Kiderült, ki a világ száz legbefolyásosabb embere

Ahogy minden évben, a Time magazin idén is összeállította a 100 legbefolyásosabb emberének a listáját, amelyen találhatunk politikusokat, művészeket sportolókat. Minden kategóriában találunk evidens és meglepő nevet egyaránt, most mutatunk pár nevet, akik részesei az illusztris társaságnak.

A Művész kategóriában ott van például Nicole Kidman, akit ugye nem kell bemutatni, és megtalálhatjuk Sterling K. Brown-t is, aki az óriási népszerűségnek örvendő This is Us című sorozat egyik főszereplője.

A Vezetők között természetesen láthatjuk Donald Trumpot, de jelen van Harry herceg és lelendő felesége Meghan Markle is.

Az Ikonoknál zenei túlerő van, ugyanis Jennifer Lopez és Rihanna is bekerült.

A Titans kategóriában az olykor legyőzhetetlennek tűnő teniszező Roger Federer mellett ott van, Oprah Winfrey médiaszemélyiség, Kevin Durrant kosárlabdázó, és a Tesla atyja Elon Musk.