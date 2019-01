A szomszédba költözik a világ egyik legdrágább expresszionista művésze

Itt az ideje beírni a naptárakba március 12-t: ezen a napon nyílik az osztrák fővárosban a világhírű Mark Rothko kiállítása.

Ugyan a bécsi Kunst­his­to­risches Museumban január 13-án bezárt a hatalmas tömegeket vonzó Bruegel-tárlat, de valószínűleg az intézmény következő kiállítása is látogatórekordokat dönt majd, hiszen a világ egyik legdrágább művészét, az amerikai Mark Rothkót mutatják be. A tárlat március 12-től látogatható, egészen június 30-ig.

Az amerikai absztrakt expresszionizmus egyik legkedveltebb mesterének negyven fontos művét állítják ki az osztrák fővárosban.

Az ígéretek szerint a múzeum a legújabb törekvéseknek megfelelően igyekszik dialógusba helyezni a kiállítási darabokat a különböző korszakok és kultúrák emlékeivel. Ehhez az intézmény saját gyűjteményéből válogat itáliai és németalföldi reneszánsz festményeket, valamint görög-római mitológiai műtárgyakat. A kiállítás létrejöttében aktív szerepet vállaltak a festő gyermekei, Kate és Christopher is, úgyhogy a világ jelentős múzeumaiból kölcsönzött alkotásokon túl a Rothko család gyűjteményéből is kerül néhány műalkotás a bécsi porondra. A tárlaton bemutatják az orosz-zsidó származású festő által kiemelkedőnek tartott ideákat, megvilágítják a festő érdeklődését a művészet története iránt az antik hatásoktól kezdve az európai útja alatt szerzett benyomásokig.

Mark Rothko a mai Lettország területén, az Orosz Birodalomban született 1903-ban, és alig tízéves volt, amikor családja az Egyesült Államokba emigrált. Csak jóval később, huszonöt év múltával szerezte meg az amerikai állampolgárságot. Autodidakta festőnek tartotta magát, noha két évig folytatott festészeti tanulmányokat. Először 1929-ben állított ki, 1935-ben pedig megalapította a The Ten (A Tízek) nevű alkotócsoportot. Kezdetben álomszerű, szürrealista tájképeket és antik mitológiai jeleneteket festett, ezeket váltották fel az absztrakt képek, majd a keleti bölcseletet kezdte el tanulmányozni. Gondosan ügyelt arra, hogy titokban tartsa, hogyan készülnek a képei, de arról azért nyilatkozott, hogy az alkotás folyamata számára transzcendentális élmény. Kifejezett célja volt, hogy a művek befogadása a közönségnek is földöntúli tapasztalása legyen.

Rothko képein sokat vitatkoznak, szemlélésükhöz szellemi erőfeszítésre van szükség. A művész egész életében depressziótól szenvedett, végül 1970 elején, 66 éves korában öngyilkos lett. Betegsége nem akadályozta az alkotásban, termékeny művésznek számít: életműve 836 vászonfestményt és több mint 2600 papírmunkát foglal magában. Kétszer nősült, a második házasságából két gyermeke született.

Aukciós rekordja 86,8 millió dollár, amelyet az Orange, Red, Yellow (Narancs, vörös, sárga) című képéért fizettek,

2012-ben az 1954-es No 1 – Royal red and Blue (Királyvörös és kék) című képét 75,1 millió dollárért adta el a Sotheby’s New York.

Két évvel később, a híres Mellon-kollekció árverezésekor összesen 76,5 millió dollárért kelt el két festménye: az 1955-ből származó Untitled – Yellow, Orange, Yellow, Light Orange (Cím nélkül – Sárga, narancs, sárga, világosnarancs) című képért 36,5 millió dollárt adtak, egy másik cím nélküli képéért pedig 40 millió dollárt.

A cikk a Világgazdaság január 21-i számában jelent meg