis- és középvállalatok versenyképességének növelése olyan cél, amellyel az egész ország gazdaságának versenyképessége javítható. A kkv-k biztosítják hazánkban a legnagyobb foglalkoztatást, nagy potenciál rejlik ezekben a cégekben a gazdasági növekedés előmozdítására. Németországgal összehasonlítva, ahol igen erős középvállalati réteg működik, Magyarországon még akad e téren tennivaló.

Nyitottság

Ha befektetőként nézné az országot, melyik üzleti terület vonzaná leginkább?

A kutatás-fejlesztés egy olyan terület, amelyen a magyar hozzáadott érték magasabb szinten értéket tud teremteni hosszú távon is. A globális trendeket nézve például a mesterséges intelligencia, az okos infrastruktúrák vagy a kiberbiztonság terén számos lehetőség van, amelyeket megfelelő szakemberekkel jól meg lehet ragadni. A magyarok kreativitása, innovatív hozzáállása már így is sok eredményt adott a világnak – ezt lehet még folytatni, és tovább, magasabb szintre emelni.

Egy személyes kérdés: hogyan hatott a gyermekei oktatására, nevelkedésére, hogy több országhoz kötődnek?

Mivel a feleségem magyar, és a nagyszüleim révén nekem is van három magyar felmenőm, a magyar nyelv és kultúra fontos része a családi életünknek, de mivel több országban éltünk és ők tanultak, tanulnak, nyitott európai, sőt nemzetközi világszemléletet adtunk nekik. Számomra előny az, ha – bármikor az életünk során – különböző országokat, nyelvet és kultúrát lehet megismerni.

Hogyan látja a Siemens jövőjét az elkövetkező években?

A Siemens már a kezdetek óta aktív részese, formálója az ipari forradalmaknak; nincs ez másként a napjainkat meghatározó Ipar 4.0 esetén sem. Folytatjuk tevékenységünket a digitalizáció, az automatizálás és a villamosítás területén, és ahogy eddig mindig, továbbra is arra törekszünk, hogy erőforráskímélő technológiákon keresztül teremtsünk értéket. Számos digitalizációs fejlesztésen dolgozunk annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat nyújtsunk a hazai ipari szereplőknek arra, hogy hatékonyan működhessenek a folyamatosan változó piaci környezetben. Reagálva a piaci igényekre, a magyar Siemens is átalakul: leképezve a vállalatnál globális szinten zajló strukturális változásokat, az energiatermeléssel összefüggő területek a jövőben itthon is különálló szervezetben folytatják tevékenységüket. Ez a változás az elvárások szerint rugalmasabbá teszi az egyes Siemenscégek működését. Az átalakulás lebonyolítása sok feladatot is tartogat számunkra, ez pedig egy újabb izgalmas kihívás nekem is.

