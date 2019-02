Ismeretlen ismerős forgalmazása indul

Új autómárkájuk van a spanyoloknak, az első modellre még a helyiek is rácsodálkoznak: itt a Cupra Ateca.

Most tulajdonképpen nem is az autó a nagy hír, hanem a márka. A Cupra név eddig csak Seat-rajongóknak lehetett ismerős. A spanyolok kifejezetten kelendő, nagy teljesítményű autóinak az elnevezése volt, amely a Cup Racing kifejezésből származik. Az új márka most világgá megy: az előrejelzések szerint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Spanyolország mellett Mexikó lesz a legnagyobb piaca. Mindenhol lehet majd találkozni az autókkal, ahol a Seatot is forgalmazzák, hiszen annak hálózatára támaszkodva építik fel a Cuprát. Az első kereskedések decemberben nyílnak a nagy piacokon, Magyarországon februárban lesz az első Cupra-szalon avatása, ahol Atecát lehet majd vásárolni. A Leon Cupra megmarad Seatnak az életéből hátralévő pár hónapra, a hírek szerint a Genfi Autószalonon ismerjük meg az új modellt, Cupraként pedig a Frankfurti Autószalonon láthatjuk az ötajtós és kombi kompaktot.

A 300 lóerős turbómotorral felszerelt Ateca szabadidő-autó ellenfelét nem lehet megnevezni. A prémiumgyártók autói vagy sokkal drágábbak, vagy nem ilyen tágasak, a tömeggyártóknál pedig egyszerűen nincs ilyen nagy teljesítményű motor a választékban. A fejlesztőmérnökök feltalálták a spanyolviaszt, azaz a már jól ismert komponensekből alkották meg autójukat, amelynek stílusát és tudását is a klasszikus megoldásokkal erősítették. Újak az első-hátsó lökhárítók, nagyok a légbeömlők, és alul jól olvashatóan elhelyezték a márkanevet is, hiszen az orron viselt háromszög alakú jelvény még nem közismert. Ez – mármint a márkajelzés és az alatta nagy betűkkel kiírt név – megismétlődik hátul is, ám ott négy nagyon is jól látható kipufogócsövet is elhelyeztek. Oldalnézetből a mélyebbre húzott küszöbök és a legalább 19 col átmérőjű felnik jelentik az újdonságot, az utóbbiak között a márkajelzéshez passzoló bronzdíszítésű darabok is találhatók. A felfüggesztésben a legnagyobb változás a szériában adott elektronikus lengéscsillapítás, ezenkívül a fékrendszert is nagyobb teljesítményűre cserélték. Az alapárért a küllők között Cupra feliratos féknyergeket kapunk, extraként kérhető a még nagyobb átmérőjű tárcsákat használó Brembo rendszer. Ezzel kapcsolatban a márkanagykövet, Jordi Gené autóversenyző hangsúlyozta, hogy a huzamosabb versenypályás használatot is kibírja.

A barcelonai tesztúton kiderült, hogy sokaknak nem szúr szemet az új márka, de aki kiszúrja, az mindent elkövet, hogy elölről-hátulról is megnézhesse az autót. Leparkolás után is jönnek a helyiek, és fényképezik a Cuprát, amelyről már hallottak ugyan, de még nem látták élőben. A feláras, nagy méretű kagylóülések jól tartanak, pontos a kormányzás, a Brembo fékek jól adagolhatók még dugóban araszoláskor is. A könyöklő tövében található forgókapcsolóval lehet kiválasztani az üzemmódot, a Cupránál élesebb lesz a gázreakció és a kipufogóhang is.

A spanyolok hangsúlyozták, hogy náluk nem holmi számítógépes műhangról van szó, hanem tényleg a kipufogóból jön a morgás, amely a pillangószelep állásától függően lesz halkabb vagy hangosabb. A hétfokozatú, dupla kuplungos váltó villámgyorsan pakolja a következő fokozatot, legyen szó gyorsításról vagy lassításról. A 300 lóerő pedig játszi könnyedséggel repíti a karosszériát.

Érdekes adalék: a Cupra Ateca bejelentésekor még arról adtak hírt, hogy 5,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 kilométer per órára, mostanra azonban már 5,2 másodpercet mondanak ugyanerre. Telemetria-rögzítés nélkül nehéz eldönteni, mennyi a valós érték, a tapasztalat szerint ülésbe préselő a gyorsulás. Az elektronikus vezérlésű összkerékhajtás jóvoltából magas kanyarsebességet lehet elérni. Szükség esetén pedig a fáradásnak nyomát se mutató fékrendszer siet a segítségünkre.

Egy forró ferdehátút öltöztettek praktikus szabadidő-autós ruhába a spanyolok, amely ideális kezdő­autója lehet a Cupra márkának. Magyarországon ennek ellenére csak 20 darab eladásával számolnak az első évben, hiszen legyen bármennyire különleges a modell, a piacnak egy meglehetősen kicsi szegmenséről van szó.

A cikk a Világgazdaság február 12-i számában jelent meg