Egy szál gitárral több száz millió dollárt zenélt össze Ed Sheeran

A 28 éves brit énekes-szerző koncertjein összesen 2,6 millióan vettek részt. Magyarországi első koncertjén csaknem százezren buliztak a Sziget Fesztiválon.

Ed Sheeran a The Divide Tour című koncertturnéjával egymást követő két évben is a legtöbb bevételt produkálta, ezt a teljesítményt a brit zenészen kívül idáig csak egy zenei formáció volt képes elérni – írja a Billboard.

A 2018. október 31. és 2019. október 31. közötti időszakot felölelő statisztika szerint a 28 éves énekes-zenész

223 653 796 dollárt keresett 46 koncerten, a világ körüli turnéján összesen 2,6 millióan vettek részt.

A tavalyi Sziget Fesztivál sztárfellépője szintén Sheeran volt: a fiatal zenész a fesztiválon lépett fel először Magyarországon, a nyitónapon közel 95 ezren voltak kíváncsiak rá, ami óriási tumultust okozott a fesztivál területén.

A popsztár még szeptemberben azt írta, hogy a sikeres koncertturné befejezése után festeni kezdett.

Az egész hónapot festéssel töltöttem, mióta a turné véget ért, sosem csináltam ilyesmit. Nagy örömet szerzett

– írta rajongóinak, így valószínűleg a következő listavezető már nem ő lesz.

A brit sztár azon hat művész egyike, aki két (vagy több) évben is a legtöbb bevételt produkálta. A Grateful Dead rockegyüttes (1991, 1993) és Madonna (2004, 2012) szintén kétszer, Bon Jovi együttese háromszor (2008, 2010, 2013), a Rolling Stones ötször (1995, 1998, 1999, 2003, 2006) csinálta meg a legnépszerűbb turnékat, a U2 pedig összesen hétszer (1997, 2001, 2005, 2009, 2011, 2017) tudott rekordot dönteni.

Ed Sheeranon kívül a Rolling Stonesnak sikerült két egymást követő évben is a legjövedelmezőbb koncertturnét lebonyolítania.

Tavaly a második helyezett Pink lett, aki közel 217 millió dollárt turnézott össze, a harmadik a koreai BTS nevű fiúegyüttes 196,4 milliós bevétellel. A negyedik helyezésig jutott Elton John a Farewell Yellow Brick Road Tour című turnéjával, ő mintegy 194 millió dollárral lett gazdagabb, az ötödik Rolling Stones 177,8 millióval növelte bevételét, azonban míg Elton John 105, addig a Stones mindössze 16 koncertből hozta össze az említett összeget.

A Billboard Top Tours összeállítását 25 pozícióról 40-re bővítették: a Spice Girls a 15. helyen áll több mint 78 millió dollárral, 2018-ban ugyan ezt a helyezést Celine Dion 76,5 milliós bevételével érte el. A Dead & Company együttes a tavalyelőtti 20. helyezéséhez 56,2 millió dollár is elegendő volt, tavaly azonban a 27. helyezésükhöz is nagyobb összeget kellet elérniük: 2019-ben 60,4 millió dolláros bevételt hozott a turnéjuk. Az amerikai rapper, Jay-Z nem került be a top 40-be: 2018-ban a 25. volt, amihez 46 millió dolláros bevétel kellett. Ennek ellenére a Forbes

a rapper jelenlegi vagyonát mintegy egymilliárd dollárra becsülte.

Mint írják, Beyoncé férje főleg annak köszönheti sikereit, hogy saját brandet épített, ahelyett, hogy csak felkarolt volna már meglévő vállalkozásokat. Az üzleti magazin szerint Jay-Z az egyetlen milliárdos rapper.

2019-ben a kanadai rapper és énekes, Drake a 40-es lista utolsó helyét csípte el a 44 millió dolláros bevételével, ez az összeg a 2018-as listára való bejutáshoz nem lett volna elég: két helyezéssel csúszott volna le a 25-ös listáról.

A Billboard statisztikájából az is kiderül, hogy mely stadionoknak hozták a legnagyobb bevételeket a koncertturnék:

az első helyen a New Yersey-beli MetLife Stadion áll, a több mint 82 ezres stadionban összesen 781 ezer néző fordult meg, ez több mint 82 millió dollárt hozott.

A második helyezett a londoni Wembley Stadion lett, több mint 587 ezer néző vett részt az ott megtartott rendezvényeken, amelyek közel 71,1 millió dollárnyi bevételt hoztak. A dobogó harmadik fokát a Tokyo Dome baseballstadion érdemelte ki, amely több mint 36,5 millió dollárt profitált a turnékból.