Élete első budapesti koncertjét adja jövő héten Will Smith

Mint korábban megírtuk, visszatér Budapestre Will Smith. A Magyarországon forgatott Gemini man közelgő premierje alkalmából különleges bejelentéssel készült Facebookon közzétett videójában.

Budapest! Jövő héten visszajövök, hogy megünnepeljem a születésnapomat, és DJ Jazzy Jeffet is magammal hozom! Szeptember 25-én koncertezünk a Bazilika előtti téren, ahol a ízelítőt kaphattok az Gemini man moziból is. Ott találkozunk!

A Bazilika előtti Szent István tér, mint helyszín jó ötletnek tűnik, csak – mint arra a We Love Budapest portál is rámutatott – könnyen lehet, hogy kicsi lesz. Ez a gyanú nem tűnik megalapozatlannak.

Ha pedig DJ Jazzy Jeff neve felmerül Will SMith körül, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy más nagy sláger mellett a The Fresh Prince Of Bel Air is felcsendül.