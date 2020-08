Megérkezett a terepjáró pickupok új királya

Új alvázat, felfüggesztést, karosszériát és motort kapott a Ram 1500-as, hogy az új szerepkörben is helytálljon.

Négy évvel és egy generációváltással a tanulmány után dobja piacra a Ram márka az 1500-as pickupon alapuló TRX modellt, amely nagy sebességű terepjárásra optimalizált autó – olyasmi, mint a Ford F-150 Raptor, épp csak 250 (!) lóerővel szárnyalja túl annak teljesítményét.

Teljes egészében nagy szilárdságú acélból készül az alváz, az első független felfüggesztés kovácsolt alumínium lengőkarokat használ, a hátsó Dana 60-as merevtengelyt 60 centiméter hosszú csavarrugók támasztják. Kifejezetten a TRX-hez fejlesztette a Bilstein a külön olajtartállyal rendelkező Black Hawk e2 elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat, amelyek két szelepet is kaptak, így nemcsak a be-, hanem a kirugózásnál is változik a karakterisztika. Elöl 35,5, hátul 33 centiméter a rugóút, a felfogatási pontokat megerősítették, nem okoz gondot az sem, ha felütközik a jármű – például ugratást követő landolásnál. A kerékjáratokat 20 centivel szélesítik ki, a nyomtáv 15 centiméterrel lett szélesebb, az első futóművet 20 milliméterrel előrébb vitték, hogy elférjenek a 35 col átmérőjű kerekek. A hasmagasság 30 centiméterre emelkedett, a padlót alapáron alumínium védőlemezek óvják, extraként acéllemezből készült védelem is elérhető. Az első terepszög 30,2 fok, a hátsó 23,5 fok, a rámpaszög 21,9 fok.

A megfelelő tempóról a 6,2 literes, kompresszoros Hellcat-blokk gondoskodik, a csúcsteljesítmény 712 lóerő, a maximális nyomaték 880 newtonméter. A 0–96 kilométer per óra gyorsulás 4,5 másodpercig tart, 0-ról 160 kilométer per órára pedig 10,5 másodperc alatt ér el, a rajtautomatikával könnyű reprodukálni ezeket az időket. A negyedmérföldes gyorsulást 12,9 másodperc alatt, óránkénti 173,7 kilométeres csúccsal teljesíti, a csúcssebesség 190 kilométer per óra – a tesztelés során terepen több mint 160-as tempóval hajtottak tartósan, gond nélkül. A váltó a ZF 8HP95 nyolcfokozatú automatája, elöl-hátul 15 colos féktárcsákat használnak. Kettős légbeömlő szállítja a levegőt a motorba (50 százalék a hűtőrács mögül, 50 százalék az alumínium motorháztető légbeömlőin át), nagy térfogatú a levegőszűrő doboza, a papírbetét felülete széthajtogatva 13,3 négyzetméter, a szűrőkapacitása négyszerese a piacon lévő második legjobb rendszerének. Nagy figyelmet fordítottak arra, hogy szennyeződés (por, kavics, víz) ne jusson el az égésterekig, a gázlómélység 81 centiméter.

Háromféle kárpit közül lehet választani, egyedi grafikát kap mind a digitális műszeregység, mind a központi érintőképernyő. Jó fogású a kormány karimája, az alumínium váltófülek különösen nagy méretűek, a középkonzolon helyezik el az üzemmódválasztót és a hajtáslánc-vezérlést, innen aktiválható a rajtautomatika is. Alapáron kapja a 19 hangszórós Harman Kardon hifit a Ram 1500 TRX. A Ram haszonjárművek és Dodge személyautók hivatalos európai forgalmazója, az AEC Europe egyébként már bejelentette, hogy kontinensünkön is megvásárolható lesz a modell – valamikor jövőre.