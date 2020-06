Elérhetőbb luxus a járvány után

A világban lassan több helyen is enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, ez pedig az utazni vágyóknak számos lehetőséget kínál, igaz, egyelőre csak mértékkel.

A több hónapos karantén­hely­zet után a szállodák érthetően alig várják, hogy a kiesést valamennyire ledolgozzák, és ez sok esetben jobbnál jobb ajánlatokban manifesztálódik. Nincs ez máshogy Ázsia számos luxushoteljében sem, ahol ugyan továbbra sem olcsó megszállni, most azonban sok esetben a korábbi árak feléért is lehet már vendégeskedni. A CNN Travel az összeállításában néhány ilyen hotelt mutat be, elsőként a Rosewood Hong Kongot. A múlt tavasszal megnyitott luxuskomplexum egészen az év végéig kínál kedvezményes csomagokat, amelyek egyebek mellett 130 dolláros vacsorakreditet és 100 dolláros spa-kreditet is tartalmaznak. A Covid–19-járványra tekintettel természetesen itt sem maradnak el az extra szabályozások, például minden vendégnek megmérik a testhőmérsékletét, és a szobák takarításánál is új, biztonságosabb protokoll van érvényben. A jelentős árengedménnyel is 630 dollárba kerül egy szoba.

Malajzia is népszerű úti cél volt a járvány előtt, a Four Seasons Resort Langkawi most 40 százalékos kedvezménnyel igyekszik visszacsábítani a tehetős vendégeket. Igaz, csak július 10-én nyitja meg a kapuit, és az árengedmény szeptemberig lesz életben. A szobaárak 340 dollárnál kezdődnek, és itt is megerősített egészségügyi protokoll lép életbe.

Történelmi eseményről lett híres az ötcsillagos Capella Singapore a Sentosa-szigeten: 2018-ban itt találkozott Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető. Itt is adnak engedményeket, jobb szobát kap az a vendég, aki augusztus 31-ig foglal, és itt sem maradnak el a megszigorított egészségügyi szabályok.

A Cape Fahn Hotel Thaiföld egyik kis szigetén fekszik, egészen közel Koh Samui partjaihoz. A privát szigeten 22 villa található, a 300 négyzetméteres, saját medencés házak most szintén jókora árengedménnyel foglalhatók – abból, hogy még így is 1200 dollárba kerül egy négyéjszakás foglalás, sejthető, hogy igencsak felső kategóriás szállásról van szó. Itt viszont egészen október végéig él a kedvezmény.

