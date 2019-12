Elon Musk felvásárolja a szomszédságát Kaliforniában

Kalifornia és Los Angeles, az angyalok városa (City of Angels) a világ legizgalmasabb helyeinek egyike, bár sokan kritizálják a város jellegtelenségét, a lakónegyedei pedig megfizethetetlenek egy átlagember számára. Santa Monica, Venice Beach, Bel-Air, Beverly Hills mind visszaköszöntek már valamelyik amerikai film vagy könnyűzenei klip képkockáiról. Én például a Jimmy Kimmel show-műsorban egy Eminem-duettet követően hallottam először az elit lakóhelyről, a Sherman Oaks nevű kertvárosi negyedről, és ennek is már egy évtizede. Rengeteg dolog változhatott Kaliforniában azóta, és folyamatosan változik is, egész kerületeket vásárolnak fel újdonsült milliárdosok, leginkább alvállalataikon keresztül.

Elon Muskot, a nagy presztízsű milliárdost mindenki (el)ismeri: sofőr nélküli járműveket tervez (le is gyárt), vagy űrrepüléseket visz véghez, miközben az üzleti életben is jól ismert már a trükkjeiről.

Persze a technológiai területen meggazdagodott vállalkozónak vigyáznia kell a szavaira. Pár héttel ezelőtt egy Los Angeles-i bíróságon kellett kommentálnia egy korábbi Twitter-bejegyzését, melyben egy thaiföldi férfit sértő módon „pedofilnak nevezett” a neki szánt viszontválaszában, és Musk szabadkozott, hogy az egész csupán félreértés következménye.

Úgy értettem csak, hogy egy bolond

– fejtegette a kerületi bíróságon Los Angelesben. Szerinte a szó jelentését nem a szövegkörnyezetnek vagy a szituációnak megfelelően kellett értelmezni, és ő egyszerűen csak reagált egy provokációra.

Ami már a személyes magántulajdonát és ingatlanjait illeti, Mr. Musk itt merőben más, de mégis a milliárdosokra oly jellemző stratégiával él: egyszerűen felvásárolja a szomszédjait.

„California Dreamin”

A Wall Street Journal nemrégiben megjelent cikkében leírták, hogy az elmúlt hét évben az Elon Muskhoz többé-kevésbé kötődő cégek hat impozáns ingatlant vettek birtokba a pompázatos Bel-Air lakónegyed két utcájában, nem messze a hírességek kedvelt szálláshelyétől, a Hotel Bel-Airtől.

Ezek az ingatlanvásárlások (plusz egy csaknem százéves birtok Észak-Kaliforniában, közel a Tesla székhelyéhez) azt jelenti, hogy Elon Musk és a vele (sejthetően) kapcsolatban lévő társaságok

körülbelül 100 millió dollárt költhettek a hét ingatlanra.

Három év bérbeadás után 2012-ben egy 20 248 négyzetméteres, gyarmati időkben épített, hófehér stukkóval rendelkező kastélyt vásárolt meg Musk – tájékoztatott Brian Ades, a Sotheby’s International Realty ingatlanügynöke. A nyilvántartásokból kiderült, hogy Muskhoz fűződő korlátolt felelősségű társaságok két másik házat is tulajdonba vettek ugyanabban az utcában, köztük a színész Gene Wilder egykori birtokát. A tanyát magániskolává alakították Elon Musk öt fia számára.

2015-ben újabb ingatlanokat szereztek meg, amelyek egy meredek kanyonban fekvő szomszédos utca egyik felén épültek. A Duck Duck Goose nevű cég, amely a Musk Alapítvánnyal és SpaceX székhelyével azonos címen szerepel, egy szerényebb birtokot vásárolt fel 4,3 millió dollár értékben (biztos, ami biztos, 10 százalékkal megtoldva az eredeti ajánlatot). Egy évre rá egy újabb, a Tesla-vezérhez köthető korlátolt felelősségű társaság vett meg egy nagyobb, felújításra váró ingatlant, majd két évvel később egy másik cég (szintén a SpaceX címére bejelentve) birtokába került egy gyarmati időkben épített, fehér téglákból álló ház közvetlenül a szomszédban.

Mindhárom megvásárolt ház egy öt házból álló ingatlancsoport közvetlen közelében van. A szomszédok pedig azon aggódnak most, hogy Elon Musk a SpaceX cégén keresztül (vagy alcégeinek segítségével) megpróbálja a maradék birtokokat is felvásárolni. Egyébként a közvetlen szomszédság felvásárlása bevett taktikának számít a szupergazdagok, különösen a tech milliárdosok ingatlanszerzési stratégiái között.

A Facebook vezére, Mark Zuckerberg több mint 50 millió dollárt fizetett ki öt ingatlanért a kaliforniai Palo Altóban. A Microsoft egykori társalapítója, a 2018-ban elhunyt Paul Allen a Washington államban fekvő Mercer-szigeten 13 különböző tranzakció keretében nyolc házat szerzett meg.

