A hazai konyhabűvészet remekei

Biohajdinát és makói vöröshagymát biztosan tartalmaz majd Magyarország étele, amelynek kiválasztására tegnap hirdettek országos szakácsversenyt. Párhuzamosan indul a 350 forintból háromfogásos menü megalkotására invitáló közétkeztetési szakácsviadal is.

Háromfogásos ízletes menüt nettó 350 forintos nyersanyagnormából kisütni, avagy kifőzni minden kétséget kizáróan csak profi közétkeztetési szakácsok tudnak – számukra hirdették meg immár hetedik alkalommal az OKÉS Országos Közétkeztetési Szakácsversenyt, amelyen az idén kötelezően kölest és csirkecombot kell a nevezőknek a receptúrába komponálniuk. A nemrég 420 forintról 350 forintra csökkentett keretösszeg sem hat elrettentően az egyébként is ekkora normából gazdálkodó szakácsoknak.

A verseny során emelt összegből, 20 százalékkal magasabb keretből csak a környezettudatosak és a bioalapanyagokat felhasználók gazdálkodhatnak. Az idei versenyt bejelentő új fővédnök, Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára négy szóban foglalta össze a közétkeztetés kormányzati reformjának lényegét. „Kevesebb mesterséges, több természetes” – hangsúlyozta az irányt, hozzátéve: e törekvések is az egészségben eltöltött évek számának növelését célozzák, mint a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése, amivel az iskoláskorúak sportolási mutatóit tekintve az OECD-országok élére került Magyarország. Ugyancsak első helyen állunk a kiskorúak átoltottsága terén, ráadásul 2014 óta 200 ezerrel kevesebben dohányoznak nálunk – mondta az államtitkár.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a magyarországi szakácsok számára egy új versenyt jelentett be. Asztalos István, az egyesület elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy a verseny a rendkívül sikeres Magyarország tortája kiválasztásához hasonlóan zajlik, annak szervezőivel kezdettől konzultálnak is. Nem a Bocuse d’Or kap magyar kistestvért, az a szakma világbajnoksága, ez pedig a tömegsportverseny, célja a vendéglátásban dolgozó 250 ezres állomány akár felét is alkotó szakácsok megmozgatása. Az adagonként nettó 1,5 ezer forintos anyagköltség és a biohajdina, valamint a makói vöröshagyma felhasználása köti csak meg a versenyen indulók kezét és fantáziáját, az eredményt a hazai ízekre és alapanyagokra építő, vadonatúj receptúra tükrözi majd. A május végi döntőbe jutó 12 csapat közül kiválasztott nyertes ételét meghatározott ideig, folyamatosan étlapon tartják majd a verseny partnereiként szereplő vendéglátóhelyek.