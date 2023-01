Közzétette a Magyar Nemzeti Bank (MNB), milyen érméket bocsát ki 2023-ban: a 200 éves Himnusz és Petőfi Sándor is szerepel majd az új pénzeken. Az utoljára a tízforintos bankjegyen szereplő költő születésének évfordulójáról harmincezerforintos ezüstérmével emlékeznek meg – írja a Bank360.hu.

MNB

Az emlékérme-gyűjtők, illetve abban befektetési lehetőséget látók számára a jegybank idei kibocsátási programja összetételében és kivitelezésében is sokszínűnek ígérkezik a portál szerint, mert a tematikák között jelentős történelmi, tudományos és művészeti évfordulók szerepelnek, hiszen idén ünnepli az ország a Himnusz megírásának és Petőfi Sándor születésének bicentenáriumát, valamint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóját.

Az év első emlékérméje, a magyar kultúra napján, január 23-án érkezik, és Kölcsey Ferenc és az 1823. január 23-án keletkezett Himnusz előtt tiszteleg. Az ezüstváltozat 15 ezer, a színesfém verzió 3 ezer forintos névértéken kerül forgalomba. A Petőfi-érmék április 11-én, a magyar költészet napján vásárolhatók meg először. Az ezüstérme 30 ezer forintos, a színesfém változat 7500 forintos értékű lesz.

Petőfi Sándor legutóbb magyar pénzen a papír tízforintoson szerepelt, ezzel 1947. július 25-től lehetett fizetni. Az infláció miatt a bankjegyet 1992. szeptember 30-án kivonták a forgalomból.

Az irodalmi évfordulókat színesíti a felvilágosodás egyik legjelentősebb magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója is. Olyan nagy múltú intézmény is helyet kapott a jegybank programjában, mint a fennállásának 300. évfordulóját ünneplő Magyar Nemzeti Levéltár. Az MNB emlékérme-kibocsátással fejezi ki tiszteletét és elismerését a 75 éve működő Országos Mentőszolgálat áldozatkész munkája előtt is.

Az MNB által kibocsátott forintemlékérmék alapvetően a gyűjtőket célozzák meg, de sokan részben vagy teljesen befektetési céllal is vásárolnak belőlük, mert jellemzően jól tartják az értéküket.