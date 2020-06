Bevételeik felét bukták idén a DJ-k

A DJ-k az idei bevételüknek legalább a felét elveszítették a járványhelyzet miatt

– mondta a Világgazdaságnak Jeszenszky Zsolt, a DJ Szövetség elnöke. Kicsit jobb helyzetben vannak, akik esküvőkön is zenélnek, az ágazat azonban a korlátozások feloldásával sem tudja behozni az idei kieséseket. A szórakozóhelyek gyorsan reagáltak arra, hogy a veszélyhelyzet feloldásával ismét lehet 500 résztvevőig zenés, táncos rendezvényeket tartani, sokan már a hétvégére bulit szerveznek. Eddig is előfordult, hogy a teraszos helyeken a háttérzene-szolgáltatás buliba csapott át, ami jelzi, hogy a közönség vélhetően gyorsan vissza fog térni a szórakozóhelyekre. Arra számítanak, hogy a klubok és diszkók a következő hetekben újranyitnak, a létszámkorláttal sem lesz probléma, mivel ezek a szórakozóhelyek egyébként is ötszáz résztvevő alatti befogadóképességűek. Gond viszont, hogy önkormányzati szervezésű szabadtéri, települési szintű rendezvényeket továbbra sem lehet tartani a létszámkorlát miatt – emelte ki Jeszenszky Zsolt. Az augusztus második felére tervezett programok kapcsán nem egyértelmű a szabályozás: bár a friss kormányrendelet három hónapra szól, korábban döntés született arról, hogy augusztus végén már meg lehet tartani a fesztiválokat – ez bizonytalanságot okoz sok szervezőnél.

A DJ Szövetség becslése szerint

nagyjából ötezerre tehető azoknak a száma, akik évente legalább egy-két alkalommal DJ-ként dolgoznak,

nagyjából 1500-2000-en rendszeresen űzik a szakmát,

kétszázan lehetnek azok, akik kizárólag ebből élnek.

A nyolcszáz tagot számláló szövetség az elmúlt hetekben az ágazat helyzetéről készített felmérését 362-en töltötték ki.

A válaszadó DJ-k átlagos havi jövedelme 268 ezer forint: a kezdő DJ-k 25 ezer forintot kapnak egy estéért, az esküvőkön 80–120 ezer forint a díj,

a hazai sztár-DJ-k 300 ezer forintot is megkeresnek egy-egy alkalommal.

Az elnök szerint a sztár-DJ-k nominálisan nagyjából a harmadát keresik a tíz évvel ezelőtti gázsinak, mert kevesebb a fiatal, kevesebben szórakoznak, nincsenek nagy méretű szórakozóhelyek. A fesztiválok csak a külföldi előadóknak fizetnek sokat, a magyar DJ-k inkább a presztízs miatt lépnek fel.

