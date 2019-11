Újabb SMA-beteg csecsemőért foghatnak össze az emeberek

Zente és Levente után egy újabb SMA-betegségben szenvedő kisfiú, Noel kezelésére kezdtek pénzgyűjtésbe – derül a Kicsi Noel – SMA nevű Facebook-posztból. A romániai Bihar megyében élő család alig pár hónapos csecsemője ugyanabban a ritka betegségben szenved, mint Zente és Levente. Noel édesanyja azt írta: legnagyobb álmuk, hogy kisfiukat megmentsék.

A várandósság alatt nem volt semmi gond, a problémák a szülésnél léptek fel. A köldökzsinór kétszer megtekeredett a nyaka körül, végül az orvosok nyomták ki belőlem a babát. Szegénykémnek teljesen bevérzett az agya, elveszítette az eszméletét is

– mondta el Noel édesanyja a Bumm.sk cikke szerint.

Voltunk már Brünnben, ahová szeretnénk is visszamenni, illetve Pöstyénben van az ADELI rehabilitációs központ, ahol vállalnák kisfiunk kezelését, de a kéthetes rehabilitáció összege meghaladja a 3000 eurót. Itt megtanítanák arra, hogyan tartsa meg a fejecskéjét, hogyan üljön, majd a később jöhet a járás is. Ez egy igen hosszú és költséges folyamat, amit önerőből nem tudunk kifizetni” – mondta az édesanya.

A romániai Bihar megye egyik kistelepülésén élő család alig pár hónapos csecsemője ugyanabban a ritka betegségben szenved, mint Zente és Levente (a két fiú számára nagyon hamar összejött a pénz a több százmillió forintos kezelésre).

Már történt két csoda itt, nem is olyan messze tőlünk, őszintén szeretném, ha az én kis Noelem lenne az újabb csoda főszereplője! Zente és Levente esélyt kapott, most esélyt kérek Noelnek is