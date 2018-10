Az elérhető luxus megtapasztalása

Érdekes kérdéseket feszeget a Hugo Boss parfümök legújabb kampánya, amelynek keretében az új BOSS The Scent Private Accord mutatkozik be. Tudunk-e kötődni valakihez, akivel még sohasem találkoztunk? Érezhetünk-e közel valakit magunkhoz úgy, hogy még sohasem éreztük az illatát? A parfümcég válasza egyértelmű. Ahogy fogalmaznak: „Bár virtuális világban élünk, ahol a monitor mellett ülve ismerkedünk, beszélgetünk és éljük az életünket, ám az élmény mégsem teljes. Érzékeink csak a való világban képesek másokéval egybefonódni.”

Orrunk mintegy tízezer szag és illat megkülönböztetésére képes. Bár az evolúció során az ember esetében csökkent a szaglás jelentősége, az illatok továbbra is fontos szerepet játszanak – egyebek mellett – közérzetünk alakulásában, befolyásolhatják lelkiállapotunkat is, érzelmeket váltanak ki belőlünk.

A párválasztás során is nagy jelentősége van, a vonzalom kialakulásában játszott szerepe legalább akkora, mint a vizuális ingereké.

Ezt a kérdéskört járja körül a BOSS Parfums az új kampányban, amely a mai digitális világban történő csábításról és az illatban rejlő transzcendentális erőről szól.

A két új illat a 2015-ben debütált BOSS The Scent férfi-, illetve női változatának továbbgondolása: az eredeti illatok vágyfokozó verziója, a BOSS The Scent Private Accord For Him és For Her meghatározó összetevője a csábító, pörkölt kakaóbab. A férfiaknak szóló változatban a titokzatos kakaóesszencia érzéki jellegének fokozása érdekében Bruno Jovanovic parfümőr az illatot finom mokkával itatta át, és a pikáns gyömbér és az egzotikus maninka gyümölcs aromájával gazdagította.

A nőknek szóló formulát Louise Turner parfümőr neve fémjelzi. Az illatba csempészett édes mandarin és az osmanthus virág fokozza a kakaó és az érzéki tonkabab vonzerejét és varázsát. Mindkét parfümöt a már közel harmincéves Primőr Kozmetikai Kft. forgalmazza, és szeptembertől már kaphatók a Müller, Douglas és Marionnaud parfümériákban.

A cég által forgalmazott prémiumkategóriájú parfümök közül egyébként a Paco Rabanne, Hugo Boss, Carolina Herrera, Gucci, Prada Tiffany márkák a legsikeresebbek – sorolta lapunknak Kiss Kolos, a Primőr Kozmetikai Kft. ügyvezető igazgatója. A hazai fogyasztói igényeket elsősorban a nemzetközi divat- és parfümtrendek diktálják. Egy-egy illat sikere számos tényezőtől függ, a szakmában dolgozók a modern parfümkészítés kezdete óta igyekeznek megfejteni a titkot.

Olyan ez, mint egy popsláger, soha nem lehet tudni, hogy mit játszanak a rádiók a nyáron. Esetünkben ez lehet a koncepció, a marketingkampány, az üveg, a csomagolás és természetesen maga az illat. A parfümvásárlás bonyolult tudat alatti döntési folyamat eredménye, és a legtöbb vásárló tagadja, hogy elsősorban nem az illat miatt választotta az adott terméket, pedig kutatások igazolják, hogy az említett tényezők összessége vezet a végső döntéshez

– fogalmazott Kiss Kolos. Szerinte az elmúlt csaknem harminc év során jócskán megváltoztak a fogyasztói szokások, az egyik legjelentősebb változás az, hogy a magyar kozmetikai fogyasztási kultúra forradalmon ment keresztül, ami talán kevésbé volt látványos, mint a mindenki számára látható gasztroforradalom, de hasonló léptékű és jelentőségű. Ez érvényes a smink, a bőrápolás és az illatszerek szegmensére egyaránt.

Ma már az átlagos vásárló sokkal több terméktípust ismer és használ a megfelelő módon, mint harminc éve.

A kínai piacokon tömegesen megjelenő, az esetek nagy részében bizonytalan eredetű parfümökkel kapcsolatban elmondta: bíznak benne, hogy nem jelentős ezek befolyása, mert „a fent említett edukációs folyamat része az is, hogy sok kellemetlen élmény után megtanulták a vásárlóink, hogy melyek a megbízható beszerzési források – mondta Kiss Kolos. – Akik a mai napig bedőlnek a kínai hamisítványoknak, valójában nem a mi vásárlóink. A parfümvásárlás része a választás és rátalálás élménye, az elérhető luxus megtapasztalása, amit egy kínai piacon ritkán él meg az ember.”