Az árak Musk első tranzakciója óta növekedtek a környéken, az elmúlt hónapokban pedig rekordkörnyéki árakat jelentettek – nyilatkozta Sally Forster Jones, a luxusingatlanokért felelős Compass ingatlanközvetítő cég ügyvezető igazgatója.

Ingatlanügynököktől származó vélemények szerint Elon Musk különböző vállalkozásainak az alkalmazottjait kell majd elszállásolniuk a megvásárolt ingatlanokban, de egyes szomszédok nem tartják képtelen ötletnek azt sem, hogy a birtokokat egy alagútrendszerrel kötné össze a SpaceX-vezér. 2018 végére Elon Musk öt házára (négy Los Angelesben, egy Észak-Kaliforniában) jelzálogot tett a Morgan Stanley-nél 61,3 millió dollár értékben.

Lenyűgöző portfóliótörténet

Az első jelentősebb ingatlan Los Angelesben, Kaliforniában található. 2002 májusában megvette 5,4285 millió dollárért, majd 2011 márciusában eladta 6,453 millió dollárért. 6500 négyzetméter, négy hálószoba, hat fürdőszoba tartozik az ingatlanhoz.

Bel-Airben vásárolta meg a képen látható házat akkor, mikor feleségül vette Justin Muskot, akivel a kanadai Ontarióban, a Queens Egyetemen ismerkedett meg. A hölgy a blogjában rengeteget írt a házban zajló partikról és hírességekről, illetve arról, hogy közel két évbe került megtalálni a tökéletes otthont. Addig a pár a Mondrain és a Bel-Air hotelben vészelte át az ingatlankeresés „fáradalmait”. A válást követően Musk asszony megkapta a házat, és mivel a pénzügyi tanácsadója azt szorgalmazta, hogy meg kell válnia tőle, és el kell engednie legalább a személyzet felét, 2011-ben eladta egy bostoni befektetésekkel foglalkozó vállalkozónak csaknem 6 és fél millió dollárért.

Musk 2012 decemberében ismét Los Angelesben vett egy óriási lakhelyet 17 millió dollárért, mostani becsült értéke 22,3 millió dollár. 20 248 négyzetméteren hét hálószoba és 13 fürdőszoba tartozik a házhoz.

Az 1,7 hektáros ingatlan területéről kiváló kilátás nyílik a Bel-Air Country Klubra. Öt megvilágított teniszpályát, öt garázst, egy medencét, egy gyógyfürdőt, edzőtermet és egy komplett vendégszobarészleget találunk a hatalmas birtokon.

A tranzakcióban a Callisto nevű cég szerepelt mint vevő. „Musk urat a hasznosság és a praktikus elvek vezetik a több ingatlant magában foglaló vásárlásai során, mivel nagy családja és rengeteg alkalmazottja van, miközben számtalan látogatót fogad a birtokán” – mondta el Mr. Ades ingatlanügynök. Hozzátette azt is, hogy Elon Musk megelőzte a korát, mivel ezen a környéken az ingatlanárak rakétagyorsasággal emelkedtek az utóbbi időszakban. 2014-ben francia ajtókat szereltetett be a fő lakosztályba, és átalakította a gardróbot és a fürdőszobát, illetve a konyhát.

2013 októberében az Elon Muskhoz köthető Revocable Trust cég 6 millió dollárnál valamivel többet adott egy újabb Los Angeles-i ingatlanért (6,75), ami jóval az eredetileg kalkulált 7,995 millió dollár alatt volt. A három hálószobás tanyaház vendégrésszel együtt közvetlenül a Bel-Air Country Klub felett helyezkedik el. 2756 négyzetméter, három hálószoba, három fürdőszoba. Korábban Gene Wilder színész tulajdonában volt, aki 1976-ban potom 314 ezer dollárért vásárolta meg.

Az Ad Astra nevű iskola is ezen a címen volt bejelentve, bár azóta a SpaceX által részben bérelt épületbe került át a 17 mérföldre lévő Hawthorne-ba. Az öt évvel ezelőtt alapított iskola 8 és 14 év közötti tanulók számára épült, ahol problémamegoldás, etikus gondolkodás és a kooperáció szerepelt az oktatás fókuszpontjai között.

A felvételi feladatok között olyan feladványok szerepeltek, mint például az, hogy az emberek számára mely bolygó lenne élhető a jövőben, illetve hogy kit terhel a felelősség egy tó „kiszáradása” miatt, a környezetszennyező hatásokért.

