A pandémia dupla csapást hozott az ipari villamos automatizálás, az elektro- és szenzortechnika területén tevékenykedő pécsi cégnek, az elsőt 2020-ban, a másodikat mostanában, a fejlődését azonban nem tudta megakasztani – mondta a VG-nek Hirth Olivér tulajdonos, ügyvezető, aki már a második generáció a cég irányításában, amelyet az édesapja, Hirth Ferenc alapított 1982-ben, és már a következő évben exportált – a Szovjetunióba.

Fotó: Kontakt-Elektro Kft., Pécs

Azóta nagyot fordult a világ, nagyot nőtt a cég, a legmodernebb technológiákat szerezték be, és átalakult a megrendelői kör: ma főleg az autó- és a cementipar és a logisztika nagyvállalatai. Sőt az FMCG (gyorsan mozgatható fogyasztási cikkek) szektorban is vannak olyan megbízóik, akiknek itthon olyan sikerrel szállították egy teljes üzem automatizálási rendszerét, hogy ugyanezt tavaly az Egyesült Államokban épült újabb üzemben is megismételhették. Ebben az üzletágban európai cégek igen ritkán jutnak ilyen lehetőséghez Amerikában, ehhez a projekthez is külön engedélyekre volt szükségük, amit meg is szereztek.

Több éves folyamatos növekedés után aztán 2020-ban hidegzuhany érte a céget. Az év jól indult, rekord árbevételre készültek, másfél éve készültek egy svédországi projektre – egy logisztikai rendszer villamos automatizálására –, amit márciusban el is nyertek. Pont ekkor érkezett azonban a pandémia, az utazási korlátozások miatt itthon rekedtek, és ezzel egy közel kétmillió eurós megrendelést kellett elengedniük. A várt növekedés helyett az éves árbevétel a 2019-es 1,9 milliárd forintról 1,24 milliárdra esett vissza.

A megrendelők maguk is a járvánnyal küszködtek, a beruházások visszaestek, és a cégek – maga a Kontakt-Elektro is – arra voltak kénytelenek koncentrálni, hogy legalább a szakképzett munkaerőt megtarthassák. Ehhez igénybe vette az állami segítséget a vállalat, K+F célokra is, és 2021-re már a régi lendülettel folytathatták, köszönhetően fejlesztéseiknek és a korábban végrehajtott beruházásoknak is, a korábbinál erőteljesebben a hazai piacra koncentrálva. Azért tavaly is jelentős volt az export, mintegy 800 millió forint, a hazai értékesítés mintegy 1,1 milliárd, a teljes éves árbevétel pedig rekord.

Fotó: Kontakt-Elektro Kft., Pécs

Ez az év teljesen új kihívásokkal indul, amikor a tavalyi teljesítményt várni optimizmus lenne – mondta az üzletember. Több területen is elszaladtak a költségek. Egyes alapanyagok szállítási ideje a korábbi 2-3 hét helyett 8-10 hónapra hosszabbodott, és hiány alakult ki, van úgy, hogy Németországban gyártott alkatrészt az USÁ-ból vagy másik országból tudnak csak beszerezni, miközben a szállítási költségek megháromszorozódtak a két évvel ezelőttihez képest. A plc (programmable logic controllers) nevű, csipet is tartalmazó alkatrész – amelyből százmillió forintos nagyságrendben kell beszerezniük évente – az új arany, gyakran csak szabályos liciteljáráson keresztül beszerezhető. A munkatársak bérét - a 78 dolgozó egyharmada mérnök – pedig, lépést tartva a piaci tendenciákkal, emelni kell.

A cég fejlődését többek közt az új technológiákra való érzékenység biztosítja, három éve például olyan 3D-s lézerközpontot üzemeltek be, amellyel egy fogásból a kapcsolószekrények öt oldala megmunkálható. Saját jól ismert területükről kimozdulni is hajlandóak: 2020-ban saját fejlesztésű hidrogén üzemanyagcellás kishajót mutattak be. A vállalat a duális képzés keretében szakközépiskolás és egyetemista diákok oktatásában is részt vállal, általános iskolásoknak pedig a szakmát népszerűsítő "villanyász" vetélkedőket szervez a Pécs-Baranya Megyei Iparkamarával.