Kétszáz millióért aludhatunk az első űrhotelben

Összesen 9,5 millió dollárba fog kerülni egy 12 napos „nyaralás” a világ első űrhotelében. A luxushotelt az Orion Span nevű vállalat 2021-ben megnyitná meg.

A helyiség kibérlése körülbelül 200 millió forint lenne éjszakánként, tehát nem sok ember engedheti meg magának, hogy részt vegyen a kényelmes űr-urizálásban- derül ki a Guardian jelentéséből.

A luxushoz már hozzászokott utasoknak azonban bizonyára ismerős lesz ideiglenes lakóhelyük, ugyanis a berendezés meglehetősen hajaz majd a Gulfstream üzleti repülőgépek belsejére.

A kétfős személyzeten kívül további 4 ember osztozhat a nem túl nagy, mindössze 10 méter hosszú és 4 méter széles helyiségen.

Régebben, ha egy űrkalandor felszállni szándékozott, két éves előképzésen kellett részt vennie, ám most a luxushotel szállóvendégeinek egy alig 3 hónapos gyakorlatot írnak elő. Az ok egyszerű, a szokásos kutatólabori körülmények helyett most egy kifejezetten turisták számára kialakított hotelben lesznek elhelyezve.

Ezzel tehát csak a mikrogravitációs lebegést és a nyomás alatt lévő kabinban való létet kell elsajátítani.

Frank Burger, a program alapítója elmondta, azt szeretné, ha a vendégek igazi űrhajósoknak érezzék magukat, és ne pedig egy átlagos luxusnyaraláson kivett hotelben unatkozzanak.

Bunder keresi is a befektetőket a Space 2.0-n bejelentett programhoz, de azt még nem közölte, hogy mennyi pénzre lenne szüksége.