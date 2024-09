Mit üzennek a ’70-es évek a gazdaságpolitika számára?

Az infláció megemelkedése mögött meghúzódó párhuzamok

Mind az 1970-es, mind a 2020-as évek elején az inflációt kínálat oldali korlátok és a nyersanyagárak megnövekedése erősítette. Továbbá, az infláció emelkedését mindkét időszakban fiskális stimulus előzte meg, noha ezek mértéke eltérő volt (Matthews, 2021). Azonban, az 1970-es évek magas inflációs környezetét erős szakszervezetek és ár-bér spirálok jellemezték, míg ezek szerepe eddig jelentősen kisebbnek mutatkozik a 2020-as évtized gazdasági környezetének formálásában.

Az 1970-es évek elején az OPEC tagok arab országai embargót vetettek ki az 1973-as arab-izraeli háború következményeképp. Az olaj mellett több nyersanyag ára és az élelemiszerárak is drasztikus mértékben megemelkedtek. Az élelmiszerárak több tényező miatt is növekedtek. Egyrészt a világ népessége 1974-re megközelítőleg 4 milliárd főre növekedett az 1960-ban mért, közel 3 milliárd főről. Továbbá, az energiaárak megemelkedése is begyűrűzött az élelmiszerárakba. Az infláció szintjét tovább emelte az 1979-ben bekövetkezett második olajár-sokk (Balázs, 2024).

A 2020-as évtized elején megemelkedő infláció szintén elsősorban kínálat oldali tényezőkhöz volt köthető. A Covid-19 világjárvány következtében bevezetett lezárások eltörlése után felborult a kereslet és kínálat közötti egyensúly, valamint a geopolitikai feszültségek felerősödése, és az orosz-ukrán háború kitörése 2022 februárjában további zavarokat okozott az ellátási láncokban (Balázs, 2024).

Fotó: Universal History Archive/GettyImages

A kínálat oldali korlátokon túl, az 1970-es és a 2020-as évtized első éveiben hasonló tendenciák voltak megfigyelhetőek a fiskális politika terén. Mindkét évtized elejét nagymértékű kormányzati kiadások jellemezték, azonban ezeknek mértéke a 2020-as évtized elején jelentősebb volt.

A 1970-es évek emelkedett inflációját megelőzően, megnövekedett a költségvetési hiány Lyndon B. Johnson 1963 és 1969 között tartó elnöksége alatt. Ennek fő oka, a Vietnámi háború finanszírozása és a Johnson által bevezetett szociális programok (Great Society) voltak. Johnson után Richard Nixon amerikai elnök alatt folytatódott a háború és kibővültek a Johnson által bevezetett szociális programok. Mindezek hatásaként 1976-ra a deficit a GDP arányában 4 százalék fölé nőtt az USA-ban, ami az 1960-as évek 1 százalék alatti hiányaihoz képest jelentős növekedés volt (Balázs, 2024).