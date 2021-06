16. old. felső

Kiszivárgott uniós tervek szerint július elseje lehet az a dátum, amikortól az Európai Unió mind a 27 tagállamának el kell fogadnia az európai digitális védettségi igazolványt, és el kell törölnie a beoltottak számára a kötelező karantént az utazások során.

Az európaiak megérdemelnek egy biztonságos és nyugalmas nyarat – írta mikorblogján Ursula von der Leyen hétfőn. Az Európai Bizottság elnöke szerint az unió lakosságának tömeges oltása elég jól halad ahhoz, hogy elkezdődhessen az utazási korlátozások fokozatos enyhítése a blokk országai között. A Guardian értesülése szerint Európában már kedden minden készen állt ahhoz, hogy a tagállamok elkezdjék kiadni az egységes, európai digitális oltási igazolványokat a védettséget szerzett állampolgáraik számára.

Brüsszelben állítólag már a határidőt is kijelölték: a tagállamoknak július elsejétől minden esetben el kell fogadniuk az uniós igazolásokat. Persze tehetnek kivételt azoknál a beutazóknál, akik olyan országból érkeznek, ahol a járványhelyzet – különösen a koronavírus új variánsainak felbukkanása, és tömeges terjedése miatt – ezt indokolja. Őket továbbra is kötelezhetik arra, hogy még indulás előtt teszteltessék magukat, sőt, akár arra is, hogy megérkezésük után karanténba vonuljanak. Nagy általánosságban azonban elmondható: a digitális oltási igazolvánnyal rendelkezők júliustól mentesülnek a jelenleg még Európa szerte érvényben lévő egészségügyi óvintézkedések alól európai utazásaik során.

De nem csak a digitális védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára szűnne meg a karanténkötelezettség; Európai Bizottság (EB) tervei szerint velük azonos jogot szereznének azok is, akik fél éven belül bizonyítottan átestek a koronavírus-fertőzésen, sőt, azok is, akik negatív koronavírus teszttel tudják igazolni, hogy nem fertőzők.

Az EB javaslata alapján a PRC esetében a tagállamok a 72 óránál nem régebbi tesztet, antigén gyorstesztnél a 48 órán belüli eredményt kötelesek elfogadni. A családok utazását megkönnyítheti, hogy a hatévesnél fiatalabb gyermekek számára nem kötelező még a teszt sem, valamint az is, hogy ha mindkét szülő megkapta az oltást, és ezt bizonyítani is tudja, akkor nem csak ők, hanem a velük utazó gyermekek is mentesülnek a karantén alól.

A Bizottság azokat sem zárná ki teljesen az utazásokból, akik még nem szereztek védettséget a koronavírus ellen. Az ő esetükben az Európa szerte érvényes „jelzőlámpás” rendszert vennék figyelembe, amely aszerint sorolja zöld, sárga, illetve vörös kategoriába a tagállamokat, hogyan állnak épp a járvány elleni küzdelemben. A „zöld” országokból érkezők – ilyenek például a finnek – akkor is mentesülnének a kötelező karantén, illetve a kötelező koronavírus-teszt alól, ha nincsenek beoltva. A „sárga” országokból útnak indulóknak, ha nem szereztek még teljes védettséget a kór ellen, teszttel kell igazolniuk, hogy nem fertőzöttek.