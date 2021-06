Játékos körülmények között ismerkedhetnek gyerekek a felnőttek világával

Az MVM csoport standjával bővült a budapesti Minipolisz gyermekváros, ahol a 3–12 éves korosztály játszva ismerheti meg az energetika világának alapjait. Az interaktív játszóházba látogató gyermekek az atomerőmű mellett a megújuló energiáról, valamint a villamosenergia-rendszer működéséről is tanulhatnak.

A kiállítás közel féléves pihenő után nyitotta újra kapuit a családok előtt.

A minivárosban a gyermekek a való életet imitáló helyszíneken és szerepkörökben ismerkedhetnek meg a felnőttek világával.

Az ünnepélyes újranyitás után már nemcsak pénztárosként, rendőrként, vagy rádiós műsorvezetőként, de az ország energetikai rendszerének irányítójaként is kipróbálhatják magukat.

A MiniPolisz városa különleges helyszínként segíti a gyerekek fejlődését, hiszen már a legkisebbek is játékosan ismerhetik meg a felnőttek világát, a különböző közszolgáltatásokat, mostantól pedig az energetika világát is. Nagy öröm, hogy a lezárások után e kisváros kapuit is újranyithattuk a gyermekek előtt. Bízom benne, hogy az idelátogató családok legalább ekkora örömmel fedezik majd fel a megújult területeket, köztük több állami vállalat és intézmény, így az MVM Csoport installációját is