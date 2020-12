Csúcsra járatott szabadidő-autó

A zöld rendszámos xDrive25e az X1-es sorozatban a legerősebb dízel vagy benzines alternatívája.

Öt évvel ezelőtt debütált a BMW kisebb plug-in hibrid hajtása, amelynél az 1,5-es turbómotor hajtja az első kerekeket, a hátsókat egy villanymotor. Az évek során annyit változott a felállás, hogy a benzinmotor teljesítménye 136-ról 125 lóerőre csökkent, miközben a villanymotor 88 helyett már 96 lóerős; a maximális nyomatékértékek nem változtak, tehát csak a programozás eredménye, hogy 224-ről 220 lóerőre csökkent a rendszerteljesítmény.

Az X1-es szabadidő-autónak ez az xDrive 25e jelzésű, hálózatról tölthető hibrid hajtás a legdrágább erőforrása, igaz, mindössze 570 ezerrel kerül többe a 231 lóerős xDrive25i-nél és 625 ezerrel a 231 lóerős xDrive25d dízelnél; a konkurenciánál ennél magasabb felárakkal lehet találkozni.

A 4,5 méternél rövidebb X1-es még városban is kezelhető méretű, miközben az utastere kellően tágas akár négy felnőttnek is. A csomagtér az akkumulátor miatt alaphelyzetben „csak” 450 literes, a töltőkábelnek így is marad hely a padló alatt. A bruttó 10, nettó 8,8 kilowattóra kapacitású akkumulátorral 54-57 kilométeres elektromos hatótávolságot ígérnek, a gyakorlatban különösebb odafigyelés nélkül lehet 50 kilométert elérni.

Az elektromos végsebesség 135 kilométer per óra, az induláskor aktív Auto eDrive üzemmódban 80-90 kilométer per órás tempónál átvált benzinmotorra az autó, hiszen ennél a sebességnél már gazdaságosabb a belső égésű motorral haladás, jól menedzseli az elektronika, hogy mikor használja az elektromosságot.

Kellően lassít energia-visszatermeléssel is az autó, kis gyakorlással már szinte fékpedál használata nélkül lehet haladni. Nemcsak plug-in autóként, hanem hibridként is takarékos az X1-es, lemerült akkumulátorral haladva 6,0 liter körüli átlagfogyasztással lehet számolni, és mivel a gyorsításoknál-előzéseknél ilyenkor is számíthatunk a villanymotor segítségére, nem tűnik gyengének az autó.

A csaknem 14 milliós indulóár nem kevés,

mégis attraktívvá teszi az X1 xDrive25e-t, hiszen a technológia költségei miatt a nem prémiumgyártók is közel ennyiért kínálják a plug-in hibrid hajtású kompakt szabadidő-autóikat; igaz, azok jellemzően már csúcsfelszereltségűek, míg a BMW-nél szokás szerint nyugodtan lehet még válogatni az extrák listájáról. A tesztautó mintegy ötmillió forint értékű pluszt tartalmazott, beleértve a sportos megjelenésért és a kissé feszes rugózásért (19 colos felni) felelős M Sport csomagot.