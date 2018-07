Árverésen Robin Williams gyűjteménye

A 2014 augusz­­­tusában elhunyt hí­res színész, Robin Willi­ams és filmproducerként tevékenykedő felesége műgyűjteményét árverezi a Sotheby’s októberben. Az aukció teljes bevételét a házaspár által támogatott jótékonysági szervezetek kapják.

A Sotheby’s New York-i központjában október 4-én viszik kalapács alá azt a főként kortárs művekből álló kollekciót, melyet a jótékonysági aukcióiról is ismert, szintén a filmes szakmában dolgozó felesége évtizedek alatt rakott össze. Az árverés teljes anyaga szeptembertől látható az aukciósház New York-i galériájában, de a Sotheby’s oldalára már feltöltöttek egy válogatást a legizgalmasabb tételekből, és egy megrendítő videót Robin Williamsről, a színészről és családapáról.

A kortárs műalkotások mellett dedikált filmforgatókönyveket, filmekhez kötődő emléktárgyakat, kellékeket, jelmezeket, a színész díjait és szeretett bútorait, használati tárgyait, kerékpárjait és negyven karóráját is elárverezik majd. A Robin Williams által hordott Franck Muller karórát 25–35 ezer dollár közötti becsértékkel, Deborah Butterfield szobrát 220–280 ezer dollárért, Samuel Beckett Godot-ra várva című művének 1952-es első kiadását 1500–2500 dollár közötti becsértéken indítják.

A kortárs művészeti részről egyelőre annyit tudni, hogy több értékes szobrot tartalmaz, és mára már befutott street art művészek alkotásait, mint Banksy, a híres graffitiművész, akiről senki sem tudja pontosan, kicsoda, csak találgatják a személyazonosságát, vagy az Amerikában kultikus Shepard Fairey grafikusművész és aktivista, a görkorcsolyások körében népszerű Obey márka alapítója és a francia Invader, aki videojáték-karaktereket és Rubik-kockákat ábrázoló utcai mozaikjaival lett híres.

A Williams házaspár által támogatott szervezetek közül néhány, amelyek az aukció bevételéből is részesedni fognak: a Juilliard Művészeti Iskola, a veteránokat támogató Wounded Warrior Project, a sérült sportolókat segítő Kihívásokkal Küzdő Atléták Alapítványa és az egykori Supermant játszó, Christopher Reeve gerincsérültek gyógyulásáért küzdő alapítványa.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számában olvasható