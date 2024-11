Túl a stabilitáson: Magyarország nagyot nyer az arany árfolyamának emelkedésén

Az aranyárfolyam jelentős emelkedése azt okozta, hogy a felhalmozott aranytartalék értékének növekedésével mára már több milliárd eurót nyert az ország. Az arany ára jelenleg mintegy 2500 euró, vagyis közel két és félszerese a 2018-as vásárláskori szintnek, miközben csak az idei évet nézve több mint 30 százalékkal emelkedett az euróban kifejezett értéke. Így 2024 október végén az MNB aranytartalékainak értéke már majdnem eléri a 9 milliárd eurót és meghaladja a 3600 milliárd forintot. Az MNB vásárlásaival Magyarország továbbra is előkelő helyet foglal el az arany nemzetközi tartalékon belüli arányát tekintve a hasonló gazdaságpolitikai keretek között működő, régiós jegybankok mezőnyében. Ugyanakkor az is látszik, hogy a világ számos jegybankja szintén az arany felhalmozásának irányba mozdult el. Csak a régióban Csehország és Lengyelország a közelmúltban jelentette be, hogy érdemben növeli aranytartalékát.

Az arany szerepe a jegybank nemzetközi tartalékai között azért is kiemelten fontos, mert az árfolyama jellemzően épp a kritikus időszakokban emelkedik, ezzel jelentősen tompítva a hazai gazdaságot érő negatív hatásokat. Az arany árfolyama válságidőszakokban tipikusan emelkedik, amit az alábbi ábra is jól illusztrál: eszerint a pénzügyi válság és az eurózóna felbomlásának lehetősége miatti kritikus időszakokban, illetve az elmúlt évek – járvány, energiaár-robbanás és háborúk által is fémjelzett – válsághulláma idején is számottevő mértékű felértékelődést mutatott (1. ábra). Ez a jelenség azért kiemelten fontos, mert ezekben a kritikus időszakokban jellemzően megnő a Magyarországhoz hasonló felzárkózó gazdaságok külső sérülékenysége, amit ugyanakkor a tartalékban meglévő jelentősebb mennyiségű arany részben ellensúlyozhat. Egyrészt az arany árfolyamának emelkedésével a nemzetközi tartalék értéke is emelkedik, javítva a tartalékmegfelelést és csökkentve ezzel a nemzeti devizára nehezedő nyomást. Másrészt, ha a külső sokk következtében emelkedik a hazai kamatszint, akkor annak a jegybanki eredményre gyakorolt negatív hatását tompítja, hogy az arany felértékelődése növeli a központi bank saját tőkéjét.

Az aranytartalék növelése az elmúlt években a hazai stabilitás, illetve a tartalékmegfelelés növelése mellett több tényezőn keresztül jelentősen javította az MNB eredményét és saját tőkéjét.

Az aranytartás az arany felértékelődésekor növeli a saját tőkét. Az aranytartalék növelésével a jegybank nemzetközi tartalékának értékét jobban befolyásolja az arany árfolyama. Az arany elmúlt években tapasztalt jelentős felértékelődésével ez azt jelenti, hogy a tartalék értékének növekedésével párhuzamosan a jegybanki tőkeelemek között megnő a kiegyenlítési tartalék nagysága. 2024 szeptemberére az MNB saját tőkéjéből a kiegyenlítési tartalékok összege már több mint 900 milliárd forintot tett ki, melynek egy számottevő része az aranytartalék felértékelődéséhez kapcsolódik.

A jegybankmérleg eszközoldalán szereplő devizatartalék forintban kifejezett értéke az árfolyamok (pl. forint-euró árfolyam vagy a devizatartalékban szereplő értékpapírok árfolyamának) elmozdulásai miatt folyamatosan változik, aminek a forrásoldalon is meg kell jelennie a mérleg egyensúlyának fenntartása érdekében. Ezen tőkeelemet kiegyenlítési tartalékoknak nevezik.

A felértékelődés egy részét realizálva az MNB számottevő osztalékot fizetett az államnak. 2019 végén az MNB az arany árfolyamának fent említett növekedéséből 140 milliárd forintnyi eredményt realizált. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az MNB 2020 közepén 250 milliárd forintos osztalékot fizetett be a költségvetésbe, ezzel a járvány kitörése utáni kritikus helyzetben jelentős pénzügyi segítséget nyújtva az államnak.

2019 végén az MNB az arany árfolyamának fent említett növekedéséből 140 milliárd forintnyi eredményt realizált. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az MNB 2020 közepén 250 milliárd forintos osztalékot fizetett be a költségvetésbe, ezzel a járvány kitörése utáni kritikus helyzetben jelentős pénzügyi segítséget nyújtva az államnak. Az arany tartása hosszabb távon hozzájárulhat a kockázati felárak mérséklődéséhez, és ezáltal javítja a jegybanki eredményt. A fizikai arany bizalomerősítő hatása, illetve az arany árfolyamának emelkedése miatt magasabb tartalékszint mérsékli a magyar gazdaság kockázati felárát, ami a kamatcsökkentési mozgástér növelésén keresztül javítja az MNB kamateredményét, és ezzel növeli a jegybank saját tőkéjét is.