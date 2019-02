Nagy változás előtt a luxusmárkák

Azok a divatvállalatok lehetnek az idei év nyertesei, amelyek haladnak a korszellemmel, van bátorságuk formabontónak lenni, és akár az addigi hagyományaikkal is szembemenve megújulni. Az idei végre a lehetőségek éve lesz a globális divatiparban, de a piacot továbbra is alig kéttucatnyi vállalat uralja.

A magára találás éve lesz az idei a globális divatiparban, a nagy divatházak előtt végre lehetőségek is nyílnak, nem csupán kihívások – derül ki a McKinsey nemzetközi stratégiai tanácsadó vállalat The State of Fashion 2019 című beszámolójából. A divatvilág idei évét előrevetítő elemzés szerint azok a cégek lehetnek sikeresek, amelyek felismerik, hogy az épp végbemenő paradigmaváltás következtében az eddig ismert szabályok és törvényszerűségek érvényüket vesztik. Mérettől és szegmenstől függetlenül villámgyorsan kell reagálni a trendekre, digitalizációban kell gondolkodni, és abban, hogy minden eddiginél gyorsabban tudják piacra dobni termékeiket. Társadalmi kérdésekben is állást kell foglalniuk, és minden eddiginél átláthatóbb működést kell biztosítaniuk. A fenntarthatóság szintén elengedhetetlen. Nem utolsósorban pedig elég bátraknak kell lenniük ahhoz, hogy szakítsanak az eddigi karakterükkel és megszokott sikerreceptjeikkel annak érdekében, hogy a vásárlók új generációját megnyerjék maguknak – áll a tanulmányban.

Az elemzés készítői arra is felhívják a figyelmet, hogy a termelékenységet optimalizálni kell, valamint a vállalat ellenálló képességét is, mivel a kilátások meglehetősen bizonytalanok – külső sokkhatások továbbra is fennállnak, és a növekedést nem lehet készpénznek venni.

A McKinsey elemzése – amelyet idén harmadik alkalommal készített el a tanácsadó cég – több mint 275 cégvezető véleményét kérte ki a divat világából, valamint szakértőket és innovátorokat is megkérdeztek. A válaszokból kiviláglik: Észak-Amerikában a legoptimistábbak a divatvilág vezetői, a szegmenseket vizsgálva pedig arra derült fény, hogy a luxusmárkák képviselői a tavalyi évhez hasonlóan idén is folytatódó növekedésre számítanak.

A többi földrajzi régióban és egyéb szegmensekben azonban meg­lehe­tősen pesszimista véleményeket fogalmaztak meg a megkérde­zett cégvezetők, amiből az derül ki, hogy továbbra is kihívásokkal teli a globális divatipar.

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy tavaly érezhetően jó irányt vettek a dolgok, a növekvő bővülés alátámasztotta az előző évi elemzésben megfogalmazott optimista várakozásokat. Sokan azonban óvatosabbá váltak azóta:

a válaszadók 42 százaléka gondolja úgy, hogy idén a korábbiaknál rosszabb feltételek mellett kell versenyben maradni.

A beszámoló megjegyzi: a polarizáció továbbra is az egyik fő jellemzője az ágazatnak, a realizált nyereség nem kevesebb, mint 97 százaléka mindössze húsz cégtől származik, ezek túlnyomó része a luxusszegmensben tevékenykedik. Nagyjából ugyanazokról a cégekről van szó, mint az elmúlt években, itt nagy változás nincs, a húszból 12 már az elmúlt egy évtizedben is szerepelt a listán. Ilyenek például a Nike, az Inditex csoport, ide tartozik egyebek mellett a Zara, a Pull & Bear, a Bershka és a Massimo Dutti, valamint az LVMH, többek között a Dior, a Louis Vuitton és a Givenchy márkákkal. Ezek a csoportok az elmúlt egy évtizedben megduplázták nyereségüket, a McKinsey-tanulmány készítőinek ipar­ági adatokon alapuló becslése szerint ezen cégek mindegyike több mint 2 milliárd dolláros (564 milliárd forint) profitra tett szert 2017-ben.

Az idei évre várható trendeket illetően a tanulmány készítői arra hívják fel a figyelmet, hogy India egyre nagyobb súlyt képvisel a szektorban

– egyre bővülő középosztálya, ütőképes feldolgozóipara és természetesen a technológiai fejlődés terén elért eredményei megkerülhetetlen piaccá tették a Föld második legnépesebb országát a divatcégek számára. Fontos azonban odafigyelni az egyre feszültebbé váló globális kereskedelmi kapcsolatokra is, a helyzet kezelésére a cégeknek konkrét tervekkel kell rendelkezniük – jegyzik meg a szakértők.

Vásárlói oldalon egyre nagyobb igény jelentkezik a fenntarthatóságra, és az egyre tudatosabbá váló fogyasztók számára még soha nem volt ennyire fontos a transzparencia. A gyakorlatban a minél gyorsabb hozzáférhetőség áll az első helyen: megkerülhetetlenek az új értékesítési és kiszállítási csatornák, mint például a mobiltelefonos vásárlás vagy a drónnal való kiszállítás.

Összességében elmondható tehát, hogy az iparág, akárcsak bármely másik, a folyamatos változás állapotában van, és az egyes piaci szereplők szerencsés helyzete egyik pillanatról a másikra rosszabbra fordulhat.

Az új piacok, az új technológiák és a változó vásárlói igények óriási lehetőségeket rejtenek, ám egyben kockázati tényezőt is. Az idei évet tehát a változó fogyasztói igények, a technológiai fejlődés, a társadalmi ügyek határozzák meg, és nem utolsósorban a bizalom is nagy szerepet játszik.

Csak azok a divatvállalatok kerülhetnek ki győztesként a piaci versenyből – és ez különösen igaz a luxusmárkákra –, amelyek haladnak a korszellemmel, van bátorságuk formabontónak lenni, és akár az addigi hagyományaikkal is szembemenve megújulni.

A cikk a Világgazdaság február 15-i számában jelent meg