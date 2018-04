Kasszasiker várományosa az új Bosszúállók

A filmtörténelem hatodik olyan alkotása az Avengers: Infinity War (Bosszúállók: Végtelen háború), amely több mint 200 millió dolláros premierre számíthat. Néhány elemző szerint a film 250 millió dollárt hoz majd az első hétvégén, és verni fogja a Star Wars: Ébredő erőt, ami minden idők legnagyobb bevételével debütált – írja a CNBC.

Kétség sem fért hozzá, hogy az új Bosszúállók-film minden idők legnagyobb kasszasikerei között szerepel majd. Az elmúlt években a Marvel-filmek meglepően erős bemutatókkal rukkoltak elő, az ígéretek szerint most még nagyobb felhajtásra lehet számítani. A legfrissebb elemzések szerint a nyitó hétvégén 190–235 millió dollár közötti bevételt hozhat a film.

Ez ugyan kevesebb, mint az Ébredő erő 248 millió dolláros debütálása, de az elemzők szerint még számos olyan tényezővel is számolni kell, amelyek nagy meglepetést okozhatnak. Például az is nehezíti a pontosabb becslést, hogy még egyetlen stúdió sem csinált olyat, mint a Disney: hogy összeköt több tucat karaktert, amelyek az elmúlt tíz év során 18 filmet hoztak létre. A Végtelen háború a bosszúállókkal és a galaxis őrzőivel indul, de olyan karakterek is bemutatkoznak majd, mint Doctor Strange és a Pókember.

Nagyon kevés film hozta annyira lázba a közönséget már a bemutató előtt, mint a Végtelen háború, felrobbant tőle a közösségi média

– mondta Shawn Robbins, a BoxOffice.com vezető elemzője, aki szerint az Infinity War 235–255 millió dollárral fog nyitni. A Wall Street Journal adatai szerint már 50 millió dollárnál tart az eladott jegyek értéke. A pontosabb becsléseket nagyon sok tényező nehezíti. „Nem tudtuk, hogy A galaxis őrzői 2. akkora sikert hoz majd, és azt sem, hogy a Thor: Ragnarök megnyomja a Thor-franchise reset gombját, azt pedig pláne nem tudtuk, hogy a Fekete Párduc minden idők egyik legjelentősebb filmje lesz” – mondta Paul Dergarabedian, a comScore vezető médiaelemzője.

Fontos, hogy a rajongók megtöltsék a mozitermeket, mert lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy kedvenc hősüket a vásznon láthatják. Ugyanis a Marvel legkiválóbb tehetségei a szerződéseik végén járnak, és vadul zajlik a spekuláció, hogy vajon a forgatókönyvírók elpusztítanak-e fő karaktert.

