A nagymértékű díjemelések hátráltatják a pénzforgalom fejlődését

Az inflációkövető áremelések és a tranzakciók értékével arányos díjak magas aránya miatt minden évben jelentősen, akár az inflációt meghaladó mértékben nőnek az ügyfelek költségei, ami hátráltatja az elektronikus fizetések terjedését. Az év eleji áremelkedés és a tranzakciós forgalom bővülése különbözőképpen érintheti az említett szolgáltatásokat. A banki díjak emelése során jellemzően a fix és a darabszámmal arányos díjak lesznek magasabbak, így ezen keresztül nőnek a banki bevételek. A tranzakciós forgalom növekedése és az infláció következtében pedig a darabszámmal és értékkel arányos díjakból származó bevétel automatikusan, külön áremelés nélkül is emelkedik. A tranzakciók darabszámával arányos díj kapcsolódhat átutalásokhoz vagy készpénzfelvételekhez akkor is, ha például meg van határozva egy minimum- vagy maximumdíj, amelyet a bank által meghatározott értékhatár alatti vagy feletti tranzakcióért kell kifizetni. A tranzakció értékével arányos díj főleg az átutalásokra, illetve a készpénzfelvételekre lehet jellemző, ezekben az esetekben a díj – vagy annak egy része – a tranzakció értékének egy bizonyos százaléka. A gazdasági aktivitás növekedésével és az inflációval emelkednek a tranzakciós értékek, aminek következtében az ügyfelek banki költségei is automatikusan növekednek. A fix költségek 50 százalék alatti aránya miatt a tranzakciószámok növekedése és a tranzakciók értékének emelkedése nagymértékben járul hozzá a banki bevételek emelkedéséhez.

Az MNB célja, hogy a lakossági átutalások legalább 80 százaléka ingyenes legyen, tehát közvetlenül a tranzakciókhoz ne kapcsolódjanak tranzakciós díjak. Az MNB új elektronikus pénzforgalmi stratégiájában két 2030-ig elérendő célt is meghatározott a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások árazása terén. Az ingyenes átutalások arányának növelését támogatja, hogy minden banknak kötelező elérhetővé tennie idén áprilistól a fizetési kérelem alapú, szeptembertől pedig a QR-kódos átutalási szolgáltatást. Ezek a szolgáltatások jogszabály alapján kötelezően ingyenesek a lakosság számára. A másik cél szerint csökkennie kell a lakossági ügyfelek pénzforgalmi költségei közötti különbségeknek és az átlagos költségszintnek is. Ennek a célnak az elérése érdekében a bankoknak változtatniuk kell az eddigi árazási gyakorlatukon, és mérsékelniük kell az áremelések mértékét, valamint nagy hangsúlyt kell fektetniük az ügyfelek informáltságának javítására a pénzforgalmi árazás terén.

Javítani kell az ügyféltájékoztatást és az átláthatóságot a pénzforgalmi szolgáltatások terén, mivel számos ügyfél jelentősen tudná csökkenteni a költségeit, ha a fizetési szokásaihoz jobban illeszkedő számlacsomagot választaná, vagy a számára szükséges szolgáltatásokat használná.

Több mint tízszeres különbségek is előfordulnak a hasonló fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek pénzforgalmi költségei között, ezért a megfelelő információk birtokában az ügyfelek aktívan tudnak tenni a költségeik csökkentése érdekében. Ezen a téren kiemelt szerepe lesz a jövőben az ügyféltájékoztatásnak. Fontos, hogy átlássák az ügyfelek, hogy számukra pontosan milyen szolgáltatások szükségesek, és azok a különböző számlacsomagokban milyen árazással érhetők el. Ehhez sok esetben nem szükséges bankot váltani, mert a jelenlegi bankjuknál is elérhető alacsonyabb költségű számlacsomag, vagy a jelenlegi csomagjukban is olcsóbbra tudnak cserélni egyes szolgáltatásokat. Például számos ügyfélnek megfelelő lehet az ingyenes mobiltelefonos értesítés a költséges sms-értesítés helyett, vagy egy emelt szintű bankkártya helyett egy olcsóbb, bolti és internetes vásárlásra, valamint készpénzfelvételre azonos módon használható bankkártya. A különböző bankszámlaválasztó alkalmazások segítségével a számlacsomagokat és a szükséges szolgáltatásokat az ügyfelek is könnyen össze tudják hasonlítani, és kiválaszthatják a számukra megfelelőt.

A hazai bankok pénzforgalmi árazási struktúrája és ügyféltájékoztatási gyakorlata rontja a versenyképességüket, ezért a külföldi fintech szereplők jelentős ügyfélbázisra tettek szert az elmúlt években, és ez tovább növekedhet a jövőben.

Ezek a fintech szereplők lényegesen kedvezőbb díjakon, átláthatóbb árazási struktúrával és sokszor – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – közvetlen tranzakciós díjak nélkül biztosítják a szolgáltásaikat az ügyfeleknek. Emellett sok esetben közvetlenül a tranzakciókhoz kapcsolódóan tájékoztatják ügyfeleiket a költségekről, ezzel egyértelművé téve ezeket az ügyfelek számára. A hazai bankok fent bemutatott árazási gyakorlata ezért versenyhátrányt okoz számukra, csökkenti a verseny intenzitását az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások terén, valamint rontja az árazás átláthatóságát ,egyúttal az ügyfelek informáltságát is.