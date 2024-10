Mit tehet az MNB a zöld átállásért? – 4. rész: Mérés nélkül nincs zöld fordulat

Habár a kockázatok bekövetkezésének részletei ismeretlenek, teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az átállási és fizikai kockázatok materializálódása – valamilyen kombinációban – elkerülhetetlen. Időzítése, súlyossága és későbbi kezelhetősége attól függenek, hogy miként reagálunk: amennyiben a párizsi klímaegyezmény célkitűzéseit az emberiség képes komolyan venni és globálisan elérni, akkor magasabb tranzíciós kockázatokkal szembesülünk, ellenkező esetben, ha folytatjuk a hatástalan klímapolitikát, akkor az egyre extrémebb időjárási viszonyok által okozott fizikai kockázatok bekövetkezése fogja meghatározni a jövőt.

A klímakockázatok rendszerkockázatnak tekinthetők, hiszen negatív hatásai számos csatornán keresztül az egész gazdasági-pénzügyi rendszerbe begyűrűzhetnek.

A klímaváltozás amellett, hogy hat a hagyományosan a jegybankok elsődleges célját jelentő árstabilitásra, a monetáris politika transzmissziós csatornáit is gyengítheti, illetve jelentős érvek szólnak amellett, hogy a jegybankok a pénzügyi stabilitási céljuk elérése érdekében figyelmet kell fordítsanak a klímaváltozásra. Pár konkrét példát említve: egy rendkívüli aszály súlyosan érintheti az élelmiszergyártásban résztvevő vállalatokat, akiknek adott esetben nehézségük támadhat a kieső bevételek, emelkedő költségek miatt, amely tovább gyűrűzhet a bankrendszerre is a hitelek esetleges nemteljesítése esetén. Vagy az extrém jégkárok pl. a háztartásoknál értékvesztésként jelenik meg, de bizonyos vállalkozásoknál akár üzleti fennakadásokat is okozhat, és a biztosítók is magasabb kárhányaddal nézhetnek szembe, ami később a biztosítási díjak növekedésével járhat. De ide sorolható például az aszály vagy heves esőzések miatt visszaeső mezőgazdasági terménykínálat, aminek nem elhanyagolható az inflációs hatása.

Mindezek miatt egyre nagyobb az igény arra, hogy a gazdasági szereplők felmérjék és kommunikálják, hogy a változó körülmények miként befolyásolják üzleti működésüket, stratégiájukat, pénzügyi teljesítményüket. Már csak azért is, mert ezen információk megadását a hitelezők és befektetők is elvárják annak érdekében, hogy jobban fel tudják mérni a felmerülő kockázatokat. (Ugyanakkor, fontos megemlíteni azt is, hogy az zöld átállással új piacok, új technológiák és üzleti lehetőségek jelennek meg, amelyeket a vállalatok akár ki is kihasználhatnak).

A zöld átállás tekintetében lehetnek eltérő receptek és megoldások, de abban nem lehet vita, hogy mérés nélkül nincs zöld fordulat.

Az első lépés a folyamatok megértése: a környezetváltozás vállalatokra gyakorolt hatása, illetve a vállalatoknak a környezetre gyakorolt hatása. Ehhez pedig mérések szükségesek. A visszamérhető és ellenőrizhető adatok elengedhetetlenek a stratégiaépítéshez, az intézkedések értékeléséhez és a célok kitűzéséhez.