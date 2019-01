Egyedi megjelenésű a szabadidő-autó

A kellemesen doromboló dízellel kényelmes utazóautó az Audi Q8-as.

Sok mindenre alkalmas az Audi Q8-as, de nem fog észrevétlenül elvegyülni a forgalomban, főleg ha a tesztautó feltűnő narancs színében vásárolják. Az autóval nem egyszerűen a Q7-es befejezését vették rövidebbre és laposabbra, hanem teljesen új karaktert is szabtak a Q8-asnak. Alapesetben az X motívum szemérmesen megbújik a karosszéria színére fényezett lökhárítóban, de a tesztautónál a 269 ezer forintos optikai csomag emeli ki ezt a jellemvonást. Megfelelő mértékben domborodnak a sárvédők, hátul pedig erőteljes vízszintes tagolást alkalmaznak, és mindezt megfejelik hatalmas kerekekkel, esetünkben 22 colos felnikkel.

Nemcsak nappal feltűnő a látvány, az animált irányjelzők és az ajtónyitáskor, -záráskor játszott fényshow sötétben is egyedivé teszik a Q8-ast. A 768 ezer forintos HD-Matrix LED fényszóró néven futó okoslámpákkal vigyázni kell, mert meglepetést tudnak okozni a többi közlekedőnek. Például amikor az autópálya-lehajtó kanyarjában körbevilágítja az előtte haladó autót, annak a sofőrje nagy valószínűséggel a fékre lép, amikor hirtelen megvilágosodik körülötte az éjszakai világ. Szokatlan a látvány, és hirtelenében nem tudja mire vélni a dolgot.

A belső tér a legújabb Audi személyautókból ismert módon tele van képernyővel, az alapáron adott fekete szövetkárpit alternatívájaként pedig tízféle bőrkárpitot kínálnak. A tesztautó a konzervatívabb választásnak számító feketét kapta szürke díszvarrással. A konfigurátorban egyébként a kívánt kárpit bejelölése után akár még hét-nyolc kötelező felszereltségen is végig kell menni. Nem érdemes lemondani a 442 ezer forintos összkerékkormányzásról, amely egyfelől a parkolást könnyíti meg, másfelől pedig haladás közben segít feledtetni a vezetővel, hogy mekkora hajót terelget. Ebben az illúzióban nagy szerepe van a légrugózásnak, amelynek hangolása alapesetben is hangyányival feszesebb, mint a Q7-esnél, így azzal ellentétben még komfort módban sem lesz lágyan ringatózó óriás a Q8-as, hanem úgy viselkedik, mintha egy kategóriával kisebb és pár mázsával könnyebb modell lenne.

Jó érzés a vezetés, mert nem hatalmas batárt irányítgatunk, egészen addig, amíg nem kell egy szűk utcában centizni a parkoló autók között, vagy keskeny helyre parkolni. Itt siet az ember segítségére a 292 ezer forintos körkamerarendszer, amellyel az autó közvetlen környezetét tudjuk figyelni. Ezt akár úgy is megtehetjük, hogy az érintőképernyőn megjelenő autót mozgatva a minket érdeklő részre koncentrálunk. Az egyszerű tolatókamera felára 182 ezer forint.

Lehet, hogy a vetélytársaknál később lépett be a nagy méretű szabadidőkupék piacára az Audi, de most épp légüres térben mozog. A BMW X6-os és Mercedes-Benz GLE Coupé is kifutó modellnek számít, hiszen az X5-ös és a GLE már átesett a generációváltáson, a Range Rover Sport pedig épp most kap olyan modern, csupa kijelzős műszerfalat, amely a Q8-asnak már kezdettől fogva a sajátja. Túlságosan nagy előnyt nem tud kovácsolni a helyzetéből az Audi, hiszen a WLTP-homologizáció ennél az új modellnél is érezteti a hatását, a teszt írása idején csak egyféle motorral lehetett megvásárolni, mégpedig az 50 TDI-vel.

Ez a 3,0 literes, V6-os turbódízel 286 lóerős teljesítménnyel, a működést még egy 48 voltos lágy-hibrid hajtás segíti. A 12 kilowatt teljesítményű villanymotor szíjjal csatlakozik a belső égésű motorhoz, és normál üzemben a beindításáért is felel, sőt pár pillanatig – amíg például a töltőnyomás felépül – a TDI-motort is segíti. Ez jól hangzik, de a gyakorlatban nem igazán harmonikus az eredmény. Óvatosan indítja meg az autót a nyolcfokozatú automatikus váltó, majd bakkecske módjára hirtelen megugrik, ahogy a villanymotor belép a képbe. Ez már csak azért is furcsa, mert menet közben nem ilyen virgonc az autó, a váltó jó ütemben kapcsol, és erős a motor is, de mégis egy nagy méretű, 2,2 tonnás karosszériát kell mozgatni, ami meglátszik a tesztfogyasztáson. Hiába a sportosan fekete belső és a vérmes külső megjelenés, a kellemesen doromboló dízellel kényelmes utazóautó a Q8-as, nem pedig holmi magas építésű sportkocsi.

A cikk a Világgazdaság január 22-i számában jelent meg