Musk 2015-ben már 20 millió dollárért vásárolt ingatlant kúriával együtt szintén Los Angelesben. Az eredetileg a századforduló derekán épített házat 2009-ben felújították. 1998-ban közel 2 millió dollárért (1,825), majd 2002-ben 2 és fél millió dollárért értékesítették, mielőtt a Camellia Ranch néven bejegyzett korlátolt felelősségű társaság 20 millió dollárért megvásárolta 2015-ben. A cég levelezési címe a SpaceX központja, és egy közös postafiókot is megoszt az Excession nevű vállalattal, ami Elon Musk „családi irodájának” nevezhető. Hivatalos jóváhagyó személyként Jared Birchall szerepel, aki Musk alkalmazásában áll.

Kaliforniai kúriák

A San Franciscótól délre található Hillsborough-ban 2017 júniusában 23,364 millió dollárért kelt el egy újabb csodabirtok, 27,2 millió dollárra becsülik a valós értékét. 16 ezer négyzetméter alapterületű, a házban összesen 10 hálószoba és 9 fürdőszoba található. A csak Guigne-udvar néven ismert százéves kúria 47 hektáron terül el, és meseszép kilátást nyújt az öbölre, medencével, túraútvonalakkal és bálteremmel is rendelkezik.

2013-ban hirdették eladásra először, és az akkor 78 éves örökös, Christian de Guigne feltételként kikötötte, hogy egy ingatlanrészt megtartana a nagy kiterjedésű birtokon, amely felett kizárólagos használati jogot élvezhet élete végéig. A birtokot ezután levették az ingatlanpiaci kínálatról, majd ennek a kitételnek a megszüntetésével újra elérhetővé tették.

A kúria 150 évig egyetlenegy család tulajdonában volt, de Guigne nagyszülei építették a mediterrán stílusú otthont. A Bliss & Faville építészpáros által tervezett főházban bálterem, virágrendező szoba, öt hálószoba, hét teljes fürdőszoba és két félfürdőszoba található. A 18. századi kínai eredetű háttérképpel ellátott pavilon a medencére néz.

Az eredeti, 100 millió dolláros értéke közel negyedéért, 23,3 millió dollárért vásárolta meg egy Muskhoz köthető cégcsoport.

A ház eredeti állapotában került Musk ingatlanjainak sorába, és jelentős modernizációra szorult.

A következő ház is egy igazi palota volt, a brentwoodi villát Elon Musk akkori feleségéhez, Talulah Riley-hez köthető cég vásárolta meg 2014-ben három és fél millió dollár értékben (3,695). 2019 augusztusában 3,925 millióért kelt el.

Az előzményekhez tartozik, hogy 2014 nyarán Elon Musk másodszor is feleségül vette Talulah Riley színésznőt, és a hölgy tulajdonába kerülő cég segítségével megvásárolták a házat a feljegyzések szerint. Az 1959-ben épült villát a padlótól majdnem a mennyezetig érő ablakok mellett félhold alakú sósvizes medence és óceánra nyíló kilátás teszi otthonossá, de az elképzelhetetlen luxuskörülmények ellenére a pár nem sokáig maradt együtt, hamarosan elváltak.

A korábban már említett Duck Duck Goose, Elon Muskhoz köthető társaság nyilvános adatok szerint 10 százalékkal fizetett többet az eredetileg meghirdetett árnál. 2015 júliusában 4,3 millió dollárért vették meg, most 4,9 millió dollárra becsülik az újabb Los Angeles-i ingatlant. Az értékesítési listán szereplő, 2015-ben készített fotók szerint egy téglaépítésű terasszal és egy füves hátsó udvarral rendelkezik az ingatlan, ahonnan a kanyonra nyílik kilátás. A szobák színe rózsaszín, világos háttérképekkel, a falakon kék virágos szőnyegek. A nappali falemezekből épült.

A szomszédok szerint olykor láttak embereket a ház körül, de nem úgy tűnik, hogy valaki huzamosabb ideje itt élne.

Szintén egy Elon Muskhoz közel álló cég vásárolt meg egy pazar villát 2016 szeptemberében. 24,25 millió dollárért vásárolták, ma már 27,3 millió dollárra becsülik az értékét. 9309 négyzetméter, hat hálószoba, hét fürdőszoba tartozik hozzá.

A sorban az utolsó ingatlant a Wyoming Steel nevű cég 6,4 millió dollárért vásárolta meg a Frankel Family Trusttól 2019 elején. 6,4 millió dollárt fizettek érte. A Wyoming szintén egy címen szerepel a hivatalos nyilvántartásban a SpaceX székhelyével. A kúria egy kétszintes, hófehér téglákból épült, gyarmati időkből származó ház medencével, egy tégla járókövekből kialakított sétánnyal, melyet fehér színű díszkerítés vesz körül.

A következő évtizedre még bőven marad meghódítatlan terület az Igazi Vasember számára (sokan a Marvel-filmekben szereplő hőshöz, a milliárdos Tony Starkhoz hasonlítják), és lehet, hogy idővel az egész luxuslakónegyed az övé és a cégei lesz Los Angelesben.