Mit tehet az MNB a zöld átállásért? – 3. rész: A devizatartalék-kezelés zöldítése

Fenntarthatósági törekvések a jegybanki befektetésekben

A klímaváltozás a pénzügyi stabilitásra, inflációs célra és a tartalékban szereplő befektetésre is érdemi hatással lehet, ezért a jegybankok évek óta aktívan foglalkoznak a fenntartható befektetések témakörével. Aktív szerepvállalásukat jól mutatja, hogy egyre több jegybank vezetett be az elmúlt években valamilyen fenntartható befektetési stratégiát. Az MNB részvételével működő nemzetközi jegybanki fórum, az NGFS (Network for Greening the Financial System) 2019-ben tette közzé fenntartható és felelős befektetési stratégiákra vonatkozó iránymutatásait, majd 2024-ben az elmúlt évek tapasztalatait áttekintve ajánlásokat is megfogalmaztak.

A Magyar Nemzeti Bank több lépést is tett az elmúlt években a tartalékkezelés fenntarthatóbbá tételéért / Fotó: Shutterstock

A jegybankok esetében a befektetéseik „zöldítésében” (is) kiemelt szerepe van a példamutatásnak, ami az NGFS felméréseiből is kiderül: az SRI stratégiák alkalmazására az első számú motivációt 2019-ben és 2020-ban is a reputációs kockázat jelentette a megkérdezettek körében, majd 2023-ban is a fő motivációs tényezők között szerepelt (2. legfőbb tényező). A 2023-as felmérés során azonban a válaszadók körében a legfőbb motivációs szempontként (1. helyen) már a fenntarthatósági kockázatokkal szembeni védelmet jelölték legtöbben, ami a jegybanki gyakorlatban hangsúlyeltolódást mutathat az óvatosabb, alapvetően a példamutatást célzó lépések irányából a materiális értelemben is egyre nagyobb lépések felé.

A jegybankoknak befektetési stratégiájuk fenntarthatóbbá tétele során egyedi kihívásokkal kell szembenézniük, hiszen mind kezelt eszközeiket, mind mandátumukat tekintve sajátos szereplők a pénzügyi piacokon. Az egyes jegybankok által alkalmazott befektetési stratégiát számos tényező befolyásolja; az elsődleges mandátumnak való megfelelés, a jegybanki mérleg sajátosságai, kezelt eszközportfólióik vagy a piac fejlettsége. Általánosságban elmondható, hogy a környezeti-fenntarthatósági szempontok a monetáris politikai portfóliókban nehezebben alkalmazhatók, hiszen azok elsősorban a jegybanki politika hagyományosnak tekintett céljait látják el. Az NGFS 2023-as felmérése alapján az elmúlt években emelkedett a nem monetáris politikai céllal kezelt portfóliókban a formalizált SRI stratégiát alkalmazó jegybankok aránya. Ez igaz a devizabefektetésekre is, amelyen belül a megkérdezett jegybankok közel felét (46 százalékát) teszi ki ez az arány a 2023-as felmérés szerint.