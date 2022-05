Ha valaki arra tippelne, hogy a pandémia idején visszaesett a Mezőkövesdi Bútoripari Kft. forgalma, a kilábalás időszaka pedig a fellendülésé, hát téved, mert fordítva történt. A járvány érkezésekor, az otthoni munka elterjedésével ugyanis a vállalatok fejlesztésekbe, beszerzésekbe kezdtek, fellendült a vállalat és export piacokra termelő cége forgalma, ami tavaly még nagyobb ütemben folytatódott, és így a csoport tavaly 780 millió forintos árbevételt ért el - ami 15 százalékos növekedést jelentett -, 160 milli forintos adózás előtti eredmény mellett.

Ezzel az évvel már bajban vagyunk, ugyanis visszaesést tapasztalunk - folytatta az üzletember. A háború miatt felerősödtek a már 2021-ben elkezdődött negatív folyamatok, felszöktek az energia- és bérköltségek, miután tavaly már gyakorlatilag megduplázódtak az alapanyagárak. Az első negyedévben érzékelhető forgalom-visszaeséssel szembesültek. Mivel beszállítói és vásárlói oldalon is kiszámíthatatlanokká váltak a feltételek, a tervezés sziszifuszi feladattá változott. "Ami az iparágunkban még nehezebb, mert ebben nem lehet fix mennyiségekkel számolni, mindent az ügyfelek pillanatnyi igényei határoznak meg" - mondta a szakember. Közben az alapanyagok beszerzése is nehezebbé és lassabbá vált. Az ukrán beszállító például, akitől nagy mennyiségben szerezték be a bútorlapokat, már nem küld többet, más forrást kellett találni.

Minőségben az ügyfelek nem érzik meg a bonyodalmakat - "ha eddig “3000”-féle szín közül választhattak, most ez “2700”, nem mondanám katasztrófának' - mondja a szakember -, árban azonban igen. "Kell, hogy ennek a folyamatnak legyen valahol vége, mert van az az árszint, amelyen már egyszerűen bedől a kereslet" - tette hozzá Persze László.