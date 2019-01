Egyre jobban feszül a buborék

Nem zárt jó évet a luxusingatlan-piac, a keresleti és a kínálati oldalnak is számos problémával kellett szembesülnie. Idén a piacra kerülő lakások száma tovább növekszik majd, a vevők azonban nem lesznek többen.

Kedvezőtlen helyzetbe került a világ luxusingatlan-piaca tavaly: az olyan nagyvárosokban, mint London, Los Angeles és New York, az eladóknak makro- és mikroökonómiai nehézségekkel kellett szembesülniük, eközben a vevőknek a magas árak, az emelkedő kamatlábak és a növekvő adók okoztak fejtörést – adta hírül a Bloomberg. A lap a UBS Group AG jelentése alapján kifejtette, hogy 2019-ben sem lesz számottevő javulás, a kínálati oldal az eddiginél is rosszabb helyzetbe kerülhet. Azaz ingatlanbuborék alakulhat ki, aminek a kipukkanása után defláció következik.

A hírügynökség a téma kapcsán megszólaltatta Jon Woloshint, a UBS Global Wealth Management ingatlanbefektetési irodájának a vezetőjét, aki olyan tapasztalatokról számolt be, hogy Amerikában már a piac lassulásának jelei mutatkoznak, miután a külföldi befektetők – különösen a gazdag kínaiak – a dollár erősödése miatt egyre inkább háttérbe húzódtak. Az országban ráadásul a növekvő kamatlábak miatt az ingatlan tulajdonlása sem népszerű.

Jon Woloshin szerint Londonban is hasonló a helyzet, igaz, ott a befektetők passzivitása a megfizethetetlenül magas árak és a Brexit körüli bizonytalanság következménye. Az ingatlanárak szintén csökkenő tendenciát mutatnak, a helyi statisztikai hivatal jelentése szerint tavaly szeptemberben az eladott lakások értéke 0,7 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Volt is miből csökkenniük, hiszen 2016 márciusában jelentősen emelkedtek az árak, 2015-höz képest 14,8 százalékkal.

A Bloomberg cikke kitér rá, hogy a piaci lassulás nemcsak a pénzügyi központokban, hanem az azokhoz közeli nyaralóhelyeken is megfigyelhető. A Long Island-i Hamptonsban például a lakásárak emelkedése már megtorpant, a készletek pedig jelentősen felhalmozódtak. A Douglas Elliman ingatlanügynökség jelentése szerint az átlagos eladási árak 2018 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest 13 százalékkal csökkentek.

A kínálati oldal legnagyobb problémája viszont 2019-ben nemcsak az árak eséséből, hanem a felhalmozódó ingatlanokból is fakadhat. „Egy tavalyi jelentésünk szerint 2018-ban New Yorkban körülbelül háromezer új társasház került a piacra” – nyilatkozta a Bloombergnek Jonathan Miller, a Miller Samuel Inc. elnöke. Emiatt Manhattanben a négyzetméterárak három év után először egymillió dollár alá csökkentek.

Összességében kijelenthető, hogy a 2018-as adatok nem voltak túlzottan szívderítők, 2019-re azonban további romlást várnak szakemberek. Vagyis a jelenleginél is több ingatlan kerül majd eladósorba még akkor is, ha sokkal kevesebb lesz a potenciális vásárló. Becslések szerint 2019 végére csaknem nyolcezer új ingatlan kerül piacra, és mindössze kétezret tudnak majd eladni. Fontos megjegyezni: ez a becslés csak az új lakásokra vonatkozik, a viszonteladás jelentősen növeli majd az arányokat.