Az Egyesült Államokban mutatkozhatnak be

A Magyar Foundation of North America által az Art Market Budapest közreműködésével indított pályázatra 161 Magyarországon és külföldön élő magyar képzőművész nyújtott be anyagot. A program célja, hogy a magyar képzőművészet feltörekvő alkotói generációjának tevékenységére irányítsa a figyelmet a tengerentúlon.

Az ennek érdekében létrejövő utazó kiállítás többek között egy fontos New York-i művészeti vásáron és szeptemberben a Chicago Art Fairen is bemutatkozási lehetőséget biztosít majd a kiválasztott művészeknek. Az amerikai alapítvány az Art Market Budapest nemzetközi képzőművészeti vásár keretében 2017 októberében írta ki a pályázatot, amelyre 161 pályázati anyag érkezett.

„A Magyar Foundation of North America kiemelt küldetése a magyar kultúra értékeinek népszerűsítése, a magyar–amerikai kulturális együttműködések elősegítése és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témák felkarolása. Az alapítvány mostani programja platformot teremt magyar és magyar származású művészek számára az amerikai és globális közönség előtti bemutatkozásra. Célunk, hogy tehetségüket és az általuk képviselt művészeti értékeket a világ megismerje és elismerje” – mondta Jo Anne Barnhart, a Magyar Foundation igazgatója.

A zsűri tagjai

A kiválasztást végző zsűri tagjai: Berecz Ágnes, a New York-i Pratt Institute munkatársa, Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója, Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeum igazgatója, Rony More, az Art Please alapító-igazgatója, Marisa Kayyem, a Christie’s Education programigazgatója, RJ Supa, a Yours Mine & Ours galéria alapítója és igazgatója és a nemzetközileg elismert művész, Shay Kun.